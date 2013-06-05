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Halo: Spartan Assault, Windows 8 ve Windows Phone 8 için geliyor

5 yıl
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Mobil Uygulamalar
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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Microsoft, Halo evrenini Windows 8 ve Windows Phone 8 platformlarına taşıyacak olan Halo: Spartan Assault'u duyurdu.

Halo 3 ve Halo 4 arasında yaşanan olayları konu alan yapım, Sarah Palmer ya da Spartan Davis adlı karakterlerden herhangi birinin kontrollerini oyuncuların beğenisine sunacak. Tamamen dokunmatik ekran için hazırlanan bir kontrol şemasıyla karşımıza çıkacak olan oyunda 25 farklı bölüm yer alacak. Halo: Spartan Assault için henüz kesin bir çıkış tarihi verilmiş olmasa da, Temmuz ayı içerisinde yayınlanacağı ve 6.99$'lık bir fiyat etiketine sahip olacağı biliniyor.

Şu an için sadece Windows 8 ve Windows Phone 8 platformları üzerinde çalışacak olan oyunun ilerleyen dönemlerde farklı platformlarda da çalışıp çalışmayacağı halen merak konusu.

http://news.xbox.com/2013/06/games-halo-spartan-assault-announcement Yorum Yaz
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eP_362 5 yıl en beğenilen
Ek bir bilgi daha; oyun tüm WP8 telefonlarında çalışacak (512 MB RAM'de dahil).
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Autopilot 5 yıl
Oyun ciktimi?
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MustafaPasam 5 yıl
oyun 512 mb ram da çalismiyor sanirim.deneyen var mi
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khyrasothemis 5 yıl
Bende Lumia 720 var, daha dün aldım ve ilk işim bu oyunu indirmeye çalışmak oldu, ama buyuk bır hayal kırıklıgına ugradım, lıstede bu oyun ıcın telefonumun sıstemının yetersız oldugu yazıyordu, wındows phone' dakı tek adam gıbı oyunu benım telefonum calıstırmıyor :( neyse bıraz arastırma yaptım oyunun 512 ramlık versıyonu agustos sonuna dogru cıkacak dıyorlar umarım dogrudur...
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DH Misafiri 5 yıl
darkaura
Ayni oyunlar zaten xbox, ps ve pc de geliyor. Bu durumda bahsettiginiz ortak platformun guzelligi nedir aciklayabilirmisiniz. Telefonda satin aldigim oyunu MS in kardes platformundada kullanabilsem eywallah. Ama M$ para verip aldigim oyunu uygulamayi farkli platformlari gectim farrkli makinada bile kullanmama musade etmiyor. Pc mi degistirdigimde yeniden windows almak zorundayim. Yasal surumumu yeni bilgisayara tasiyamiyorum. Simdi yeni xbox in online drm ozelligi sayesinde bir makina kurdugunuz oyunu elinizde yasal cdniz oldugu halde bir daha baska makinada kullanamiyacaksiniz. Sagolsun yeni teknolojileriyle M$ bizi cok dusunuyor.

1) Xbox One'da DRM kalkali YUZYIL oldu magarada mi yasiyorsun cik bi disari bak etrafindaki insanlarla konus.
2) MS artik Windows Phone ve Windows 8'de Hotmail (ya da diger MS hesaplari) ile oturum actiriyor ki bu da ayni kisilere sahip baska makinelerin senkronizasyonunu sagliyor. Eger sen her makinede ayni hesapla oturum acmiyorsan MS "Hmm bu ayni kisinin hesabi bunlari birlestirelim" diyemez!
3) Sanki her yeni bir Mac aldiginda Mac OS icin de lisans ucreti vermiyorsun da bir tek MS yapiyor bunu. Ayrica adam gibi Windows 8 CD'sini alirsan MS sana 5 makinede ayni Seri numarasi ile Windows kurma sansi sunuyor. Haa ben para vermek istemiyorum diyorsan git Linux kullan onda da oyun bulamayinca Windows'a geri donme ama!
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demo22 5 yıl
iyide neden fps değil !?? çok saçma flash oyun gibi.
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sagy 5 yıl
Halo deyince heycan olyo ama video izledikten sonra hayel kırıklıgı resmen nerde bi nova3 ve mk4 nere de bu nerede peh...
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foz54 5 yıl
oyun tam bir hayal kırıklığı.bari f2p olarak verseydi de herkes oynasaydı şimdi en fazla deneme sürümü olur gerisi bi dünya para.
gameloft daha iyisini yaptı zaten oynamayan nova3 ve mc4 'e bi baksın.
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SystemApps 5 yıl
al işte ortak platformun güzellikleri :)
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darkaura 5 yıl SystemApps
SystemApps
al işte ortak platformun güzellikleri :)

Windows 8de calisan oyun windows 7 de calismayacak. Bu mudur ortak platformun guzelligi.
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darkest earth 5 yıl SystemApps
SystemApps

al işte ortak platformun güzellikleri :)

O değil de keşke bu WP8 hem mobil hem Pc'ye gelen oyunlar özdeş olsa. Mobile satın aldıysan bilgisayarda tekrar satın alman gerekiyor.
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foz54 5 yıl SystemApps
SystemApps

al işte ortak platformun güzellikleri :)

hacı yemişim ortak platformu, her cihaz için ayrı zaten alıcaksın zaten fps bile değil sadece ismi halo
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orientem 5 yıl
Ismi görünce heyecanlandım bi an wp8 biyerlere geliyor diye düşündüm videoyu görünce düşüncelerimi geri aldım halo xboxta oynanır
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ZenithSoole 5 yıl
Gelsin bakalım...Keşke WP için ücretsiz olaydı...En azından mağaza atağa kalkarken gerekliydi...
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oktayakgoz 5 yıl
eP_362
Ek bir bilgi daha; oyun tüm WP8 telefonlarında çalışacak (512 MB RAMde dahil).

iş de bu daha güzel bir haber. ben microsoftun yerinde olsam 1 gb ramı zorunlu yapardım.
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