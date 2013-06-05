Halo: Spartan Assault, Windows 8 ve Windows Phone 8 için geliyor

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Microsoft, Halo evrenini Windows 8 ve Windows Phone 8 platformlarına taşıyacak olan Halo: Spartan Assault'u duyurdu.
Halo 3 ve Halo 4 arasında yaşanan olayları konu alan yapım, Sarah Palmer ya da Spartan Davis adlı karakterlerden herhangi birinin kontrollerini oyuncuların beğenisine sunacak. Tamamen dokunmatik ekran için hazırlanan bir kontrol şemasıyla karşımıza çıkacak olan oyunda 25 farklı bölüm yer alacak. Halo: Spartan Assault için henüz kesin bir çıkış tarihi verilmiş olmasa da, Temmuz ayı içerisinde yayınlanacağı ve 6.99$'lık bir fiyat etiketine sahip olacağı biliniyor.
Şu an için sadece Windows 8 ve Windows Phone 8 platformları üzerinde çalışacak olan oyunun ilerleyen dönemlerde farklı platformlarda da çalışıp çalışmayacağı halen merak konusu.
http://news.xbox.com/2013/06/games-halo-spartan-assault-announcement Yorum Yaz Paylaş Tweetle
1) Xbox One'da DRM kalkali YUZYIL oldu magarada mi yasiyorsun cik bi disari bak etrafindaki insanlarla konus.
2) MS artik Windows Phone ve Windows 8'de Hotmail (ya da diger MS hesaplari) ile oturum actiriyor ki bu da ayni kisilere sahip baska makinelerin senkronizasyonunu sagliyor. Eger sen her makinede ayni hesapla oturum acmiyorsan MS "Hmm bu ayni kisinin hesabi bunlari birlestirelim" diyemez!
3) Sanki her yeni bir Mac aldiginda Mac OS icin de lisans ucreti vermiyorsun da bir tek MS yapiyor bunu. Ayrica adam gibi Windows 8 CD'sini alirsan MS sana 5 makinede ayni Seri numarasi ile Windows kurma sansi sunuyor. Haa ben para vermek istemiyorum diyorsan git Linux kullan onda da oyun bulamayinca Windows'a geri donme ama!
gameloft daha iyisini yaptı zaten oynamayan nova3 ve mc4 'e bi baksın.
Windows 8de calisan oyun windows 7 de calismayacak. Bu mudur ortak platformun guzelligi.
O değil de keşke bu WP8 hem mobil hem Pc'ye gelen oyunlar özdeş olsa. Mobile satın aldıysan bilgisayarda tekrar satın alman gerekiyor.
hacı yemişim ortak platformu, her cihaz için ayrı zaten alıcaksın zaten fps bile değil sadece ismi halo
iş de bu daha güzel bir haber. ben microsoftun yerinde olsam 1 gb ramı zorunlu yapardım.
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