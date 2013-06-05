Halo: Spartan Assault, Windows 8 ve Windows Phone 8 için geliyor





Microsoft, Halo evrenini Windows 8 ve Windows Phone 8 platformlarına taşıyacak olan Halo: Spartan Assault'u duyurdu.





Halo 3 ve Halo 4 arasında yaşanan olayları konu alan yapım, Sarah Palmer ya da Spartan Davis adlı karakterlerden herhangi birinin kontrollerini oyuncuların beğenisine sunacak. Tamamen dokunmatik ekran için hazırlanan bir kontrol şemasıyla karşımıza çıkacak olan oyunda 25 farklı bölüm yer alacak. Halo: Spartan Assault için henüz kesin bir çıkış tarihi verilmiş olmasa da, Temmuz ayı içerisinde yayınlanacağı ve 6.99$'lık bir fiyat etiketine sahip olacağı biliniyor.





Şu an için sadece Windows 8 ve Windows Phone 8 platformları üzerinde çalışacak olan oyunun ilerleyen dönemlerde farklı platformlarda da çalışıp çalışmayacağı halen merak konusu.

http://news.xbox.com/2013/06/games-halo-spartan-assault-announcement