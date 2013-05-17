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Hangouts, yakın bir zamanda SMS desteğine kavuşacak

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Mobil Uygulamalar
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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Hangouts, yakın bir zamanda SMS desteğine kavuşacak
Bir Google yetkilisinin belirttiğine göre, şirketin yeni mesajlaşma platformu Hangouts, yakın bir zaman içerisinde SMS desteğine kavuşacak.

Google'ın video ve sohbet servislerini Chrome, Gmail, iOS ve Android platformlarında tek bir çatı altında birleştiren Hangouts'un Android versiyonundaki SMS erişimi ve okuma izni SMS desteğinin geleceğinin işaretlerini öncesinde vermişti. Ayrıca, Kenny Strawn adlı Google+ kullanıcısının uygulamanın Google Play sayfasında bulduğu bilgiler ise, Hangouts'un SMS desteğine kavuşacağını kanıtlar nitelikteydi. Uygulamanın iOS versiyonunun bu desteğe kavuşması ise, işletim sisteminin kapalı yapısı nedeniyle şu an için pek de mümkün gibi görünmüyor. 

https://plus.google.com/112691293278538254479/posts Yorum Yaz
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MAVİT 6 yıl
Veiny Arm
nasil kullanıyoruz bunu ? gmail hesabi olan kişileri ekleyerek mi?

Hangouts, WhatsApp ve Facebook Messenger benzeri mesajlaşma servisidir.
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balomer 6 yıl MAVİT
MAVİT
Veiny Arm
nasil kullanıyoruz bunu ? gmail hesabi olan kişileri ekleyerek mi?

Hangouts, WhatsApp ve Facebook Messenger benzeri mesajlaşma servisidir.

o kadar çözdüm de arkadaşa davet atıyorum yollandi diyor davet yok teşekkürler.
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balomer 6 yıl
nasil kullanıyoruz bunu ? gmail hesabi olan kişileri ekleyerek mi?
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Like a Sir 6 yıl
şimdilik pek bir işlevsellik yok , takılamalar var , kimse kullanmıyor , el alışkanlığı yok vs vs . eğer ki google whatsapp ı da alırsa kimse duramaz önünde online mesajlaşma sisteminde
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Okisht 6 yıl
ben kullanıyorum bir kaç arkadaşımla konuşmak için, viber yerine bunu tercih etmeye başladık. Bence gayet akıcı bir arayüzü var ve google sadeliği kendini gösteriyor.
gtalk olarak açarsanız akıcılık olmayabilir ama direk ayrı uygulamasını kurar veya hangouts olarak güncellerseniz gayet güzel olduğunu görürsünüz.
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carter 6 yıl
Çöp olduğunu market yorumlarından anlayabilirsiniz. Başarılı uygulamalar varken bunu kullanmak gereksiz.
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