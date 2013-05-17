Hangouts, yakın bir zamanda SMS desteğine kavuşacak

Bir Google yetkilisinin belirttiğine göre, şirketin yeni mesajlaşma platformu Hangouts, yakın bir zaman içerisinde SMS desteğine kavuşacak.

Google'ın video ve sohbet servislerini Chrome, Gmail, iOS ve Android platformlarında tek bir çatı altında birleştiren Hangouts'un Android versiyonundaki SMS erişimi ve okuma izni SMS desteğinin geleceğinin işaretlerini öncesinde vermişti. Ayrıca, Kenny Strawn adlı Google+ kullanıcısının uygulamanın Google Play sayfasında bulduğu bilgiler ise, Hangouts'un SMS desteğine kavuşacağını kanıtlar nitelikteydi. Uygulamanın iOS versiyonunun bu desteğe kavuşması ise, işletim sisteminin kapalı yapısı nedeniyle şu an için pek de mümkün gibi görünmüyor.

https://plus.google.com/112691293278538254479/posts