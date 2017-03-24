Hangouts’un SMS desteği kaldırılıyor!

Google geliştirdiği iletişim uygulaması Hangouts’un SMS desteğini kesmeyi planlıyor. Gelen bilgilere göre bu özellik en son 22 Mayıs’a kadar kullanılabilecek. Önümüzdeki hafta ise kullanıcılara başka bir SMS uygulaması seçmeleri doğrultusunda uyarı yapılacak.
Mevcut SMS'leriniz yeni uygulamanıza aktarılacak
Eğer cihazınızda kurulu başka bir SMS uygulaması yoksa uygulama sizi Play Store’a yönlendirecek. Haliyle cihazında varsayılan SMS uygulaması olarak Hangouts seçili olmayan kullanıcılara ve Google Voice kullanıcılarına böyle bir bildirim gösterilmeyecek. Bununla birlikte Hangouts’daki mesajlarınız ise yeni uygulamaya taşınacak. Bu sayede kullanıcılar mağdur edilmemiş olacak. Öte yandan bu gelişmeden Google Voice kullanıcılarının etkilenmeyeceğini belirtmekte fayda var.
http://wccftech.com/hangouts-remove-sms-support/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Size belirttiğiniz şartlar noktasında "Textra" isimli uygulamayı öneriyorum. Alışınca başka SMS uygulaması kullanma ihtiyacınız olmayacak.
Ama ücretsiz sürümünde internete bağlandığınız zaman SMS şeklinde reklam vardır.
İnternet bağlantısı kesilince reklam kaybolur.
Ekran görüntüsünde üstteki reklam.
1. Nihat Doğan Felsefesi.
2. Hangouts.
Nihat Doğan Felsefesi playstoredan kaldırıldı, Hangoutsdan da kurtulmak üzereyiz. Bence olumlu bir gelişme.