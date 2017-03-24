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Hangouts’un SMS desteği kaldırılıyor!

Son gelen haberlere göre Google’ın mesajlaşma ve görüntülü görüşme platformu Hangouts’un SMS işlevi 22 Mayıs itibariyle kullanılamayacak. Mevcut mesajlarınız ise geçeceğiniz uygulamaya aktarılabilecek
2 yıl
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8
Mobil Uygulamalar
Metehan Göktaş
Yazar
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Google geliştirdiği iletişim uygulaması Hangouts’un SMS desteğini kesmeyi planlıyor. Gelen bilgilere göre bu özellik en son 22 Mayıs’a kadar kullanılabilecek. Önümüzdeki hafta ise kullanıcılara başka bir SMS uygulaması seçmeleri doğrultusunda uyarı yapılacak.

Mevcut SMS'leriniz yeni uygulamanıza aktarılacak

Eğer cihazınızda kurulu başka bir SMS uygulaması yoksa uygulama sizi Play Store’a yönlendirecek. Haliyle cihazında varsayılan SMS uygulaması olarak Hangouts seçili olmayan kullanıcılara ve Google Voice kullanıcılarına böyle bir bildirim gösterilmeyecek. Bununla birlikte Hangouts’daki mesajlarınız ise yeni uygulamaya taşınacak. Bu sayede kullanıcılar mağdur edilmemiş olacak. Öte yandan bu gelişmeden Google Voice kullanıcılarının etkilenmeyeceğini belirtmekte fayda var.
Anlaşılan o ki Google, Hangouts uygulamasını görüntülü görüşme ve video konferans özellikleriyle ön planda tutmak istiyor. Ayrıca bu hareket Google’ın SMS işlevini yine kendi geliştirdiği Android Messages uygulamasına devretmek istediği şeklinde de yorumlanabilir. Son olarak gelen bilgilerin henüz firma tarafından teyit edilmediğinin de altını çizelim. İlerleyen günlerde gelişmeleri hep birlikte takip ediyor olacağız.
http://wccftech.com/hangouts-remove-sms-support/ Yorum Yaz
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firtinax 2 yıl
Hangoutsu kullanan var mı?
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axaxa 2 yıl
Hepsi bitiyor işte zamanla tutmadı.
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Kerim5100 2 yıl
Hangouts'u telefondan nasıl kaldıracağız peki?
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They Killed Kenny 2 yıl
Hangouts nasıl kalkar. Millet kötü filan diyor ama mesaj engelleme yok stok uygulamada. Kurumlar numara ile değil isimle mesaj atıyor onları da engelleyemiyorsun. Bu sorunu Hangouts ile çözmüştüm. Üstelik istediğin kişiden gelen mesajları sessize alabilmen nedeniyle telefonum bir hayli rahat etti. Yerine kullanılabilecek basit karışık olmayan mesaj uygulaması bilen aydınlatsın bir an önce değiştireyim.
2 Yanıt Yanıtla +1
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EbuMuaz 2 yıl They Killed Kenny
They Killed Kenny
Hangouts nasıl kalkar. Millet kötü filan diyor ama mesaj engelleme yok stok uygulamada. Kurumlar numara ile değil isimle mesaj atıyor onları da engelleyemiyorsun. Bu sorunu Hangouts ile çözmüştüm. Üstelik istediğin kişiden gelen mesajları sessize alabilmen nedeniyle telefonum bir hayli rahat etti. Yerine kullanılabilecek basit karışık olmayan mesaj uygulaması bilen aydınlatsın bir an önce değiştireyim.

Size belirttiğiniz şartlar noktasında "Textra" isimli uygulamayı öneriyorum. Alışınca başka SMS uygulaması kullanma ihtiyacınız olmayacak.
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MaRQuE 2 yıl They Killed Kenny
Arkadaşın tavsiye ettiği gibi Textra güzel alternatiftir.
Ama ücretsiz sürümünde internete bağlandığınız zaman SMS şeklinde reklam vardır.
İnternet bağlantısı kesilince reklam kaybolur.
Ekran görüntüsünde üstteki reklam.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
1 Yanıt Yanıtla +2
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muratkaya 2 yıl
Android aleminin en saçma uygulamaları
1. Nihat Doğan Felsefesi.
2. Hangouts.
Nihat Doğan Felsefesi playstoredan kaldırıldı, Hangoutsdan da kurtulmak üzereyiz. Bence olumlu bir gelişme.
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