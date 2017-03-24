Hangouts’un SMS desteği kaldırılıyor!

Google geliştirdiği iletişim uygulaması Hangouts’un SMS desteğini kesmeyi planlıyor. Gelen bilgilere göre bu özellik en son 22 Mayıs’a kadar kullanılabilecek. Önümüzdeki hafta ise kullanıcılara başka bir SMS uygulaması seçmeleri doğrultusunda uyarı yapılacak.

Mevcut SMS'leriniz yeni uygulamanıza aktarılacak

Eğer cihazınızda kurulu başka bir SMS uygulaması yoksa uygulama sizi Play Store’a yönlendirecek. Haliyle cihazında varsayılan SMS uygulaması olarak Hangouts seçili olmayan kullanıcılara ve Google Voice kullanıcılarına böyle bir bildirim gösterilmeyecek. Bununla birlikte Hangouts’daki mesajlarınız ise yeni uygulamaya taşınacak. Bu sayede kullanıcılar mağdur edilmemiş olacak. Öte yandan bu gelişmeden Google Voice kullanıcılarının etkilenmeyeceğini belirtmekte fayda var.

http://wccftech.com/hangouts-remove-sms-support/

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Anlaşılan o ki Google, Hangouts uygulamasınıözellikleriyle ön planda tutmak istiyor. Ayrıca bu hareket Google’ınişlevini yine kendi geliştirdiğiuygulamasına devretmek istediği şeklinde de yorumlanabilir. Son olarak gelen bilgilerin henüz firma tarafından teyit edilmediğinin de altını çizelim. İlerleyen günlerde gelişmeleri hep birlikte takip ediyor olacağız.