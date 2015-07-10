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Hangouts'un Web sürümünde fotoğraf paylaşma kolaylaştı

3 yıl
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Diğer
Can Tunçer
Haber Editörü
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Hangouts'un Web sürümünde fotoğraf paylaşma kolaylaştı
 
İnternet devi Google'ın video ve metin odaklı mesajlaşma uygulaması Hangouts, standart internet tarayıcıları üzerinden erişilebilen sürümünde fotoğraf paylaşmayı kolaylaştırdı.

Google Ürün Müdürü Mayur Kamat'ın verdiği bilgiye göre Hangouts, artık "sürükle bırak" şeklinde çalışan fotoğraf paylaşma desteği vermeye başladı. Bu sayede gönderilmek istenen fotoğrafın sohbet penceresine atılması yeterli oluyor ve daha önce sunulmayan bu destek ile fotoğraf paylaşma süreci çok daha kolay hale getiriliyor. Sohbet penceresine atılan bu fotoğrafların sadece kullanıcı onayladıktan sonra karşı tarafa gönderiliyor olması da ekstra bir güvenlik getiriyor.
Konu hakkında hazırlanan sayfaya buradan ulaşabilirsiniz. 

http://thenextweb.com/google/2015/07/09/hangouts-on-the-web-finally-lets-you-drag-and-drop-photos-right-into-your-chat-window/ Yorum Yaz
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