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Harici ekran kartı pazarında 2. çeyrek sonuçları

7 yıl
14b
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Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Jon Peddie Research, ekran kartı pazarının ikinci çeyrek sonuçlarını içeren yeni raporunu yayınladı. Yapılan araştırmaya göre harici ekran kartı satışları yılın ilk çeyreği ile kıyaslandığında %15.2 oranında düşerek 19.01 milyon adetten 16.1 milyon seviyesine geriledi.
Tüketici taleplerinde azalma ve fiyatlardaki düşüşe bağlı olarak harici ekran kartı pazarındaki gelirlerin geçtiğimiz yıla oranla %33 oranında düşerek 13.8 milyar dolar seviyesine gerilemesi bekleniyor. Üreticilerin pazar paylarına baktığımızda ise ciddi oranda değişiklikler olmadığını görüyoruz. Nvidia'da %0.1 oranında kayıp yaşanırken, AMD'nin ise bu kaybı kenbdi lehine dönüştürdüğünü görüyoruz. 
Bu noktada pazarın geneline etki eden temel faktörlerin başında, entegre grafik birimine sahip x86 işlemcilerin olduğunu söyleyebiliriz. Intel tarafında Sandy Bridge ve AMD'nin Fusion işlemcileriyle entegre grafik birimlerinin yükselişi sürerken, Nvidia'nın ise x86  pazarına yönelik herhangi bir çözümü bulunmuyor. 
ARM versiyonu da hazırlanan Windows 8 işletim sistemiyle birlikte tüm endüstri için pazar dinamiklerinde bazı değişimler olması öngörülürken, Tegra ailesi ile Nvidia, bu değişimi kendi lehine çevirmeyi, dört çekirdekli Tegra 3 ve ardından gelecek diğer çözümler ile ARM tabanlı SoC pazarında lider olmayı hedefliyor.
AMD ve Nvidia arasındaki harici ekran kartı rekabetinin sayılara yansımasına baktığımızda ise, Jon Peddie Research'ün araştırmasına göre ikinci çeyrek için Nvidia %59, AMD ise %40.6 pazar payına sahip. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde ise Nvidia %57.9, AMD ise %41.4 oranında pazar payına sahipti. 

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sadtneverdie 7 yıl en beğenilen
Muse00
forumda herkez yangın olmuş 5850 arıyordu gormedım bı gt 550 arayan

Zaten dünya pazarını bizim forumda 5850 arayan 2-3 kişi belirliyor.
Muse00forumda herkez yangın olmuş 5850 arıyordu gormedım bı gt 550 arayanZaten dünya pazarını bizim forumda 5850 arayan 2-3 kişi beli...
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tolgabes64 7 yıl
resmii küçük görünce yeşilli kırmızılını elini öpüyo sandım :D
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ama=neden 7 yıl
Mobil platformda da at koşturan nvidia, pc sektöründe geriler diye düşünüyordum.
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zeytunk 7 yıl
e nıvdıa olsun taştan olsun be
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yc#1 7 yıl
Bu saatten sonra harici grafikte pazar payları fazla değişmez. Zaten AMD de enerjisinin önemli bir kısmını Fusion işlemcilere ayırmaya başladı. Sloganı da bunu gösteriyor.
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Volkanbaba 7 yıl
Amd sürücü işlerini daha iyi yapsa ve tanıtıma daha fazla önem verse daha iyi yerlere gelecektir.
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escapethelife 7 yıl
Sürücü desteği şuan gayet iyi. Bahsettiğiniz olaylar eskidendi. Sağdan soldan duyma bilgilerle yorum yapmayalım lütfen.
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sadtneverdie 7 yıl
Muse00
ben ne dıyorum adamlar ne dıyor bızde Turkıye arastırması demıyoruz zaten lakın Turkıyede Atı bu kadar populer ve aranan ıken nasıl %40 oldugunu merak edıyoruz dıyorum anlayana davul zurna saz

Sen hala kendi ortamından bahsediyorsun. Nvidia her yerde sponsor ve çok iyi reklam yapıyor. Şahsen bende daha önce dilim yandığı için amd alamıyorum ve direkt nvidia ya yöneliyorum. önce imajını düzeltecek, sponsor olacak ve yazılımsal desteği arttıracak ondan sonra pazar payı artar. yoksa benim arkadaş 5850 arıyordu forumda da bi sürü amd kullanan var diye pazarpayı yükselmez.
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DH Misafiri 7 yıl
Bizim dar gelirli milletimizin aldığı markaya mı bakıyorsun sen? Ucuz etin yahnisi yavan olur. Demek ki insanlar kaliteyi tercih ediyor :) Bunlar acımasız gerçekler. Yapacak bir şey yok. Görmeniz için göstermemiz lazım.
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escapethelife 7 yıl
Amd de artık şu oyun içi reklamlara girse ve sponsor olsa fena olmayacak.
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Lordinarius 7 yıl
şüpesiz nvidia reklam ve pazarlamada daha iyi . gereksiz yere 2gb ram barındıran ekran kartlarıni laptop pazarında göz boyayıp bilmeyen vatandaşlara sattılar satıyorlar
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Castiel 7 yıl
ben ne dıyorum adamlar ne dıyor bızde Turkıye arastırması demıyoruz zaten lakın Turkıyede Atı bu kadar populer ve aranan ıken nasıl %40 oldugunu merak edıyoruz dıyorum anlayana davul zurna saz
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