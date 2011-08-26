Harici ekran kartı pazarında 2. çeyrek sonuçları

Jon Peddie Research, ekran kartı pazarının ikinci çeyrek sonuçlarını içeren yeni raporunu yayınladı. Yapılan araştırmaya göre harici ekran kartı satışları yılın ilk çeyreği ile kıyaslandığında %15.2 oranında düşerek 19.01 milyon adetten 16.1 milyon seviyesine geriledi.

Tüketici taleplerinde azalma ve fiyatlardaki düşüşe bağlı olarak harici ekran kartı pazarındaki gelirlerin geçtiğimiz yıla oranla %33 oranında düşerek 13.8 milyar dolar seviyesine gerilemesi bekleniyor. Üreticilerin pazar paylarına baktığımızda ise ciddi oranda değişiklikler olmadığını görüyoruz. Nvidia'da %0.1 oranında kayıp yaşanırken, AMD'nin ise bu kaybı kenbdi lehine dönüştürdüğünü görüyoruz.

Bu noktada pazarın geneline etki eden temel faktörlerin başında, entegre grafik birimine sahip x86 işlemcilerin olduğunu söyleyebiliriz. Intel tarafında Sandy Bridge ve AMD'nin Fusion işlemcileriyle entegre grafik birimlerinin yükselişi sürerken, Nvidia'nın ise x86 pazarına yönelik herhangi bir çözümü bulunmuyor.

ARM versiyonu da hazırlanan Windows 8 işletim sistemiyle birlikte tüm endüstri için pazar dinamiklerinde bazı değişimler olması öngörülürken, Tegra ailesi ile Nvidia, bu değişimi kendi lehine çevirmeyi, dört çekirdekli Tegra 3 ve ardından gelecek diğer çözümler ile ARM tabanlı SoC pazarında lider olmayı hedefliyor.

AMD ve Nvidia arasındaki harici ekran kartı rekabetinin sayılara yansımasına baktığımızda ise, Jon Peddie Research'ün araştırmasına göre ikinci çeyrek için Nvidia %59, AMD ise %40.6 pazar payına sahip. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde ise Nvidia %57.9, AMD ise %41.4 oranında pazar payına sahipti.