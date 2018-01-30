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Tesla Model X ve Model S'e bir özellik daha ekleniyor

Elon Musk, Twitter üzerinden bir Tesla kullanıcısına verdiği yanıt ile Model X ve Model S'e rüzgar ve yol sesine göre otomatik ayarlanan ses sistemi özelliğinin çok yakında getirileceğini duyurdu.
1 yıl
4,4b
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10
Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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Tesla Model X ve Model S'e bir özellik daha ekleniyor
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Tesla CEO’su Elon Musk, çok yakında bir başka yazılım özelliğini getireceklerinin sözünü verdi: rüzgar ve yol sesine göre otomatik olarak ayarlanan ses sistemi. Görünen o ki Tesla’nın iş yükü her zamankinden daha da ağır. Şirket, Model 3’ün yazılımı üzerinde sıkı bir şekilde çalışıyor. Henüz bitmiş değil, ancak Musk’ın belirttiğine göre tüm öncelik bu çalışmada.

Bunun dışında, Musk son birkaç haftadır gelecek Tesla güncellemeleri ve özellikleri hakkında bilgi veriyor. Aynı zamanda kullanıcılardan gelen yeni önerileri de es geçmeyip değerlendiriyor. Buna paralel olarak, bir kullanıcının Twitter üzerinden “Model S aracım ses sistemini rüzgar ve yol sesine göre otomatik olarak ayarlasa güzel olurdu.” yorumuna Musk’tan “Yakında geliyor.” yanıtı geldi.

Bu özellik Model 3'te zaten var

Bu özellik halihazırda Tesla Model 3’te kullanılıyor. Bu aracın ender rastlanır özelliklerinden bir tanesi. Ancak Model S ve Model X gibi amiral gemilerinde ne yazık ki bulunmuyor. Benzinli araçlar için oldukça gerekli olan bu özellik, elektrikli araçlar için faydasız bulunabilir. Ancak yine de elektrikli araçlarda tekerlek ve rüzgar sesi gibi rahatsız edici gürültülerin olduğu su götürmez bir gerçek.

Musk’ın bu cevabıyla birlikte bu özelliğin Model S ve Model X’e de yakında geleceği doğrulanmış oldu.


https://electrek.co/2018/01/29/tesla-adjust-sound-system-based-on-wind-road-noise-elon-musk/#disqus_thread Yorum Yaz
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Grkwnxs 1 yıl en beğenilen Engin Cann
Engin Cann


Pastece

Engin Cann

Yıllardır var bu çoğu araçta bunu özellik diye haber haline getirmişsiniz. Tebrikler.

Senin dediğin hıza göre müzik sesi yükseliyor o benim puntomda da mevcut . Adamların dediği yol ve rüzgar sesini algılayarak müziği arttırmaktan bahsediyor. Bozuk yolda yavaş gitsende ses olabilir, yapıcı olun.

Hocam benzer şeyler sonuçta . Daha gelişmiş olacağını ben de biliyorum heralde. Yapıcı olmakla alakası yok haber değeri taşıyan bir olay değil.

Yazılımla böyle bir özellik ekleyebiliyor olmaları haber değeri taşıyor bence.
Engin CannPasteceEngin CannYıllardır var bu çoğu araçta bunu özellik diy...
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DH Misafiri 1 yıl
Wv Otomobil üretimini yıllardır yapıyor tabi ki daha iyi olacak. Hangi markanın daha iyi olduğu değil hangi marka daha yenilikci ve çevreci gelcege yatırım yapıyor. Benim için bu daha önemli yoksa kapı sesine bakıp araba alsaydım wv olurdu ama motoruna baksaydım mazda olurdu.
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neo01470 1 yıl
Onun yerine noise canceling özelliği verseler daha iyi olmaz mı ?
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Ekrem71.5 1 yıl
vw.de zaten olan şeyler. önce vw gibi tok kapı sesi yapsın sonra gelsin.
das auto...
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qooqie 1 yıl Ekrem71.5
Aynen öyle. Tesla kullandım, kapıyı kapatınca gıcırdıyor ve tam oturmuyor, sonrada gelip wolksvagene laf ediyorlar. Sonuna kadar wolksvagen
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qooqie 1 yıl
E bunlar wolksvagende zaten vardı. Neresi yenilik
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Engin Cann 1 yıl
Yıllardır var bu çoğu araçta bunu özellik diye haber haline getirmişsiniz. Tebrikler.
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Pastece 1 yıl Engin Cann
Engin Cann

Yıllardır var bu çoğu araçta bunu özellik diye haber haline getirmişsiniz. Tebrikler.

Senin dediğin hıza göre müzik sesi yükseliyor o benim puntomda da mevcut . Adamların dediği yol ve rüzgar sesini algılayarak müziği arttırmaktan bahsediyor. Bozuk yolda yavaş gitsende ses olabilir, yapıcı olun.
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Guest-F2673E0F4 1 yıl Engin Cann
Engin Cann
Yıllardır var bu çoğu araçta bunu özellik diye haber haline getirmişsiniz. Tebrikler.

Burda bahsedilen sistem Tesla fiyatinda olan IC motorlu arabalarda motor ve yol sesini azaltmak icin mikrafondan toplanan verilerin islenip hoparlorun insan kulaginin duyamayacagi ses dalgalari uretip beyaz gurultu saglayan yol sesi ve motor sesi gibi istenmeyen sesleri az duymamizi saglayan yani bir nevi noise cancelling sistemi degil mi ? Eger oyleyse cogu arabada yok bu ozellik. Tesla fiyat standarti 70.000 dolar ustu arabalarda olan bir ozellik Model S e zamaninda koymamalari ayip olmus o kadar izolasyon sikayeti varken hatalarindan donup Model 3 e standart olarak koymuslar neyseki.
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