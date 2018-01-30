Tesla Model X ve Model S'e bir özellik daha ekleniyor

Bunun dışında, Musk son birkaç haftadır gelecek Tesla güncellemeleri ve özellikleri hakkında bilgi veriyor. Aynı zamanda kullanıcılardan gelen yeni önerileri de es geçmeyip değerlendiriyor. Buna paralel olarak, bir kullanıcının Twitter üzerinden “Model S aracım ses sistemini rüzgar ve yol sesine göre otomatik olarak ayarlasa güzel olurdu.” yorumuna Musk’tan “Yakında geliyor.” yanıtı geldi.
Bu özellik Model 3'te zaten var
Bu özellik halihazırda Tesla Model 3’te kullanılıyor. Bu aracın ender rastlanır özelliklerinden bir tanesi. Ancak Model S ve Model X gibi amiral gemilerinde ne yazık ki bulunmuyor. Benzinli araçlar için oldukça gerekli olan bu özellik, elektrikli araçlar için faydasız bulunabilir. Ancak yine de elektrikli araçlarda tekerlek ve rüzgar sesi gibi rahatsız edici gürültülerin olduğu su götürmez bir gerçek.
Musk’ın bu cevabıyla birlikte bu özelliğin Model S ve Model X’e de yakında geleceği doğrulanmış oldu.
https://electrek.co/2018/01/29/tesla-adjust-sound-system-based-on-wind-road-noise-elon-musk/#disqus_thread Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Yazılımla böyle bir özellik ekleyebiliyor olmaları haber değeri taşıyor bence.