Tesla Model X ve Model S'e bir özellik daha ekleniyor

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Tesla CEO’su Elon Musk, çok yakında bir başka yazılım özelliğini getireceklerinin sözünü verdi: rüzgar ve yol sesine göre otomatik olarak ayarlanan ses sistemi. Görünen o ki Tesla’nın iş yükü her zamankinden daha da ağır. Şirket, Model 3’ün yazılımı üzerinde sıkı bir şekilde çalışıyor. Henüz bitmiş değil, ancak Musk’ın belirttiğine göre tüm öncelik bu çalışmada.

Bunun dışında, Musk son birkaç haftadır gelecek Tesla güncellemeleri ve özellikleri hakkında bilgi veriyor. Aynı zamanda kullanıcılardan gelen yeni önerileri de es geçmeyip değerlendiriyor. Buna paralel olarak, bir kullanıcının Twitter üzerinden “Model S aracım ses sistemini rüzgar ve yol sesine göre otomatik olarak ayarlasa güzel olurdu.” yorumuna Musk’tan “Yakında geliyor.” yanıtı geldi.

Bu özellik Model 3'te zaten var

Bu özellik halihazırda Tesla Model 3’te kullanılıyor. Bu aracın ender rastlanır özelliklerinden bir tanesi. Ancak Model S ve Model X gibi amiral gemilerinde ne yazık ki bulunmuyor. Benzinli araçlar için oldukça gerekli olan bu özellik, elektrikli araçlar için faydasız bulunabilir. Ancak yine de elektrikli araçlarda tekerlek ve rüzgar sesi gibi rahatsız edici gürültülerin olduğu su götürmez bir gerçek.

Musk’ın bu cevabıyla birlikte bu özelliğin Model S ve Model X’e de yakında geleceği doğrulanmış oldu.

https://electrek.co/2018/01/29/tesla-adjust-sound-system-based-on-wind-road-noise-elon-musk/#disqus_thread