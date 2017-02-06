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Hastaneden WhatsApp ile randevu alma dönemi başladı

Ülkemizdeki bir devlet hastanesinde ilk kez faaliyete geçirilen yeni randevu hattı ile vatandaşlar artık sadece mesaj göndererek istedikleri bölüm ve doktordan kolaylıkla randevu alabilecek.
2 yıl
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Mobil Uygulamalar
Cihan Pehlivan
Haber Editörü
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Şanlıurfa'daki Birecik Devlet Hastanesi'nde hayata geçirilen "WhatsApp Randevu Hattı" uygulamasıyla tedavi olmak isteyen hastalar artık belirlenen cep telefonu numarasına WhatsApp üzerinden mesaj göndererek randevu alabilecek. Bunun için ad ve soyad bilgilerinin yanı sıra tedavi olmak istediğiniz poliklinik bilgilerini yazmanız yeterli. 
Türkiye’de ilk olan hizmetle birlikte randevulu hasta sayısının arttırılması ve bekleme sürelerinin azaltılması hedefleniyor. Diğer taraftan randevusuz olarak sabah erken saatlerde hastaneye gelerek sıra almak isteyen kişilerin oluşturduğu yoğunluğun da önüne geçilecek. Sistemin kullanıma sunulmasıyla kısa süre içerisinde randevulu hasta sayısının yüzde 22'den yüzde 35 seviyelerine çıkarıldığı ifade ediliyor.
Şu ana kadar birçok özel ve devlet hastanesi halihazırda WhatsApp'ı sadece dilek ve şikayetleri toplamak için kullanıyor. Şanlıurfa’da başlatılan yeni randevu hizmetinin beklenen başarıyı yakalamasıyla önümüzdeki dönemlerde diğer devlet hastanelerinde de devreye alınabileceği belirtiliyor.

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K E N 2 yıl en beğenilen
Suriyelilerden yer kalmadığı için yapmışlardır.
1 Yanıt Yanıtla +32
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nefendim 2 yıl
2 haftaya hastalıklı bölgenin resmini atıp; neyim var diye soranların haberi gelir

İğrençliğe dönmese bari
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nefendim 2 yıl K E N
K E N
Suriyelilerden yer kalmadığı için yapmışlardır.

Her suriyelide 30 çocuk potansiyeli olunca normal...
ülkeleri elden gidiyor her birinde 30 çocuk

Sonra Allah'ın verdiğini aldıramıydık demiyorlar mı

Armut piş ağzıma düş; düşünme;planlama sıfır....
K E NSuriyelilerden yer kalmadığı için yapmışlardır.Her suriyelide 30 çocuk potansiyeli olunca normal......
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kadirirdem 2 yıl
Mantıklı girişim olmuş , her hastane kullanmalı
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BekirHan 2 yıl
Severları yurtdışında olan yabancı bir firma yazılımı üzerinden böyle bilgilenrin yürüyecek olması çok mantıklı gelmiyor...
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Murat_5320 2 yıl
Biraz gereksiz olmuş.
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Macella 2 yıl
T.C. kimlik numarasını isteyecek sanırım böyle bir uygulamada bu bilgilerin paylaşılması ne kadar doğru olabilir ki.
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UML 2 yıl Macella
Kimlik bilgilerimiz zaten torrent vs bilimum kaynaklarda dolaşıyo, o yüzden rahat rahat istediğin yere yazabilirsin.
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alemburda34 2 yıl
sistem akıllıca ancak oraya birini oturtup kayıt aldırmak yerine whatsappı randevu alma sistemlerine entegre etseler daha mantıklıymış.
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SDLGranada 2 yıl
İlginç bir uygulama
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BekirTemel 2 yıl
Birde vesikalık foto atıp pardon yanlış yere göndermişim diyen tipler çıkacaktır, umut dünyası işte...
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hawloo 2 yıl
Uygulamayı daha kullanılabilir ve mhrs sistemini web ortamında responsive yapmadıktan sonra daha çok uğraşırlar.
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SEO-Uzmanı 2 yıl
Robot hemşirede isterik :)~
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ardaq 2 yıl
şu fotodaki operatör kızı her yerde kullanıyorlar. telif hakkı alsa zengin olmuştu.
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WhatsApp, hastane ve
7 etiket daha şanlıurfa devlet hastanesi randevu Mobil Uygulamalar Mobil Teknolojiler Cihan Pehlivan MPopüler
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