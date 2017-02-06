Hastaneden WhatsApp ile randevu alma dönemi başladı

Şanlıurfa'daki Birecik Devlet Hastanesi'nde hayata geçirilen "WhatsApp Randevu Hattı" uygulamasıyla tedavi olmak isteyen hastalar artık belirlenen cep telefonu numarasına WhatsApp üzerinden mesaj göndererek randevu alabilecek. Bunun için ad ve soyad bilgilerinin yanı sıra tedavi olmak istediğiniz poliklinik bilgilerini yazmanız yeterli.

Türkiye’de ilk olan hizmetle birlikte randevulu hasta sayısının arttırılması ve bekleme sürelerinin azaltılması hedefleniyor. Diğer taraftan randevusuz olarak sabah erken saatlerde hastaneye gelerek sıra almak isteyen kişilerin oluşturduğu yoğunluğun da önüne geçilecek. Sistemin kullanıma sunulmasıyla kısa süre içerisinde randevulu hasta sayısının yüzde 22'den yüzde 35 seviyelerine çıkarıldığı ifade ediliyor.

Şu ana kadar birçok özel ve devlet hastanesi halihazırda WhatsApp'ı sadece dilek ve şikayetleri toplamak için kullanıyor. Şanlıurfa’da başlatılan yeni randevu hizmetinin beklenen başarıyı yakalamasıyla önümüzdeki dönemlerde diğer devlet hastanelerinde de devreye alınabileceği belirtiliyor.