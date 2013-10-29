Haswell'li Retina MacBook Pro'ların performansı mercek altında

Apple'ın yakın zamanda tanıttığı yeni nesil Haswell'li Retina MacBook Pro'ların performansı, işlemci ve bellek odaklı test aracı Geekbench 3 ile mercek altına alındı.Primate Labs'in derlediği Geekbench 3 sonuçları, Haswell'li 13" rMBP'ların bir önceki nesile göre, %2 ile %4 arasında değişen oranda daha fazla performans sunduğunu gözler önüne koyuyor.

İlk olarak tek çekirdek performanslarının masaya yatırıldığı Geekbench 3'de, en üst seviye (i7 4558U işlemcili) 13" rMBP, 2998 puan alırken; 2013 başı üst model (i7 3540M işlemcili) 13" rMBP ise testi 2872 puan ile tamamlıyor. Bilgisayarlar, çok çekirdek testinde de aralarındaki bu farkı paralel olarak koruyarak sırasıyla 6177 ve 5935 puan alıyorlar.

Konu 13 inç olduğunda birçok kişinin aklına gelen "MBA mi yoksa rMBP ?" sorusu olunca Geekbench 3'de bu iki bilgisayarı da karşılaştırmamak olmaz. Tek çekirdek testine göre 2012 ortası 13" MBA'ın en üst (i7-46580U işlemcili) konfigürasyonu, en üst seviye (i7 4558U işlemcili) 13" rMBP'dan yaklaşık %5 daha düşük bir işlemci performansı sergilerken; çok çekirdek testlerinde ise doğal olarak aradaki bu fark daha yükseliyor ve MBA, sıralamada 5.liğe kadar geriliyor. Fakat günlük kullanımda kullanılan uygulamaların birçoğu tek çekirdek ile yetindiği için, bu tarz kullanımda sağladığı pil ömrü avantajı da göz önüne alındığında MBA'lar rMBP'lara göre daha doğru bir tercih gibi duruyor.

15" rMBP'larda ise bu yılın başındaki ve sonundaki modeller arasındaki fark üst konfigürasyonlara yaklaşıldıkça artıyor. Test sonuçlarına bakıldığında i7-4960QM'li üst düzey 2013 sonu rMBP'nın aynı statüdeki selefine göre %10'a yakın daha yüksek performans sunduğu görülürken; daha alt konfigürasyon seçeneklerinde bu performans farkı %3-4 mertebelerine kadar geriliyor.

Apple'ın 22 Ekim'de düzenlediği etkinlikte tanıttığı yeni rMBP'lar, geçen seneye göre daha farkla konfigürasyon seçeneğiyle beraberinde geliyor. 13" rMBP'nın başlangıç modelinin fiyatı 1299 dolar olarak belirlenirken; üst model ise 1799 dolardan satışa sunuldu. 2 temel konfigürasyonu bulunan 15" rMBP'larda ise başlangıç modeli 1999 dolar, üst modeli ise 2599 dolardan satışa sunuldu. Ancak bu fiyatların baz fiyatlar olduğunu ve BTO yani özel işlemci / bellek ve SSD seçenekleriyle bu fiyatların 3300 dolara kadar yükselebildiğini hatırlatalım.