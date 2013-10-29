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Haswell'li Retina MacBook Pro'ların performansı mercek altında

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
1,9b
1
22
Mac / iMac / Macbook / Mac Mini
Shady
Haber Editörü
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Haswell'li Retina MacBook Pro'ların performansı mercek altında
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Apple'ın yakın zamanda tanıttığı yeni nesil Haswell'li Retina MacBook Pro'ların performansı, işlemci ve bellek odaklı test aracı Geekbench 3 ile mercek altına alındı.Primate Labs'in derlediği Geekbench 3 sonuçları, Haswell'li 13" rMBP'ların bir önceki nesile göre, %2 ile %4 arasında değişen oranda daha fazla performans sunduğunu gözler önüne koyuyor.

İlk olarak tek çekirdek performanslarının masaya yatırıldığı Geekbench 3'de, en üst seviye (i7 4558U işlemcili) 13" rMBP, 2998 puan alırken; 2013 başı üst model (i7 3540M işlemcili) 13" rMBP ise testi 2872 puan ile tamamlıyor. Bilgisayarlar, çok çekirdek testinde de aralarındaki bu farkı paralel olarak koruyarak sırasıyla 6177 ve 5935 puan alıyorlar.

Konu 13 inç olduğunda birçok kişinin aklına gelen "MBA mi yoksa rMBP ?" sorusu olunca Geekbench 3'de bu iki bilgisayarı da karşılaştırmamak olmaz. Tek çekirdek testine göre 2012 ortası 13" MBA'ın en üst (i7-46580U işlemcili) konfigürasyonu, en üst seviye (i7 4558U işlemcili) 13" rMBP'dan yaklaşık %5 daha düşük bir işlemci performansı sergilerken; çok çekirdek testlerinde ise doğal olarak aradaki bu fark daha yükseliyor ve MBA, sıralamada 5.liğe kadar geriliyor. Fakat günlük kullanımda kullanılan uygulamaların birçoğu tek çekirdek ile yetindiği için, bu tarz kullanımda sağladığı pil ömrü avantajı da göz önüne alındığında MBA'lar rMBP'lara göre daha doğru bir tercih gibi duruyor.

15" rMBP'larda ise bu yılın başındaki ve sonundaki modeller arasındaki fark üst konfigürasyonlara yaklaşıldıkça artıyor. Test sonuçlarına bakıldığında i7-4960QM'li üst düzey 2013 sonu rMBP'nın aynı statüdeki selefine göre %10'a yakın daha yüksek performans sunduğu görülürken; daha alt konfigürasyon seçeneklerinde bu performans farkı %3-4 mertebelerine kadar geriliyor.

Apple'ın 22 Ekim'de düzenlediği etkinlikte tanıttığı yeni rMBP'lar, geçen seneye göre daha farkla konfigürasyon seçeneğiyle beraberinde geliyor. 13" rMBP'nın başlangıç modelinin fiyatı 1299 dolar olarak belirlenirken; üst model ise 1799 dolardan satışa sunuldu. 2 temel konfigürasyonu bulunan 15" rMBP'larda ise başlangıç modeli 1999 dolar, üst modeli ise 2599 dolardan satışa sunuldu. Ancak bu fiyatların baz fiyatlar olduğunu ve BTO yani özel işlemci / bellek ve SSD seçenekleriyle bu fiyatların 3300 dolara kadar yükselebildiğini hatırlatalım.

Haswell'li Retina MacBook Pro'ların performansı mercek altında
Haswell'li Retina MacBook Pro'ların performansı mercek altında
Haswell'li Retina MacBook Pro'ların performansı mercek altında
Haswell'li Retina MacBook Pro'ların performansı mercek altında

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Peregrino 6 yıl en beğenilen
Video inceleme yapsaniz ne kadar güzel olur. Sürekli cep telefonu incelemesi izliyoruz.
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OBA INC 6 yıl
Saçma senstetik testler yerine özellikle benim gibi pro kullanıcıların kullandığı Premiere, Final Cut gibi yazılımlarda render alsınlarda gerçekten yenilemeye değermi anlayalım bizde
Saçma senstetik testler yerine özellikle benim gibi pro kullanıcıların kullandığı Premiere, Final Cut gibi yazılımlarda render alsınlarda gerçekten yenilemeye...
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1 Avatar
eyoruk 6 yıl
kesinlilkle 16 gb olani al derim.fark daha hissedilir olacaktir
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e_capkan 6 yıl
haswell de performans fazla artmadı zaten.
enerji sarfiyatı düşürüldü diye biliyorum.
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DH Misafiri 6 yıl
Macbook pro retina 13 inch alacağım apple store'dan fakat i7 2.8 ghz 8gb lık mı yoksa i5 2.6 ghz 16 gb mı alayım karar veremedim ikisi de aynı fiyat
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JoeyBane 6 yıl
En ideali bu ME865xx/A - 13.3"/2.4 i5/8GB/256-Flash
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Quattro 6 yıl
Geekbench testleri sadece işlemci ve memory performansını gösterebiliyor.
GPU performansının etkisini göremiyoruz.
Cinebench test sonuçları gelsin 3 aşağı 5 yukarı ne yapıyorlar görürüz.
15'lik retinalarda harici gpu'yu 2000 dolarlık makineden kaldırıp yerine iris pro gpu eklediler. Bu gpu bir önceki nesil ve yeni nesildeki nvidia gpu'ya göre hangi güçte? Bunu merak ediyorum.
2 Yanıt Yanıtla
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yc#1 6 yıl Quattro
Quattro

Geekbench testleri sadece işlemci ve memory performansını gösterebiliyor.
GPU performansının etkisini göremiyoruz.

Cinebench test sonuçları gelsin 3 aşağı 5 yukarı ne yapıyorlar görürüz.
15'lik retinalarda harici gpu'yu 2000 dolarlık makineden kaldırıp yerine iris pro gpu eklediler. Bu gpu bir önceki nesil ve yeni nesildeki nvidia gpu'ya göre hangi güçte? Bunu merak ediyorum.

GT 650'ye yakın.
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desci 6 yıl Quattro
2000 dolarlık olana ram ve işlemci takviyesi yaptığınızda bir üst modeldeki harici grafik işlemci uniteli modelle aynı fiyata geliyor, dolayısıyla harici GPU bedava oluyor.
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DH Misafiri 6 yıl
13 ve 15 inç haswell rmbp türkiye ürün kodunu öğrenebilir miyiz? içinde haswell olduğundan emin olmak ve yanlış ürün almamak için çok önemli..
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a.f.y. 6 yıl
fiyat artınca eski seri ilede arada çok fark olmayınca (perf. olarak) eski mi? yeni mi? karmaşası yaşıyor tüketiciler Türkiyede.
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Shady 6 yıl
yc#1
Pil ömründe kaç dakikalık bir gelişme var acaba ?

Merhabalar,
Bilgisayarların incelemeleri tam olarak gerçekleşmediği için şu anda pil performansını tam olarak bilmiyoruz maalesef.
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yc#1 6 yıl
Pil ömründe kaç dakikalık bir gelişme var acaba ?
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Peregrino 6 yıl en beğenilen
Video inceleme yapsaniz ne kadar güzel olur. Sürekli cep telefonu incelemesi izliyoruz.
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veteriner69 6 yıl
Kayda değe bir fark yok gibi.
Bu durumda bir önceki nesil almak daha mantıklı.
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