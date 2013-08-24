Haswell'li iMac'ler için geri sayım başlıyor

Mac ailesinde bu yılın şimdiye kadar ki en önemli güncellemesini MacBook Air ile geçtiğimiz haziran ayında yapan Apple, tasarımıyla sınıfında çığır açan iMac'in Haswell'li 2.nesiline ilk işaret, 3.parti satıcılardan geldi.

Amazon, B&H, Best Buy ve MacMall gibi önemli satıcılar, mevcut iMac modellerinde 100 ile 150 dolar arasında indirime giderek, mevcut modellerin stoklarını azaltmak için harekete geçti. Bu indirimlerin yanı sıra edinilen bilgilere göre Apple, mevcut modelin siparişlerini de azaltmaya başladı.

Geçmiş yıllardan bildiğimiz gibi Mac ürünlerindeki önemli indirimler, envanterdeki ürünlerin yeni modellere yer açması için yeni modellerin tanıtılmasına bir süre kala başlıyor.

Apple'ın yeni iMac'i, geçtiğimiz yıl olduğu gibi ekim ayında tanıtıp tanıtmayacağı şimdilik bilinmiyor. Bazı kaynaklar ise ekim ayı içerisinde özel bir Mac etkinliğinin bizleri beklediğini belirtirken; kimi kaynaklar Apple'ın eylüldeki etkinlikte önemli konulardan birinin Mac'ler olacağını ifade ediyor. Ancak Apple'ın Mac Pro'yu güz döneminde satışa sunacağı yönündeki açıklaması, yeni Mac'lerin güz döneminin resmi başlangıcı olarak kabul edilen 22 Eylül'den sonra düzenlenecek özel bir etkinlikte tanıtılma ihtimalini arttırıyor.

Yeni iMac'in Haswell işlemcilerinden gücünü almasının yanı sıra MacBook Air ile kullanılmaya başlanan 802.11ac Wi-Fi desteğine de kavuşması beklenirken; yeni tasarım Mac Pro'da karşımıza çıkan Thunderbolt 2 de yeni iMac'in önemli özelliklerinden olabilir.

http://appleinsider.com/articles/13/08/22/apple-trimming-imac-inventory-ahead-of-haswell-models-while-resellers-cut-prices