Haswell'li iMac'ler için geri sayım başlıyor

Mac ailesinde bu yılın şimdiye kadar ki en önemli güncellemesini MacBook Air ile geçtiğimiz haziran ayında yapan Apple, tasarımıyla sınıfında çığır açan iMac'in Haswell'li 2.nesiline ilk işaret, 3.parti satıcılardan geldi.
Amazon, B&H, Best Buy ve MacMall gibi önemli satıcılar, mevcut iMac modellerinde 100 ile 150 dolar arasında indirime giderek, mevcut modellerin stoklarını azaltmak için harekete geçti. Bu indirimlerin yanı sıra edinilen bilgilere göre Apple, mevcut modelin siparişlerini de azaltmaya başladı.
Geçmiş yıllardan bildiğimiz gibi Mac ürünlerindeki önemli indirimler, envanterdeki ürünlerin yeni modellere yer açması için yeni modellerin tanıtılmasına bir süre kala başlıyor.
Apple'ın yeni iMac'i, geçtiğimiz yıl olduğu gibi ekim ayında tanıtıp tanıtmayacağı şimdilik bilinmiyor. Bazı kaynaklar ise ekim ayı içerisinde özel bir Mac etkinliğinin bizleri beklediğini belirtirken; kimi kaynaklar Apple'ın eylüldeki etkinlikte önemli konulardan birinin Mac'ler olacağını ifade ediyor. Ancak Apple'ın Mac Pro'yu güz döneminde satışa sunacağı yönündeki açıklaması, yeni Mac'lerin güz döneminin resmi başlangıcı olarak kabul edilen 22 Eylül'den sonra düzenlenecek özel bir etkinlikte tanıtılma ihtimalini arttırıyor.
Yeni iMac'in Haswell işlemcilerinden gücünü almasının yanı sıra MacBook Air ile kullanılmaya başlanan 802.11ac Wi-Fi desteğine de kavuşması beklenirken; yeni tasarım Mac Pro'da karşımıza çıkan Thunderbolt 2 de yeni iMac'in önemli özelliklerinden olabilir.
http://appleinsider.com/articles/13/08/22/apple-trimming-imac-inventory-ahead-of-haswell-models-while-resellers-cut-prices Yorum Yaz Paylaş Tweetle
4K olacaksa saglam ekran karti gerekecektir. Fiyat da ayni kalirsa (ki saniyorum) 4K icin oldukca ucuz bir cihaz olur. Sadece 27" 4K monitor fiyati bile malum.
Güzel bir noktaya değindin de MAC kullanan parayı çok da dert etmez diye düşünüyorum...MAC in piyasası biraz daha "pahalı" oyunları , programları ya da bana öyle denk geldi...Öyle varlıklı biri değilim......ama 100-200 ün hesabını yapan PC alır zaten bence...MAC mini nin de fiyatı çok yüksek...o fiyata oyuncu kasası bile toplanır aynı bakış açıyla...
Cahilliğimin kusuruna bakmayında fiyatlara yeni baktım aynı geliyor ABD de?:
imac 27 : 1800
mac mini:800
Apple cinema display 27 :1000
toplam da aynı 1800
sanırım siz 21 lik imac ler için dediniz...Öyle "dar bütçeli" bir mac alacaksam mac mini alır hdmi dan normal monitörüme bağlarım olur biter...
ayrica klavye + mouse fiyatini da dahil edin. mac mini ile gelmiyor cunku.
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