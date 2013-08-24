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Mac / iMac / Macbook / Mac Mini ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Haswell'li iMac'ler için geri sayım başlıyor

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Mac / iMac / Macbook / Mac Mini
Shady
Haber Editörü
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Haswell'li iMac'ler için geri sayım başlıyor
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Mac ailesinde bu yılın şimdiye kadar ki en önemli güncellemesini MacBook Air ile geçtiğimiz haziran ayında yapan Apple, tasarımıyla sınıfında çığır açan iMac'in Haswell'li 2.nesiline ilk işaret, 3.parti satıcılardan geldi.

Amazon, B&H, Best Buy ve MacMall gibi önemli satıcılar, mevcut iMac modellerinde 100 ile 150 dolar arasında indirime giderek, mevcut modellerin stoklarını azaltmak için harekete geçti. Bu indirimlerin yanı sıra edinilen bilgilere göre Apple, mevcut modelin siparişlerini de azaltmaya başladı.

Geçmiş yıllardan bildiğimiz gibi Mac ürünlerindeki önemli indirimler, envanterdeki ürünlerin yeni modellere yer açması için yeni modellerin tanıtılmasına bir süre kala başlıyor.

Apple'ın yeni iMac'i, geçtiğimiz yıl olduğu gibi ekim ayında tanıtıp tanıtmayacağı şimdilik bilinmiyor. Bazı kaynaklar ise ekim ayı içerisinde özel bir Mac etkinliğinin bizleri beklediğini belirtirken; kimi kaynaklar Apple'ın eylüldeki etkinlikte önemli konulardan birinin Mac'ler olacağını ifade ediyor. Ancak Apple'ın Mac Pro'yu güz döneminde satışa sunacağı yönündeki açıklaması, yeni Mac'lerin güz döneminin resmi başlangıcı olarak kabul edilen 22 Eylül'den sonra düzenlenecek özel bir etkinlikte tanıtılma ihtimalini arttırıyor.

Yeni iMac'in Haswell işlemcilerinden gücünü almasının yanı sıra MacBook Air ile kullanılmaya başlanan 802.11ac Wi-Fi desteğine de kavuşması beklenirken; yeni tasarım Mac Pro'da karşımıza çıkan Thunderbolt 2 de yeni iMac'in önemli özelliklerinden olabilir.


http://appleinsider.com/articles/13/08/22/apple-trimming-imac-inventory-ahead-of-haswell-models-while-resellers-cut-prices Yorum Yaz
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viz 6 yıl en beğenilen
Ben çocukluğumdan beri windows kullanıyordum 18 yaşıma geldiğimde mcp,mcts,mcsa,mcse win. sistem uzmanlığı sertifikalarımı aldım windowsla çok iç içeydim.Eğitimleri aldığım hocalar mac os x mantığını anlatırdı ama hiç kullanma şansım olmadı.Daha sonra ünide Grafik Tasarım okudum ve okulda arkadaşımın birinde gördüm macbooku 2. sınıftada kullanmaya başladık.Bu meslekte yaptığın tasarımın kağıt üzerindede ekranda gördüğünle aynı renkleri yakalaman çok önemli.Velhasıl kelam okulda askerlikte bitti çalıştım,kazandım aldım kendime bir imac 27 eski bilgisayarımdan hemen kurtuldum şimdi çok önyargıyla yaklaşanlar var bu cihazın donanımı bir yere kadar önemli ve her türlü c?rack vs de win. gibi oluyor en kral programları oyunları çok basitçe kırabiliyorsunuz indirebiliyorsunuz iphone gibi sadece appstore'a bağımlı değilsin iphone gibi zannedenlerde çok ama alakası yok. yaklaşık 4 senedir kullanıyorum hala ilk aldığım gibi hızlı ne format derdi var hiçbir sıkıntı çıkartmıyor kafan hep rahat virüs desen yok ya virüs mirüs yok şu zamana kadar ne gördüm ne duydum antivirüs öylesine çalışıyordu hiç gerek duymuyorum bu cihazların işletim sistemi çok farklı win gibi hantal değil 8 saniyede makine tamamen açılıyor 16gb ram takılıyor içinde ayrıyetten keyfi olarak windowsta yüklenebiliyor.Bu cihaz tamamen kullanım rahatlığı üzerine kurulu ve son derece stabil ilk kullanmaya başladığında afedersin eşşekten inip porche binmek gibi birşey alışıyorsun bırakamıyorsun kablosu bir tane oda güç kablosu gözükmüyo bile.Yurtdışında tanıdığınız falan varsa yada siz çıkabiliyorsanız kesinlikle araştırın alın bir tane.Malum Türkiyedeki KDV ler türlü vergilerden dolayı daha pahalı.
Ben çocukluğumdan beri windows kullanıyordum 18 yaşıma geldiğimde mcp,mcts,mcsa,mcse win. sistem uzmanlığı sertifikalarımı aldım windowsla çok iç içeydim.Eğiti...
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farukakgun 6 yıl
Yeri değil ama ne tasarımı bizde her iş son güne kalır. Acil veya çok acil kodlu olur yarım günde veya 3-4 saat de tasarım istenir. En ufagindan en büyüğüne hersey çok acildir.
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CodeMachine 6 yıl
Donanımhaberde gezince diyorum ulan memlekette ne kadar çok tasarımcı var ne güzel diye, ancak elime ne kadar broşür geçse yada internet sitesi gezsem tasarımlar çoğunda vasat.
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viz 6 yıl
Öyle broşürler vasat çünkü tasarımdan hiç anlamayan kişilere cüzri miktarlara yaptırılıyor yada genelde dağıtım şirketleri kendileri yapıyor ciddi şirketler iş sahipleri profesyonel çözümler zaman zaman arıyor fakat mesela bir hollandaya gittiğinizde sokaktan size verilen herhangi bir broşüre bile hayranlıkla bakabilirsiniz.Türkiye'de sanat yaptığınızda anlamıyacak o kadar çok insan varki anlamak zorundada değil zaten.Bu ülkede dış ülkeler kadar kültür zenginliği var sanılıyor bencede var ama bu zenginliği yok saydıktan sonra kabul etmedikten sonra hiçbir anlamı yok.Ulu Önderimiz M.Kemal Atatürk'ün çok isabetli bir sözü var Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir.
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Zordion 6 yıl
Mouse'dan sikayetci olanlari anlamiyorum, tamam Magic Mouse'u ben de sevmiyorum kucuk ve yavas, ancak bu alete her mouse'u takabilirsiniz.

4K olacaksa saglam ekran karti gerekecektir. Fiyat da ayni kalirsa (ki saniyorum) 4K icin oldukca ucuz bir cihaz olur. Sadece 27" 4K monitor fiyati bile malum.
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xtreme4495 6 yıl
Magic Mouse'un en büyük sorunu pil yuvasında kronik problem var. İlk aldığımda günde 3-4 kez kesilme yapıyordu. Bazen hiç yapmıyordu. Bilgisayarımı alalı 15 ay falan oldu. Son günlerde artık günde 30 kez kesiliyor bağlantı. Gittikçe daha da kötüleşti. En ufak bir sarsıntıda ekranda bağlantı kesildi yazmasından bıktım. Mouse'u kaldırıp biraz sertçe masaya koymak bile bağlantının kesilmesine yetiyor. O hale geldi. Bir sürü farklı pil denedim sonunda mouse'u değiştirdim. Çok lanet birşey.
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people66 6 yıl
27'' hem os hemde win olarak kullanıyorum bazen çok ısınıyor ve biraz yavaşlıyor gibi ve faresi acayip kullanışsız logitech mouse takıp kullanıyorum...
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YüzüğüKayıpFrodo 6 yıl
Adamı sinir etme apple!!!!. Zaten herşeyin stabil çalışıyor.Bi zahmet rakiplerin kullansın haswelleri de rekabet olabilsin...
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gcb1903 6 yıl
Bazı arkadaşlar Mac kötü diye kötülediğimizi sanıyorlar lakin olay o değil. Mac elbette yazılım olarak çok çok iyi lakin ben normal kullanıcıyım bilgisayarda en fazla ofis programları, üçe beş video dönüştürme, internet ve video oyunları oynarım. Bu yüzden donanım çok önemli benim için ve 3000 liralık macbookpro yerine donanım olarak ve özellik olarak en az 3 katı güçlü sistem toplarım, leptop olacaksa 2 kat daha güçlü bir msi oyunbilgisayarı alırım.
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multiTYRT 6 yıl
Haswell rMBP'yi çok merak ediyorum bakalım
Beklemedeyiz.
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Rizeli55 6 yıl
GreenHeart

Rizeli55Bilemiyorum ama mac mini + cinema display sanki daha iyi bir tercih....İmac de donanın değişmiyor sanırım diğer türlü ekran elinizde kalmaz yeni bir mac mini alır kullanırsınız...Yanlışım var mı? Mac kullanan arkadaşlar?
Fakat cinema display ler bin dolar.mac mini altıyüz dolar.o paraya ne donanım alınır


Güzel bir noktaya değindin de MAC kullanan parayı çok da dert etmez diye düşünüyorum...MAC in piyasası biraz daha "pahalı" oyunları , programları ya da bana öyle denk geldi...Öyle varlıklı biri değilim......ama 100-200 ün hesabını yapan PC alır zaten bence...MAC mini nin de fiyatı çok yüksek...o fiyata oyuncu kasası bile toplanır aynı bakış açıyla...

Cahilliğimin kusuruna bakmayında fiyatlara yeni baktım aynı geliyor ABD de?:
imac 27 : 1800
mac mini:800
Apple cinema display 27 :1000
toplam da aynı 1800

sanırım siz 21 lik imac ler için dediniz...Öyle "dar bütçeli" bir mac alacaksam mac mini alır hdmi dan normal monitörüme bağlarım olur biter...
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EddyCue 6 yıl
all in one bilgisayarin alternatifi mac mini + thunderbold display olamaz bence. bir suru kablo karmasasi.

ayrica klavye + mouse fiyatini da dahil edin. mac mini ile gelmiyor cunku.
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viz 6 yıl
Ben çocukluğumdan beri windows kullanıyordum 18 yaşıma geldiğimde mcp,mcts,mcsa,mcse win. sistem uzmanlığı sertifikalarımı aldım windowsla çok iç içeydim.Eğitimleri aldığım hocalar mac os x mantığını anlatırdı ama hiç kullanma şansım olmadı.Daha sonra ünide Grafik Tasarım okudum ve okulda arkadaşımın birinde gördüm macbooku 2. sınıftada kullanmaya başladık.Bu meslekte yaptığın tasarımın kağıt üzerindede ekranda gördüğünle aynı renkleri yakalaman çok önemli.Velhasıl kelam okulda askerlikte bitti çalıştım,kazandım aldım kendime bir imac 27 eski bilgisayarımdan hemen kurtuldum şimdi çok önyargıyla yaklaşanlar var bu cihazın donanımı bir yere kadar önemli ve her türlü c?rack vs de win. gibi oluyor en kral programları oyunları çok basitçe kırabiliyorsunuz indirebiliyorsunuz iphone gibi sadece appstore'a bağımlı değilsin iphone gibi zannedenlerde çok ama alakası yok. yaklaşık 4 senedir kullanıyorum hala ilk aldığım gibi hızlı ne format derdi var hiçbir sıkıntı çıkartmıyor kafan hep rahat virüs desen yok ya virüs mirüs yok şu zamana kadar ne gördüm ne duydum antivirüs öylesine çalışıyordu hiç gerek duymuyorum bu cihazların işletim sistemi çok farklı win gibi hantal değil 8 saniyede makine tamamen açılıyor 16gb ram takılıyor içinde ayrıyetten keyfi olarak windowsta yüklenebiliyor.Bu cihaz tamamen kullanım rahatlığı üzerine kurulu ve son derece stabil ilk kullanmaya başladığında afedersin eşşekten inip porche binmek gibi birşey alışıyorsun bırakamıyorsun kablosu bir tane oda güç kablosu gözükmüyo bile.Yurtdışında tanıdığınız falan varsa yada siz çıkabiliyorsanız kesinlikle araştırın alın bir tane.Malum Türkiyedeki KDV ler türlü vergilerden dolayı daha pahalı.
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furky86 6 yıl
Md093tu/a modelini vatan 2399a sattığında almayan aklıma çomak sokayım :)
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DesertEagle67 6 yıl
Klavye guzelde mouse kullanimi zor
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