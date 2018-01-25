Hawaii valisi yanlış füze alarmı sırasında Twitter şifresini unuttu

Geçtiğimiz hafta Hawaii eyaletinde yanlışlıkla telefonlara gönderilen füze alarmı büyük paniğe sebep olmuştu. Acil durum sistem yöneticisinin yanlışlıkla diğer tuşa basmasıyla oluşan panik bazı ilginç durumları da ortaya çıkardı.

Hatalar ardı ardına geldi

Bunlardan birisi sistem yöneticisinin yanlışlıkla şifresini internette paylaşması oldu. Şimdi ise Hawaii eyalet valisi David Ige’nin Twitter şifresini unuttuğu ve en önemli dakikalarda vatandaşlarını bilgilendiremediği ortaya çıktı.

Ige’nin bizzat doğruladığı olayda sabah saat 8.09 dolaylarında yanlış alarm haberini aldığı ancak Twitter şifresini bulmak için çabaladığı ve ancak 8.24 sularında halkı bilgilendirmek için Tweet atabildiği ifade edildi. Ige artık Twitter uygulamasını telefonuna kurmuş durumda ve sosyal medyaya doğrudan ulaşabileceğini belirtiyor.

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Panik halindeki insanların teskin edilmesi için saniyelerin bile önemli olduğu bir süreçte bizzat valinin halkına ulaşabilmek için uzun süre çabalaması endişe verici. Yönetimin yanlışlığı ortadan kaldırabilmek için yaklaşık 40 dakika çaba gösterdiği ifade ediliyor. Eyalet temsilcisi 8.19 itibariyle Tweet gönderirken acil durum ajansı da bir dakika sonrasında mesaj yayınlayarak durumu düzeltmeye çalıştı. Ayrıca eyalette tüm otoyol ve bilgilendirme panolarında mesajlar geçildi. Aradan geçen süre içerisinde eyalette yetişkin sitelere ziyaret trafiğinin patlama yapması da ayrı bir ilginçlik.