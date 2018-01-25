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Hawaii valisi yanlış füze alarmı sırasında Twitter şifresini unuttu

Twitter uygulamasına sadece bilgisayarından giren eyalet valisi şifresini bulamayınca füze alarmının yanlış olduğunu vatandaşlara haber vermesi 15 dakika sürdü.
1 yıl
2,3b
1
7
sosyal medya
Ekrem71
Haber Editörü
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Geçtiğimiz hafta Hawaii eyaletinde yanlışlıkla telefonlara gönderilen füze alarmı büyük paniğe sebep olmuştu. Acil durum sistem yöneticisinin yanlışlıkla diğer tuşa basmasıyla oluşan panik bazı ilginç durumları da ortaya çıkardı.

Hatalar ardı ardına geldi

Bunlardan birisi sistem yöneticisinin yanlışlıkla şifresini internette paylaşması oldu. Şimdi ise Hawaii eyalet valisi David Ige’nin Twitter şifresini unuttuğu ve en önemli dakikalarda vatandaşlarını bilgilendiremediği ortaya çıktı.

Ige’nin bizzat doğruladığı olayda sabah saat 8.09 dolaylarında yanlış alarm haberini aldığı ancak Twitter şifresini bulmak için çabaladığı ve ancak 8.24 sularında halkı bilgilendirmek için Tweet atabildiği ifade edildi. Ige artık Twitter uygulamasını telefonuna kurmuş durumda ve sosyal medyaya doğrudan ulaşabileceğini belirtiyor.

Ayrıca Bkz. "MacBook Air yolun sonuna mı geldi?"

Panik halindeki insanların teskin edilmesi için saniyelerin bile önemli olduğu bir süreçte bizzat valinin halkına ulaşabilmek için uzun süre çabalaması endişe verici. Yönetimin yanlışlığı ortadan kaldırabilmek için yaklaşık 40 dakika çaba gösterdiği ifade ediliyor. Eyalet temsilcisi 8.19 itibariyle Tweet gönderirken acil durum ajansı da bir dakika sonrasında mesaj yayınlayarak durumu düzeltmeye çalıştı. Ayrıca eyalette tüm otoyol ve bilgilendirme panolarında mesajlar geçildi. Aradan geçen süre içerisinde eyalette yetişkin sitelere ziyaret trafiğinin patlama yapması da ayrı bir ilginçlik. 

 

https://www.theverge.com/2018/1/23/16923080/hawaii-governor-forgot-twitter-password-during-false-missile-alert-crisis Yorum Yaz
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hazarRS 1 yıl en beğenilen
twitter dünyada resmi haberleşme uygulaması mıdır? Benim twitterım yok, bir sorun olduğunda haber alamayacak mıyım ben şimdi?
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frostburn 1 yıl
yetişkin sitelere rağbet gerçekten ilginç , ölüyoruz bari son kez mi dediler acaba?
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ardicli2000 1 yıl
Sistem yöneticisi gibi yetkili kişilerin şifreyle değil parmak izi+kart vs gibi çözümlerle sisteme giriş yapması gerektiğinin ne kadar elzem olduğunu görmüş olduk.
Ayrıca önemli odalara cep telefonu tablet bilgisayar vs sokulmamalı. Her şey tempest korumasına alınmalı.
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sericik 1 yıl
Tüm dünyada yöneticilerin daha genç ,dinamik, işinin ehli ,eğitimli ihtisas sahibi
vizyonları olan kişilerden seçilmesi gerekiyor
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frostburn 1 yıl
yetişkin sitelere rağbet gerçekten ilginç , ölüyoruz bari son kez mi dediler acaba?
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hazarRS 1 yıl en beğenilen
twitter dünyada resmi haberleşme uygulaması mıdır? Benim twitterım yok, bir sorun olduğunda haber alamayacak mıyım ben şimdi?
1 Yanıt Yanıtla +17
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OverClocK1ng 1 yıl hazarRS
hazarRS
twitter dünyada resmi haberleşme uygulaması mıdır? Benim twitterım yok, bir sorun olduğunda haber alamayacak mıyım ben şimdi?

Sen Hawaii de olmadığın için sorun yok.

Adam şifresini hatırlasaydı da Hawaii de Twitter'dan "Yanlış Alarm" diye mesaj atılsaydı herkesin bir şekilde haberi olurdu merak etme...
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