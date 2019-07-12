Hayabusa2, Ryugu asteroitinin yüzeyine indi: İşte gönderdiği fotoğraf

Geçtiğimiz yıl Ryugu asteroitinin yörüngesine yerleştirilen Hayabusa2 isimli uzay aracı, büyük bir başarıya imza atarak Perşembe günü göktaşının yüzeyine kusursuz bir iniş gerçekleştirdi. Konuyla ilgili açıklama yayınlayan Japonya Uzay Araştırma Organizasyonu (JAXA), görevin başarıyla tamamlandığını ve Ryugu'nun yüzeyinden ikinci kez örnek madde toplandığını duyurdu.
Hayabusa'nın Ryugu'ya dokunuşu 11 Temmuz'da TSİ 04.15'de gerçekleşti. JAXA'nın kullandığı ifadelere göre yüzeye temas edilmesiyle birlikte hemen örnek toplama işlemine başlanmış. Asteroitin yüzeyine 5 gram ağırlığında bir mermi ateşleyen Hayabusa, ortaya çıkan maddeleri üzerindeki robotik kol yardımıyla toplamış. Bu işlemin başarıyla sonuçlanmasının ardından ise uzay aracının yüzeyden ayrılıp tekrar yörüngedeki yerine döndüğü belirtiliyor.
Hayabusa 2'nin yüzeyden çektiği fotoğraf:
Hayabusa 2 geçtiğimiz nisan ayında çok ilginç bir işe imza atmış ve Ryugu asteroitinin yüzeyini bombalamıştı. JAXA, bu bombalamanın ardından göktaşının yüzeyinde yaklaşık 20 metre genişliğinde yapay bir krater oluştuğunu açıkladı. Hayabusa'nın Perşembe günü iniş yaptığı yer de işte oluşan bu kraterdi.
Yaklaşık 6 milyar yıl yaşında olan Ryugu, herhangi manyetik alana veya atmosfere sahip olmadığı için uzayın zorlu şartları karşısısında tamamıyla korunmasız bir yapıya sahip. JAXA bundan dolayı göktaşının yüzeyinin örnek madde toplamak için çok uygun olmayacağını düşünüyor. Nisan ayında gerçekleştirilen bombalama işlemi de bu nedenle çok önemliydi. Hayabusa 2, oluşan kratere iniş yaparak Ryugu'nun yüzeyinin altından taze örnekler topladı.
Hayabusa'nın Ryugu'daki görevi bu yılın sonuna kadar devam edecek. Görevin tamamlanmasının ardından ise Yeryüzü'ne doğru harekete geçilecek. Uzay aracının topladığı örneklerle beraber 2020 yılında Dünya'ya ulaşması bekleniyor.
6 milyar yaşındaki Ryugu'nun Güneş Sistemindeki yaşamın yapı taşları olan organik materyaller içerdiği düşünülüyor. Japon bilim insanları, Ryugu'dan getirilecek örneklerin Güneş Sistemi'nin oluşumuna ve evrimine dair çok önemli bilgiler verebileceğini düşünüyor.
Ryugu ve Hayabusa 2, şu anda Dünya'dan yaklaşık 300 milyon kilometre uzaklıkta bulunuyor.
https://www.theguardian.com/science/2019/jul/11/falcon-has-landed-japans-hayabusa2-probe-touches-down-on-asteroid Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Hayabusa'nın Ryugu'ya dokunuşu 11 Temmuz'da TSİ 04.15'de gerçekleşti. JAXA'nın kullandığı ifadelere göre yüzeye temas edilmesiyle birlikte hemen örnek toplama işlemine başlanmış. Asteroitin yüzeyine 5 gram ağırlığında bir mermi ateşleyen Hayabusa, ortaya çıkan maddeleri üzerindeki robotik kol yardımıyla toplamış. Bu işlemin başarıyla sonuçlanmasının ardından ise uzay aracının yüzeyden ayrılıp tekrar yörüngedeki yerine döndüğü belirtiliyor.
Hayabusa 2'nin yüzeyden çektiği fotoğraf:
Göktaşının yüzeyini bombalamıştı
Hayabusa 2 geçtiğimiz nisan ayında çok ilginç bir işe imza atmış ve Ryugu asteroitinin yüzeyini bombalamıştı. JAXA, bu bombalamanın ardından göktaşının yüzeyinde yaklaşık 20 metre genişliğinde yapay bir krater oluştuğunu açıkladı. Hayabusa'nın Perşembe günü iniş yaptığı yer de işte oluşan bu kraterdi.
Yaklaşık 6 milyar yıl yaşında olan Ryugu, herhangi manyetik alana veya atmosfere sahip olmadığı için uzayın zorlu şartları karşısısında tamamıyla korunmasız bir yapıya sahip. JAXA bundan dolayı göktaşının yüzeyinin örnek madde toplamak için çok uygun olmayacağını düşünüyor. Nisan ayında gerçekleştirilen bombalama işlemi de bu nedenle çok önemliydi. Hayabusa 2, oluşan kratere iniş yaparak Ryugu'nun yüzeyinin altından taze örnekler topladı.
Hayabusa'nın Ryugu'daki görevi bu yılın sonuna kadar devam edecek. Görevin tamamlanmasının ardından ise Yeryüzü'ne doğru harekete geçilecek. Uzay aracının topladığı örneklerle beraber 2020 yılında Dünya'ya ulaşması bekleniyor.
6 milyar yaşındaki Ryugu'nun Güneş Sistemindeki yaşamın yapı taşları olan organik materyaller içerdiği düşünülüyor. Japon bilim insanları, Ryugu'dan getirilecek örneklerin Güneş Sistemi'nin oluşumuna ve evrimine dair çok önemli bilgiler verebileceğini düşünüyor.
Ryugu ve Hayabusa 2, şu anda Dünya'dan yaklaşık 300 milyon kilometre uzaklıkta bulunuyor.
https://www.theguardian.com/science/2019/jul/11/falcon-has-landed-japans-hayabusa2-probe-touches-down-on-asteroid Yorum Yaz Paylaş Tweetle