Kim Nerede? 157 Robert Downey Jr., Avengers: Endgame'den tam 75 milyon dolar kazandı 71 Meraklı bekleyiş sona erdi: S-400 parçaları Türkiye'de! 64 Volkswagen kararını verdi: Fabrikayı Türkiye'ye kuruyor
Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Büyük Slayt ve Popüler Haberler
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Uzay ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Hayabusa2, Ryugu asteroitinin yüzeyine indi: İşte gönderdiği fotoğraf

Hayabusa 2, Ryugu asterotinin yüzeyinden ikinci kez örnek madde toplamayı başardı. Uzay aracı, topladığı örnek maddelerle birlikte 2020 yılında Dünya'ya dönüş yapacak.
5 sa. (Son Güncelleme: 4 sa.)
1,5b
13
3
Uzay
Hasan Aygünoğlu
Editör
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Geçtiğimiz yıl Ryugu asteroitinin yörüngesine yerleştirilen Hayabusa2 isimli uzay aracı, büyük bir başarıya imza atarak Perşembe günü göktaşının yüzeyine kusursuz bir iniş gerçekleştirdi. Konuyla ilgili açıklama yayınlayan Japonya Uzay Araştırma Organizasyonu (JAXA), görevin başarıyla tamamlandığını ve Ryugu'nun yüzeyinden ikinci kez örnek madde toplandığını duyurdu.

Hayabusa'nın Ryugu'ya dokunuşu 11 Temmuz'da TSİ 04.15'de gerçekleşti. JAXA'nın kullandığı ifadelere göre yüzeye temas edilmesiyle birlikte hemen örnek toplama işlemine başlanmış. Asteroitin yüzeyine 5 gram ağırlığında bir mermi ateşleyen Hayabusa, ortaya çıkan maddeleri üzerindeki robotik kol yardımıyla toplamış. Bu işlemin başarıyla sonuçlanmasının ardından ise uzay aracının yüzeyden ayrılıp tekrar yörüngedeki yerine döndüğü belirtiliyor.

Hayabusa 2'nin yüzeyden çektiği fotoğraf:

Göktaşının yüzeyini bombalamıştı


Hayabusa 2 geçtiğimiz nisan ayında çok ilginç bir işe imza atmış ve Ryugu asteroitinin yüzeyini bombalamıştı. JAXA, bu bombalamanın ardından göktaşının yüzeyinde yaklaşık 20 metre genişliğinde yapay bir krater oluştuğunu açıkladı. Hayabusa'nın Perşembe günü iniş yaptığı yer de işte oluşan bu kraterdi.

Yaklaşık 6 milyar yıl yaşında olan Ryugu, herhangi manyetik alana veya atmosfere sahip olmadığı için uzayın zorlu şartları karşısısında tamamıyla korunmasız bir yapıya sahip. JAXA bundan dolayı göktaşının yüzeyinin örnek madde toplamak için çok uygun olmayacağını düşünüyor. Nisan ayında gerçekleştirilen bombalama işlemi de bu nedenle çok önemliydi. Hayabusa 2, oluşan kratere iniş yaparak Ryugu'nun yüzeyinin altından taze örnekler topladı.

Hayabusa'nın Ryugu'daki görevi bu yılın sonuna kadar devam edecek. Görevin tamamlanmasının ardından ise Yeryüzü'ne doğru harekete geçilecek. Uzay aracının topladığı örneklerle beraber 2020 yılında Dünya'ya ulaşması bekleniyor.

6 milyar yaşındaki Ryugu'nun Güneş Sistemindeki yaşamın yapı taşları olan organik materyaller içerdiği düşünülüyor. Japon bilim insanları, Ryugu'dan getirilecek örneklerin Güneş Sistemi'nin oluşumuna ve evrimine dair çok önemli bilgiler verebileceğini düşünüyor.

Ryugu ve Hayabusa 2, şu anda Dünya'dan yaklaşık 300 milyon kilometre uzaklıkta bulunuyor.
https://www.theguardian.com/science/2019/jul/11/falcon-has-landed-japans-hayabusa2-probe-touches-down-on-asteroid Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
FONTEN LA 3 sa.
Şu evrim lafını da illa sokacaksınız ara bi yere...
1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Oguz_Cole 2 sa. FONTEN LA
Ne alakası var o evrim ile bu evrimin, burada o anlamda kullanılmamış ama o kadar savunmaya geçmişsiniz ki herşey sizi rahatsız eder olmuş. Çıkın kanıtlayın yanlış olduğunu bizde kurtulalım, bilimde herşey sorgulamaya açık zaten amaçta bu bir hipotez ortaya atıp çürütmeye çalışmak bu kadar eminseniz çıkın çürütün alın nobeli de oturun.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
aspirin_00 3 sa.
Hayabusa motoru aklıma geldi :))))
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 27 dk. DeepMind yakında gerçek maçlara katılacak 1 sa. Meraklı bekleyiş sona erdi: S-400 parçaları Türkiye'de! 1 sa. Fiat, elektrikli 500'ün üretimi için 700 milyon euro yatırım açıkladı 2 sa. 52 yıllık bilgisayarla Bitcoin madenciliği yaptı 2 sa. Google Stadia, oyun geliştiricilerinden büyük ilgi görüyor 3 sa. Güneş enerjisi için en büyük sorun: “Güneş panellerinin tozlanması” 3 sa. Volkswagen kararını verdi: Fabrikayı Türkiye'ye kuruyor 4 sa. Yeni bir yerli kripto para projesi hayata geçiyor 5 sa. GÖRÜNTÜLENEN Hayabusa2, Ryugu asteroitinin yüzeyine indi: İşte gönderdiği fotoğraf Sonraki Robert Downey Jr., Avengers: Endgame'den tam 75 milyon dolar kazandı 15 sa. Huawei'nin dört kameralı yeni telefonu TENAA onayı aldı 16 sa. Raspberry Pi 4 bazı USB-C kablolarla sıkıntı yaşıyor 16 sa. Avrupa'da satılacak ilk Çinli elektrikli araç, reklam için 14 bin km yol kat edecek 17 sa. Android Q tabanlı EMUI 10 arayüzü gelecek ay duyurulacak 17 sa. Microsoft, Windows 10'da parolasız oturum açma seçeneğini test ediyor 18 sa. Güneş ışığından daha çok ısı elde etmek mümkün hale geliyor 19 sa. Çevrim içi içerik sektöründe bölüm başına ödeme rekoru 15 milyon dolar oldu 19 sa. ASUS ROG Thor 850W Platinum PSU inceleme 19 sa. Yandex Haritalar toplamda 1 milyon kilometreye ulaştı 20 sa. PlayStation Store'da 'Temmuz İndirimleri' başladı 20 sa. Dünyanın en küçük tam kare aynasız fotoğraf makinası 21 sa. Firefox’un yeni sürümü önerilen eklenti listesiyle geliyor 22 sa. Samsung Galaxy A50s detaylanıyor 22 sa. Türk mühendislerin geliştirdiği sürücüsüz araç İstanbul trafiğine çıkıyor 23 sa. Sensör veya güce ihtiyaç duymadan görüntü tanıyabilen akıllı cam geliştirildi 23 sa. ÖTV indirimi bekleyenlere kötü haber: "İndirim uzatılmayacak" 23 sa. Qualcomm akıllı saatler için daha güçlü bir işlemci geliştiriyor 1 gün Facebook, Assassin's Creed ve Splinter Cell oyunlarının VR versiyonları için anlaşma imzaladı 1 gün 2021 iPhone modelleri çentiksiz ekran ile gelecek Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Samsung Galaxy Note 10 resmi basın görselleri ile karşınızda
DonanımHaber
Vucutta Geçmeyen Beze Oluşumu Acil Yardim
DH Forum
Control 15-20 Saat Uzunluğunda Olacak
Bölüm Sonu Canavarı
MGS 5 Severler Artık Oyunu John Wick Olarak Oynayabilecekler
Bölüm Sonu Canavarı
Annem hastaneye kaldırıldı
DH Forum
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı ölçüldü
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı ölçüldü
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı ölçüldü
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı ölçüldü
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı ölçüldü
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim