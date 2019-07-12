Hayabusa2, Ryugu asteroitinin yüzeyine indi: İşte gönderdiği fotoğraf

Göktaşının yüzeyini bombalamıştı

https://www.theguardian.com/science/2019/jul/11/falcon-has-landed-japans-hayabusa2-probe-touches-down-on-asteroid

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Geçtiğimiz yıl Ryugu asteroitinin yörüngesine yerleştirilen Hayabusa2 isimli uzay aracı, büyük bir başarıya imza atarak Perşembe günü göktaşının yüzeyine kusursuz bir iniş gerçekleştirdi. Konuyla ilgili açıklama yayınlayan Japonya Uzay Araştırma Organizasyonu (JAXA), görevin başarıyla tamamlandığını ve Ryugu'nun yüzeyinden ikinci kez örnek madde toplandığını duyurdu.Hayabusa'nın Ryugu'ya dokunuşu 11 Temmuz'da TSİ 04.15'de gerçekleşti. JAXA'nın kullandığı ifadelere göre yüzeye temas edilmesiyle birlikte hemen örnek toplama işlemine başlanmış. Asteroitin yüzeyine 5 gram ağırlığında bir mermi ateşleyen Hayabusa, ortaya çıkan maddeleri üzerindeki robotik kol yardımıyla toplamış. Bu işlemin başarıyla sonuçlanmasının ardından ise uzay aracının yüzeyden ayrılıp tekrar yörüngedeki yerine döndüğü belirtiliyor.Hayabusa 2 geçtiğimiz nisan ayında çok ilginç bir işe imza atmış ve Ryugu asteroitinin yüzeyini bombalamıştı. JAXA, bu bombalamanın ardından göktaşının yüzeyinde yaklaşıkoluştuğunu açıkladı. Hayabusa'nın Perşembe günü iniş yaptığı yer de işte oluşan bu kraterdi.Yaklaşıkolan Ryugu, herhangi manyetik alana veya atmosfere sahip olmadığı için uzayın zorlu şartları karşısısında tamamıyla korunmasız bir yapıya sahip. JAXA bundan dolayı göktaşının yüzeyinin örnek madde toplamak için çok uygun olmayacağını düşünüyor. Nisan ayında gerçekleştirilen bombalama işlemi de bu nedenle çok önemliydi. Hayabusa 2, oluşan kratere iniş yaparak Ryugu'nuntopladı.Hayabusa'nın Ryugu'daki görevi bu yılın sonuna kadar devam edecek. Görevin tamamlanmasının ardından ise Yeryüzü'ne doğru harekete geçilecek. Uzay aracının topladığı örneklerle beraberDünya'ya ulaşması bekleniyor.6 milyar yaşındaki Ryugu'nun Güneş Sistemindeki yaşamın yapı taşları olandüşünülüyor. Japon bilim insanları, Ryugu'dan getirilecek örneklerindair çok önemli bilgiler verebileceğini düşünüyor.Ryugu ve Hayabusa 2, şu anda Dünya'dan yaklaşıkbulunuyor.