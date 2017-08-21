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Hazır Uygulamalar 500 milyondan fazla Android cihazda etkinleştirildi

Google, uygulamaları cihazınıza yüklemeden kullanabilmenizi sağlayan "Hazır Uygulamalar" (Instant Apps) isimli özelliğin 500 milyondan fazla Android cihazda etkinleştirildiğini duyurdu.
1 yıl
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Mobil Uygulamalar
Onur Seven
Haber Editörü
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Android kullanıcılarının uygulamaları cihazlarına yüklemeden kullanabilmelerini sağlayan "Hazır Uygulamalar" (Instant Apps) isimli özellik artık 500 milyondan fazla Android cihazda etkinleştirilmiş durumda.
Google'a göre, ilk olarak bu yılın başında kullanıma sunulmaya başlanan özellik şu anda Android 6.0 ve daha üzeri sürümlerin yüklü olduğu cihazlarla uyumlu olsa da, her uyumlu Android telefonda bu işlev etkinleştirilmiş değil. Google ayrıca, Android Lollipop çalıştıran cihazlara yönelik desteğin yolda olduğunu da belirtti.
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Öte yandan geliştiriciler giderek daha fazla kullanıcının hazır uygulama işlevine sahip sayfalarda zaman harcadıklarını söylüyor. Örneğin bu özelliği desteklediğinden beri Vimeo'da harcanan süre yüzde 130 artarken, alışveriş uygulaması Jet'te harcanan süre ise yüzde 27 oranında artış gösterdi.
Hazır Uygulamalar özelliğini etkinleştirmek için cihazınızdaki Google ayarlarına giderek "Hazır Uygulamalar" seçeneğine dokunun ve ardından sağ üstteki butonla hizmeti etkinleştirin.

https://android-developers.googleblog.com/2017/08/500-million-devices-now-supported-for.html Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
CRoSSBoNeSS 1 yıl
Ciddi ciddi bu uygulama ve buna benzer ne işe yaradığını kimsenin bilmediği uygulamalar için bir tanıtım videosu çeker misiniz acaba? Veya bilen biri anlatabilir mi bana lütfen, örneğin bu uygulama ne işe yarıyor? veya android system webview ne işe yarar? Samsung telefonlara system app remover adlı programı bir kurun da bakın, telefonda 300 küsur uygulama yüklü görünüyor. Aynı telefona cyanogenmod kurunca bu uygulamalar 70-80'e kadar düşüyor. Nedir bunlar cidden birinin açıklamasına çok ihtiyacım var.
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