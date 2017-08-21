Hazır Uygulamalar 500 milyondan fazla Android cihazda etkinleştirildi

Android kullanıcılarının uygulamaları cihazlarına yüklemeden kullanabilmelerini sağlayan "Hazır Uygulamalar" (Instant Apps) isimli özellik artık 500 milyondan fazla Android cihazda etkinleştirilmiş durumda.

Google'a göre, ilk olarak bu yılın başında kullanıma sunulmaya başlanan özellik şu anda Android 6.0 ve daha üzeri sürümlerin yüklü olduğu cihazlarla uyumlu olsa da, her uyumlu Android telefonda bu işlev etkinleştirilmiş değil. Google ayrıca, Android Lollipop çalıştıran cihazlara yönelik desteğin yolda olduğunu da belirtti.

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Öte yandan geliştiriciler giderek daha fazla kullanıcının hazır uygulama işlevine sahip sayfalarda zaman harcadıklarını söylüyor. Örneğin bu özelliği desteklediğinden beri Vimeo'da harcanan süre yüzde 130 artarken, alışveriş uygulaması Jet'te harcanan süre ise yüzde 27 oranında artış gösterdi.

Hazır Uygulamalar özelliğini etkinleştirmek için cihazınızdaki Google ayarlarına giderek "Hazır Uygulamalar" seçeneğine dokunun ve ardından sağ üstteki butonla hizmeti etkinleştirin.

https://android-developers.googleblog.com/2017/08/500-million-devices-now-supported-for.html