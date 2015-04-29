Hazırlanan sırt çantası hareket halindeyken içerisindeki elektronik cihazları şarj edebiliyor

Mobil cihazlarımız aktif kullanımda 1 günü dahi şarj ihtiyacı olmadan geçiremiyor ve bu kısıtlı kullanım sürecini çözmek adına dünya üzerinde birçok noktada oldukça gelişmiş araştırmalar yürütülüyor. Bu araştırmalardan 2007 yılında doğan CSIRO'nun esnek batarya çözümü, Advanced Energy Storage takımının elinde standart görünümlü bir sırt çantasında birleşiyor.

FIED olarak adlandırılan ve dış görünüş itibariyle standart bir sırt çantasına entegre edilen sistem, çantayı takan kişinin hareketlerinden enerji üretimi yapabilen bölüm, elde edilen enerjiyi depolayan esnek batarya birimi ve iletken liflerden üretilmiş özel yıkanabilir kumaşı olmak üzere üç bölümden oluşuyor. Elde edilen enerjiyi ister kablo istenirse de kablosuz olarak elektronik cihazları şarj etmek için kullanabilen sistem, özellikle elektrik erişiminin kısıtlı olduğu zorlu arazilerde çalışanlar için ideal bir yapı oluşturuyor ve giyilebilir teknolojileri beslemek amacıyla da etkili bir alternatif sunuyor.

Elektronik cihazların sürekli olarak şarj edilebilmesi için güzel bir nokta yakalayan FIED sisteminin ticarileştirilmesi için çalışmaların devam ettiği CSIRO tarafından belirtiliyor.

http://csironewsblog.com/2015/04/29/a-much-smarter-watch-how-our-flexible-batteries-and-electrified-fabrics-can-improve-wearables/?blogsub=confirming#blog_subscription-3