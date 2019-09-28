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    Hem oyuncular hem yayıncılar için Corsair Virtuoso RGB Wireless SE kablosuz kulaklık

    Oyun oynarken bir taraftan takipçilerinize yayın da yapıyorsanız Corsair Virtuoso RGB Wireless SE kablosuz oyuncu kulaklığı bu ihtiyaçlarınızı karşılayabilir.
    11 dk.
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    Çevre Birimleri
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Bugün oyun dünyası olarak tek bir tanımlama yapsak bile artık kendi içerisinde farklı kategorilere ayrılmış durumda. Oyuncu tarafında belirli kriterlere sahip ürünler yer alırken yayıncı tarafında ise kriterler biraz daha değişiyor. Corsair Virtuoso RGB Wireless SE kablosuz kulaklık her ikisini bir araya getirme amacında.

    Corsair Virtuoso RGB Wireless SE özellikleri ve fiyatı

    50mm neodim sürücüler barındıran kulaklık modeli 7.1 kanal surround ses desteği sunuyor. 20Hz-40000Hz arasındaki frekans değerleri ile ses kalitesini en iyi seviyede tutmaya çalışıyor. 2.4GHz bandı kullandığı için bir USB Tip-A adaptörü de yanında geliyor. Ayrıca 3.5mm ve USB Tip-C adaptörleri de mevcut. Yani kablolu olarak da kullanabiliyorsunuz.

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    9.5mm ölçüsündeki mikrofon rakiplerine göre oldukça performanslı ve yayınlarda düşük frekansları da başarılı bir şekilde yakalayabiliyor. Bu bakımdan yayıncılar için de iyi bir alternatif olacak. Kulaklığın yan kısmında bulunan aydınlatmalı logonun renklerini özelleştirebiliyorsunuz.

    Corsair Virtuoso RGB Wireless SE için 210$ fiyat etiketi belirlenmiş. Mikrofon kalitesi biraz daha düşük ve RGB aydınlatmanın sabit olduğu Corsair Virtuoso RGB Wireless versiyonu ise 180$ fiyat etiketi ile satılacak.

     


    https://www.engadget.com/2019/09/26/corsairs-virtuoso-rgb-se-headset-hands-on/ Yorum Yaz
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