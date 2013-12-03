"Hepsi bir arada bilgisayarlara olan talep 2014'de artmaya devam edecek"

Digitimes Research’ün son çalışmasına göre tüketicilerin hepsi bir arada bilgisayarlara gösterdikleri talep, 2014 yılında yukarı yönlü hareketini sürdürecek.



2013’le birlikte satışa sunulan yeni nesil, ince tasarımlarıyla göz dolduran iMac’lerle birlikte tüketicilerin hepsi bir arada bilgisayarlara gösterdikleri talebin hızla yükselmeye başladığını söyleyen Digitimes Research, iMac’in etkisiyle 2012’de %2,3 olan büyüme oranının 2013’de %15,8’e kadar yükseldiğini söyledi.

2014 yılı ile ilgili öngörüleri de paylaşan Digitimes Research, pazarın 2013 yılındakine kıyasla daha az, %4,9 büyümesini beklendiklerini ifade ederken; toplam bilgisayar satışları içerisinde, hepsi bir arada bilgisayarların 1 baz puanlık artış ile %11,5’lik bir paya sahip olacağını öngördüklerine dile getirdi.

Çin pazarıyla ilgili özel bir paragraf açan Digitimes Research, Lenovo’nın liderlik koltuğunu Apple’a kaptırdığını ve 2014’de bu durumun değişmesinin çok olası olmadığını söylerken; şu anda dördüncü ve beşinci sırada yer alan Dell ile Sony’nin gelecek yıl ciddi bir çıkış yakalayacağını sözlerine ekledi.

http://www.digitimes.com/news/a20131127PD211.html