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"Hepsi bir arada bilgisayarlara olan talep 2014'de artmaya devam edecek"

5 yıl
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Çevre Birimleri
Shady
Haber Editörü
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Digitimes Research’ün son çalışmasına göre tüketicilerin hepsi bir arada bilgisayarlara gösterdikleri talep, 2014 yılında yukarı yönlü hareketini sürdürecek.

2013’le birlikte satışa sunulan yeni nesil, ince tasarımlarıyla göz dolduran iMac’lerle birlikte tüketicilerin hepsi bir arada bilgisayarlara gösterdikleri talebin hızla yükselmeye başladığını söyleyen Digitimes Research, iMac’in etkisiyle 2012’de %2,3 olan büyüme oranının 2013’de %15,8’e kadar yükseldiğini söyledi.

2014 yılı ile ilgili öngörüleri de paylaşan Digitimes Research, pazarın 2013 yılındakine kıyasla daha az, %4,9 büyümesini beklendiklerini ifade ederken; toplam bilgisayar satışları içerisinde, hepsi bir arada bilgisayarların 1 baz puanlık artış ile %11,5’lik bir paya sahip olacağını öngördüklerine dile getirdi.

Çin pazarıyla ilgili özel bir paragraf açan Digitimes Research, Lenovo’nın liderlik koltuğunu Apple’a kaptırdığını ve 2014’de bu durumun değişmesinin çok olası olmadığını söylerken; şu anda dördüncü ve beşinci sırada yer alan Dell ile Sony’nin gelecek yıl ciddi bir çıkış yakalayacağını sözlerine ekledi.


http://www.digitimes.com/news/a20131127PD211.html Yorum Yaz
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Vinewood 5 yıl en beğenilen biggame
biggame
DOĞRU DEDİN BİRDE GELİŞEN AMD İŞLEMCİLERİN İÇİNDEKİ GPULAR DAHADA HIZLANIYOR İNTEL İSE 4000 ÜSTÜNE 4400 CIKARDI AMA ARADAKİ FARK %10DENDİ AMA PEK GÖRÜLMÜYOR 1-2FPS NE Kİ ANCA ALACAN Kİ 5000 Lİ BİR ÖZEL İNTEL İŞLEMCİ ANCAK AMA ODA COK PAHALI VE İŞ İÇİN BU YÜZDEN İNTEL RAKİP DEYİL AMDYE ŞİMDİLİK AMMA ENERJİ VE ISINMADA İNTEL ÖNDE BUDA AMD ALMAYI ZORLATIRIYOR

Ve türkçe son nefesini verir
biggameDOĞRU DEDİN BİRDE GELİŞEN AMD İŞLEMCİLERİN İÇİNDEKİ GPULAR DAHADA HIZLANIYOR İNTEL İSE 4000 ÜSTÜNE 4400 CIKARDI AMA ARADAKİ FARK %10DEN...
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VlknFX 5 yıl
hepsi bir arada pc lerde uzak ara apple öndedir yeni imacler muazzam
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ardarda45 5 yıl
işletim sistemi olayından apple düşünülebilir ama msi'ın da fena hepsi bir aradaları gelecek sanırım :)
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acbold 5 yıl
Fazla detaya inmeden donanım isim vererek bahsetmeye gerek yok. Şuan teknolojinin geldiği noktayı düşünürsek. Ve son çıkan AIO pc modelerini incelediğimizde çoğu ofis vb işlemleri çok rahatça yapabildiğini hatta üstünde bile performans sergilediğini görebilmekteyiz. Ofis alanında kasa,hoparlör ve + kablo bağlantılarından kurtulmak açısından en iyi seçim AIO olacaktır. Umarım tercih edilme oranı yükselir. Hem tasarruf olarakda geri dönüş olabilir, ayrı yeten kirlilikden kurtulma da diyebiliriz.
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l3ittersweet 5 yıl
İşyerimiz için "hepsi bir arada" pc bakıyorduk. Yapacaklarımız office, skype vs gibi çok program gerektirmeyen, ama aynı anda 10+excel çalışacağı için de performanslı birşeylerdi.

Fiyat olarak, casper dışında iMac'den ucuz i5 - 8gb ram içerikli all in one bulamadığımız için imac 21.5" aldık ofise.

All in one piyasasonda iMac f/p olarak açık ara önde.
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VlknFX 5 yıl
Ben uzun yıllar toplama pc kullanmış ve işim dolayısıyla döneminin en iyi pclerini toplayan bir kişiyim. Amd de ve İntel de kullandım. Her zaman appledan ucuza geldi. Bunları ben biliyorum şimdi bir imac kullanıcısıyım i7 li 27 inch modelini kullanıyorum. Yaptığım işin okulundan mezunum fotoğrafçıyım ve d800 kullanıyorum. Bir raw dosyası 90 ila 120 mb arasında değişiyor ve bunların retouch'ını yapmak gerçekten çok iyi bir bilgisayar gerektiriyor bir manipülasyon yaptığınızda layer sayılarınız bazen 100 taneyi bula biliyor. Bukadar ayrıntıyı neden verdim. Uzun yıllardır toplama pc kullanan ve bu işlerde nasıl performans alındığını bilen biriyim herkes bilirki pc toplarsınız ve 2 ay sonra %30 performans kaybı yaşarsınız. İlk açarsınız pc iyi çalışır ve sonra yavaşlar şişme tabiri bunun için kullanılıyor. İmac de öyle birşey olmaz evet pahalı cihazlar ama tasarım olgunsununda en yüksek hazzını veren cihazlar. Herşey en iyiyle bitmiyor işletim sistemininde en iyi uyumu sergilemsi lazım apple da bu var :)
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Guest-8DA7E2B07 5 yıl
Apple'ın "Bozulanı at yenisini al" mantığı. Tutmasının sebebi ise, işini iyi yapması.
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VlknFX 5 yıl
hepsi bir arada pc lerde uzak ara apple öndedir yeni imacler muazzam
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biggame 5 yıl
DOĞRU DEDİN BİRDE GELİŞEN AMD İŞLEMCİLERİN İÇİNDEKİ GPULAR DAHADA HIZLANIYOR İNTEL İSE 4000 ÜSTÜNE 4400 CIKARDI AMA ARADAKİ FARK %10DENDİ AMA PEK GÖRÜLMÜYOR 1-2FPS NE Kİ ANCA ALACAN Kİ 5000 Lİ BİR ÖZEL İNTEL İŞLEMCİ ANCAK AMA ODA COK PAHALI VE İŞ İÇİN BU YÜZDEN İNTEL RAKİP DEYİL AMDYE ŞİMDİLİK AMMA ENERJİ VE ISINMADA İNTEL ÖNDE BUDA AMD ALMAYI ZORLATIRIYOR
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Vinewood 5 yıl biggame
biggame
DOĞRU DEDİN BİRDE GELİŞEN AMD İŞLEMCİLERİN İÇİNDEKİ GPULAR DAHADA HIZLANIYOR İNTEL İSE 4000 ÜSTÜNE 4400 CIKARDI AMA ARADAKİ FARK %10DENDİ AMA PEK GÖRÜLMÜYOR 1-2FPS NE Kİ ANCA ALACAN Kİ 5000 Lİ BİR ÖZEL İNTEL İŞLEMCİ ANCAK AMA ODA COK PAHALI VE İŞ İÇİN BU YÜZDEN İNTEL RAKİP DEYİL AMDYE ŞİMDİLİK AMMA ENERJİ VE ISINMADA İNTEL ÖNDE BUDA AMD ALMAYI ZORLATIRIYOR

Ve türkçe son nefesini verir
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zeuss424 5 yıl biggame
Vallahi 5 dakikadır ne dediğini anlamaya çalışıyorum :D
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Nokia Specialist 5 yıl
İlgili kullanıcı aynı fiyata Amd tabanlı A10 bir laptop+ sağlam bir monitör alınması gerektiğini bilir
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kkkcrazy2 5 yıl Nokia Specialist
TurboCore

İlgili kullanıcı aynı fiyata Amd tabanlı A10 bir laptop+ sağlam bir monitör alınması gerektiğini bilir

aslında aio pc olarak bir masaüstü a10 işlemci modeli ile çok daha verimli sonuç alabiliriz. şu anda hp 3520 kullanıyorum işlemcisi pentium 3220 (i3 ün çakması gibi birşey) yanımda da yeni nesil i7 laptop var. masaüstü açılımı aynı yazılımla 7 sn laptop 22 sn. performans açısından bu şekilde aio lar önde. ama tabi ki işe grafik olayı girdiğinde sizin dediğiniz daha makul görünüyor( grafik kartı da eklenince aio pc ler de fiyat havalarda şu anda) fakat 4 yılda bir ısınarak yanma sorunuyla 5. laptopunu alan bir insan olarak bu sistemlerden artık yeter ettim. en azından 8 cmlik fanla ısı nedir bilmeyen bir pc nin 7-8 yıl gideceğini bilmek; her türlü hard disk upgrade i ve masaüstü işlemci bulma kolaylığı beni cezbeden özellikleri arasında. sonuçta bu modeller ram olarak notebook rami diye tabir ettiğimiz ramleri kullanıyor. grafik desteğini ise (en azından benim modelim) işlemci üzerinden alıyor ,veya notebook gibi onboard gömülü geliyor( ki bence bu olay yine notebooklardaki ısınma sorununu ortaya çıkarıcaktır ömrünü kısaltma açısından. ) bence ileriki zamanlarda pcı-e kart girişli modeller ile pazara girilirse( tam bir masaüstü melezi şeklinde ekstra bir fan ile . ) o zaman pazar uçar gider.
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DALLAMAX 5 yıl Nokia Specialist
TurboCore
İlgili kullanıcı aynı fiyata Amd tabanlı A10 bir laptop+ sağlam bir monitör alınması gerektiğini bilir

EVet amd apularda a8 ve a10 işlemilerin performansı çok iyi , bendede a8 + 7670 gpu bir laptop var. Crossfire olarak çift gpu aynı anda çalışıyor. Oyunlarda döktürüyorum. AYrıca intel laptoplara göre daha iyi donanımı olmasına rağmen daha ucuza satılıyor .

Bu zamanda laptopda intel alan kerizdir
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TurkishDrifter 5 yıl Nokia Specialist
TurboCore

İlgili kullanıcı aynı fiyata Amd tabanlı A10 bir laptop+ sağlam bir monitör alınması gerektiğini bilir

Bütçeye göre m-itx apulu veya z87 sistem alınır laptopların saçma sapan sorunlarıyla,hantal hddleriyle uğraşılmaz
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