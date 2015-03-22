Hepsi İçinde Güneş Enerjisi Santrali

Güneş enerjisi santralleri şu sıralar oldukça popüler ama gerçek stabil bir enerji kaynağından oldukça uzaklar. Bu da onların sıradan enerji santralleri yerine ekstra enerji sağlayacak yerler olmasına neden oluyor. Buna çözüm İsrail merkezli bir firmadan geldi. Proje kapsamında Etiyopya'ya 3 santral kurulacağı düşünülürse oldukça da iyi bir çözüm.





Sistem, güneş olduğunda enerjisini güneşten elde ederken geceleri veya bulutlu havalarda biyodoğalgaz, biyodizel ve benzeri fosil yakıtlara dönebiliyor. Üstelik bunu aynı mikro türbinleri çalıştırarak yapıyor. Bu sayede belli bir muhite gündüzleri ucuz geceleri ise yeteri kadar enerji sağlayabilmek tek bir santralle olanaklı hale gelmiş oluyor.





Isıtılmış su buharı yerine ısıtılmış hava kullanan sistem, normal bir konsantre güneş enerjisi santralinin %8'i kadar su tüketmekte. Sağladığı 100 kw/saat ve 170 kW ısı enerjisi ile tamamen bağımsız bir şebeke gibi de çalışmakta. By sayede de etrafındaki bölgeye kesintisiz enerji sağlamakta. Üstelik kapladığı alan da sadece 3500 metrekare gibi türevlerine kıyasla oldukça mütevazi.

Bu yazı DH+ dergisi için Gün Oksay tarafından yazılımış ve derginin 14. sayısında yayınlanmıştır. Dergiyi aşağıdaki bağlantılardan indirerek eski ve yeni tüm sayılarını ücretsiz olarak okuyabilirsiniz. DH+ Windows 8.1: http://apps.microsoft.com/windows/tr-tr/app/265bcdba-96c4-4ec7-94f0-a063eac78986 DH+ Windows Phone 8 ve 8.1: http://www.windowsphone.com/tr-tr/store/app/dh/77c69e8b-c35f-48d6-a2fb-93f7c3abe4cd DH+ iOS: https://itunes.apple.com/tr/app/dh+/id785634862?mt=8 DH+ Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.dhplus.android&hl=tr