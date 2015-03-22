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Hepsi İçinde Güneş Enerjisi Santrali

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
5,7b
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7
Alternatif Enerji
gun
Kurucu ve Yayın Direktörü
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Hepsi İçinde Güneş Enerjisi Santrali
Güneş enerjisi santralleri şu sıralar oldukça popüler ama gerçek stabil bir enerji kaynağından oldukça uzaklar. Bu da onların sıradan enerji santralleri yerine ekstra enerji sağlayacak yerler olmasına neden oluyor. Buna çözüm İsrail merkezli bir firmadan geldi. Proje kapsamında Etiyopya'ya 3 santral kurulacağı düşünülürse oldukça da iyi bir çözüm. 

Sistem, güneş olduğunda enerjisini güneşten elde ederken geceleri veya bulutlu havalarda biyodoğalgaz, biyodizel ve benzeri fosil yakıtlara dönebiliyor. Üstelik bunu aynı mikro türbinleri çalıştırarak yapıyor. Bu sayede belli bir muhite gündüzleri ucuz geceleri ise yeteri kadar enerji sağlayabilmek tek bir santralle olanaklı hale gelmiş oluyor. 

Isıtılmış su buharı yerine ısıtılmış hava kullanan sistem, normal bir konsantre güneş enerjisi santralinin %8'i kadar su tüketmekte. Sağladığı 100 kw/saat ve 170 kW ısı enerjisi ile tamamen bağımsız bir şebeke gibi de çalışmakta. By sayede de etrafındaki bölgeye kesintisiz enerji sağlamakta. Üstelik kapladığı alan da sadece 3500 metrekare gibi türevlerine kıyasla oldukça mütevazi.
Bu yazı DH+ dergisi için Gün Oksay tarafından yazılımış ve derginin 14. sayısında yayınlanmıştır. Dergiyi aşağıdaki bağlantılardan indirerek eski ve yeni tüm sayılarını ücretsiz olarak okuyabilirsiniz. 

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En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Guest-FA9189F46 4 yıl en beğenilen
Hay şu israil bir tane müslüman devlet bir şey yapsada gurur duysak yok hep hıristiyanlar yahudiler helal olsun ama adamlara kafalarını çalıştırıyorlar
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Qui-Gon Jinn 4 yıl
İsrail her zaman böyle şeylere önem vermiştir çünkü bulundukları yerde yaşamak hiç kolay değil
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demirparcasi 4 yıl
"biyodoğalgaz, biyodizel ve benzeri fosil yakıtlar" cümlede hata var. Biyodoğalgaz ve biyodizel fosil yakıt değildir. Ayrıca aynı yapıda hem doğalgaz hem de dizel kullanılmaz. Farklı teknoloji ve altyapı gerektirir. O yüzden "ve" değil "veya" kullanılmalı. Yani "biyodoğalgaz, biyodizel veya fosil yakıtlara dönülebiliyor." olmalı
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BekirHan 4 yıl
Olayı İran - İsrail maçına çevirmenin manası yok. Teknoloji diyince adamların ne kadar çalıştığı ortada. Maşalığın yapmayın burada. Gidin açtığınız başlıkta yiyin birbirinizi.
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Bukalemun 4 yıl
İran 'ın da bunu yapmasına DÜNYA dan izin gelirse "süper" , yok o yapamaz ise " boş ".... Sonuna kadar nükleer enerji desteklenmeli ! Afrika halkı köle ve sömürge olarak kullanılıyor !
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Guest-FA9189F46 4 yıl en beğenilen
Hay şu israil bir tane müslüman devlet bir şey yapsada gurur duysak yok hep hıristiyanlar yahudiler helal olsun ama adamlara kafalarını çalıştırıyorlar
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gun 4 yıl
Düzeltildi teşekkürler.
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BurayaNerdenÜyeOluyoruz 4 yıl
Aynı konudan 3 tane açılmış. Haberiniz olsun
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