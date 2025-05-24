Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Geleceğin nükleer reaktörleri “güneş tuzlarıyla” şekilleniyor

    İleri nükleer teknoloji alanında faaliyet gösteren bir şirket olan NANO Nuclear, MIT ile birlikte çalışarak “güneş tuzlarının” gelişmiş nükleer reaktörlerde kullanılmasını araştırıyor.

    Geleceğin nükleer reaktörleri “güneş tuzlarıyla” şekilleniyor Tam Boyutta Gör
    Nükleer enerji alanında devrim yaratabilecek yeni bir araştırma projesi, geleneksel güneş enerjisi teknolojilerinde kullanılan "güneş tuzlarının" ileri düzey nükleer reaktörlerde nasıl performans göstereceğini anlamayı hedefliyor. ABD merkezli nükleer teknoloji şirketi NANO Nuclear ile MIT’nin (Massachusetts Institute of Technology) Nükleer Bilimler ve Mühendislik Bölümü arasında başlayan bu iki yıllık ortaklık, sektördeki önemli bir bilgi eksikliğini doldurmayı amaçlıyor.

    Yeni bir soğutucu adayı

    Geleceğin nükleer reaktörleri “güneş tuzlarıyla” şekilleniyor Tam Boyutta Gör
    Güneş termal santrallerinde yaygın olarak “güneş tuzları” olarak adlandırılan erimiş nitrat tuzları, yüksek ısıyı depolama kapasiteleriyle biliniyor. Ancak bu malzemelerin, gelişmiş nükleer reaktörlerde karşılaşılan yoğun radyasyon altında nasıl tepki vereceği halen belirsizliğini koruyor. NANO Nuclear tarafından 500 bin dolarlık fonla desteklenen proje, bu soruya yanıt arıyor.

    MIT’nin özel Gammacell 220F Co-60 gama ışını kaynağıyla gerçekleştirilecek testlerde, erimiş tuzlar radyasyon altında kimyasal kararlılık, gaz salınımı ve termal özellikler açısından detaylı bir şekilde analiz edilecek. Bu da araştırmacılara, nükleer yakıt kullanılmadan güvenli bir ortamda simülasyon yapma imkanı sunacak.

    Araştırmanın ana hedeflerinden biri, bu tuzların geleneksel olarak kullanıldıkları halleriyle, yani sadece enerji depolama alanında değil, aynı zamanda reaktör sistemlerinde potansiyel bir soğutucu olarak kullanılıp kullanılamayacağını ortaya koymak. Özellikle mikro reaktörler gibi kompakt sistemlerde, bu tür malzemelerin kullanımı hem verimliliği hem de güvenliği artırabilir. NANO Nuclear, bu tür kamyonlar tarafından taşınabilecek reaktörler geliştiriyor.

    Araştırma 2027’ye kadar sürecek

    Projenin yalnızca bir şirketin Ar-Ge çalışması olmanın ötesine geçtiği vurgulanıyor. Elde edilecek veriler, sektördeki farklı reaktör tasarımları için de temel teşkil edecek. Güvenlik modellerinin güçlendirilmesi, daha etkin enerji dönüşüm sistemlerinin geliştirilmesi ve maliyetlerin düşürülmesi gibi geniş kapsamlı faydalar bekleniyor. 2027 yılına kadar devam edecek bu araştırma, her çeyrek dönemde güncellenen raporlarla NANO Nuclear’ın mühendislik ve tasarım süreçlerine doğrudan katkı sağlayacak.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Türkiye'nin ilk melodili yolu kullanıma açıldı

    Profil resmi
    gun 1 gün önce

    Yol eğlencesi için süper çocuklar iyi eğlenir

    Profil resmi
    Barış Manço 1 gün önce

    Belki işe yarar uzun yol için ama klasik müzik filan...

    Profil resmi
    turkelvis 3 gün önce

    Klasik müzik çalıyormuş, Angaranın bağlarını isterük

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    dükkan önü işgaliye bedeli metro last light redux türkçe yama motor arıza lambası sarı yanıyor ne yapmalıyım klima karşılaştırma telefonum e-sim desteklemiyor ne yapmalıyım

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    20.000-50.000 TL Arası Telefonlar
    Apple iPhone 12
    Apple iPhone 12
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Laptoplar
    MSI NB MODERN 15
    MSI NB MODERN 15
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum