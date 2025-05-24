Geleceğin nükleer reaktörleri “güneş tuzlarıyla” şekilleniyor

Yeni bir soğutucu adayı
MIT’nin özel Gammacell 220F Co-60 gama ışını kaynağıyla gerçekleştirilecek testlerde, erimiş tuzlar radyasyon altında kimyasal kararlılık, gaz salınımı ve termal özellikler açısından detaylı bir şekilde analiz edilecek. Bu da araştırmacılara, nükleer yakıt kullanılmadan güvenli bir ortamda simülasyon yapma imkanı sunacak.
Araştırmanın ana hedeflerinden biri, bu tuzların geleneksel olarak kullanıldıkları halleriyle, yani sadece enerji depolama alanında değil, aynı zamanda reaktör sistemlerinde potansiyel bir soğutucu olarak kullanılıp kullanılamayacağını ortaya koymak. Özellikle mikro reaktörler gibi kompakt sistemlerde, bu tür malzemelerin kullanımı hem verimliliği hem de güvenliği artırabilir. NANO Nuclear, bu tür kamyonlar tarafından taşınabilecek reaktörler geliştiriyor.
Araştırma 2027’ye kadar sürecek
Projenin yalnızca bir şirketin Ar-Ge çalışması olmanın ötesine geçtiği vurgulanıyor. Elde edilecek veriler, sektördeki farklı reaktör tasarımları için de temel teşkil edecek. Güvenlik modellerinin güçlendirilmesi, daha etkin enerji dönüşüm sistemlerinin geliştirilmesi ve maliyetlerin düşürülmesi gibi geniş kapsamlı faydalar bekleniyor. 2027 yılına kadar devam edecek bu araştırma, her çeyrek dönemde güncellenen raporlarla NANO Nuclear’ın mühendislik ve tasarım süreçlerine doğrudan katkı sağlayacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Yol eğlencesi için süper çocuklar iyi eğlenir
Belki işe yarar uzun yol için ama klasik müzik filan...
Klasik müzik çalıyormuş, Angaranın bağlarını isterük