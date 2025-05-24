Geleceğin nükleer reaktörleri “güneş tuzlarıyla” şekilleniyor

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Tam Boyutta Gör Nükleer enerji alanında devrim yaratabilecek yeni bir araştırma projesi, geleneksel güneş enerjisi teknolojilerinde kullanılan "güneş tuzlarının" ileri düzey nükleer reaktörlerde nasıl performans göstereceğini anlamayı hedefliyor. ABD merkezli nükleer teknoloji şirketi NANO Nuclear ile MIT’nin (Massachusetts Institute of Technology) Nükleer Bilimler ve Mühendislik Bölümü arasında başlayan bu iki yıllık ortaklık, sektördeki önemli bir bilgi eksikliğini doldurmayı amaçlıyor.

Yeni bir soğutucu adayı

Tam Boyutta Gör Güneş termal santrallerinde yaygın olarak “güneş tuzları” olarak adlandırılan erimiş nitrat tuzları, yüksek ısıyı depolama kapasiteleriyle biliniyor. Ancak bu malzemelerin, gelişmiş nükleer reaktörlerde karşılaşılan yoğun radyasyon altında nasıl tepki vereceği halen belirsizliğini koruyor. NANO Nuclear tarafından 500 bin dolarlık fonla desteklenen proje, bu soruya yanıt arıyor.

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MIT’nin özel Gammacell 220F Co-60 gama ışını kaynağıyla gerçekleştirilecek testlerde, erimiş tuzlar radyasyon altında kimyasal kararlılık, gaz salınımı ve termal özellikler açısından detaylı bir şekilde analiz edilecek. Bu da araştırmacılara, nükleer yakıt kullanılmadan güvenli bir ortamda simülasyon yapma imkanı sunacak.

Araştırmanın ana hedeflerinden biri, bu tuzların geleneksel olarak kullanıldıkları halleriyle, yani sadece enerji depolama alanında değil, aynı zamanda reaktör sistemlerinde potansiyel bir soğutucu olarak kullanılıp kullanılamayacağını ortaya koymak. Özellikle mikro reaktörler gibi kompakt sistemlerde, bu tür malzemelerin kullanımı hem verimliliği hem de güvenliği artırabilir. NANO Nuclear, bu tür kamyonlar tarafından taşınabilecek reaktörler geliştiriyor.

Araştırma 2027’ye kadar sürecek

Projenin yalnızca bir şirketin Ar-Ge çalışması olmanın ötesine geçtiği vurgulanıyor. Elde edilecek veriler, sektördeki farklı reaktör tasarımları için de temel teşkil edecek. Güvenlik modellerinin güçlendirilmesi, daha etkin enerji dönüşüm sistemlerinin geliştirilmesi ve maliyetlerin düşürülmesi gibi geniş kapsamlı faydalar bekleniyor. 2027 yılına kadar devam edecek bu araştırma, her çeyrek dönemde güncellenen raporlarla NANO Nuclear’ın mühendislik ve tasarım süreçlerine doğrudan katkı sağlayacak.

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