Hepsiburada bilgisayar kategorisinde KDV kadar indirim

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Hepsiburada’da bugün başlayan kampanya ile bilgisayar kategorisindeki ürünlerde KDV kadar indirim uygulanıyor. Kısa sürecek kampanya süresince satıcısının Hepsiburada olduğu tüm bilgisayarlarda yüzde 18 indirim fırsatı sunuluyor.

İndirimler sadece bilgisayar kategorisindeki ürünler ile sınırlı kalmıyor, bilgisayar bileşenleri kategorisinde de yüzde 10 indirim uygulanıyor. Tablet kategorisindeki ürünler kampanyaya dışında tutuluyor.

Kampanya süresince Asus X541UV-GO607T dizüstü bilgisayar 2699 TL yerine 2249 TL’ye satılıyor. Bilgisayar bileşenlerinde geçerli yüzde 10 indirim kapsamında da Toshiba Canvio Basic 1TB 2.5" taşınabilir disk 245 TL yerine 209 TL, Philips SHL5000 Kulaküstü Kulaklık 49,90 yerine 42,5 TL indirimli fiyat etiketiyle satılıyor. HP 14-BS006NT dizüstü bilgisayar ve HP DeskJet Ink Advantage 5075 yazıcı da dikkat çeken indirimler arasında.

Hepsiburada'nın KDV kadar indirim ve yüzde 10 indirim kampanyasına buradan ulaşabilirsiniz.