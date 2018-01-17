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Hepsiburada bilgisayar kategorisinde KDV kadar indirim

Hepsiburada'nın Bilgisayar kategorisinde KDV kadar indirim kampanyası geri döndü. Kısa bir süre için bilgisayar kategorisindeki ürünler yüzde 18 indirimli fiyattan satışa sunulacak.
1 yıl
7,2b
1
33
Web Siteleri
Yusuf Akbaş
Yazar
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Hepsiburada bilgisayar kategorisinde KDV kadar indirim
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Hepsiburada’da bugün başlayan kampanya ile bilgisayar kategorisindeki ürünlerde KDV kadar indirim uygulanıyor. Kısa sürecek kampanya süresince satıcısının Hepsiburada olduğu tüm bilgisayarlarda yüzde 18 indirim fırsatı sunuluyor.

İndirimler sadece bilgisayar kategorisindeki ürünler ile sınırlı kalmıyor, bilgisayar bileşenleri kategorisinde de yüzde 10 indirim uygulanıyor. Tablet kategorisindeki ürünler kampanyaya dışında tutuluyor.

Kampanya süresince Asus X541UV-GO607T dizüstü bilgisayar 2699 TL yerine 2249 TL’ye satılıyor. Bilgisayar bileşenlerinde geçerli yüzde 10 indirim kapsamında da Toshiba Canvio Basic 1TB 2.5" taşınabilir disk 245 TL yerine 209 TL, Philips SHL5000 Kulaküstü Kulaklık 49,90 yerine 42,5 TL indirimli fiyat etiketiyle satılıyor.  HP 14-BS006NT dizüstü bilgisayar ve HP DeskJet Ink Advantage 5075 yazıcı da dikkat çeken indirimler arasında.

Hepsiburada'nın KDV kadar indirim ve yüzde 10 indirim kampanyasına buradan ulaşabilirsiniz.

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alito 1 yıl en beğenilen
Önce bindiragandi, sonra indiragandi. Artık yemezler HB!
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agtr 1 yıl
Şakamı bu ya, aynı konuda 4. başlık
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akin.ozsk 1 yıl
Önce bindir , sonra indir...
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DH Misafiri 1 yıl
indirim falan yok fiyatlar öncekilerle aynı fiyatı yüksek gibi gösterip indirimli gibi gösteriyor bizim insanlarda indirim var hucum mantığı yapıyorlar uyanın artık.
donanım habere yakıştıramadım indirim falan yok araştırın pazarı takip edin sonra haber yapın. insanları doğru bilgilendirin sitelerin reklamını yapmayın
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DH Misafiri 1 yıl
Nedense indirim oranları, indirimli ürünler sürekli değişiyor, ama gün sonunda ödediğimiz para hep aynı :)
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DH Misafiri 1 yıl
dün 727 lira olan anakart bugün 827 lira usulca kapattım siteyi :)
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DH Misafiri 1 yıl
Ya bu forum kadar memnuniyetsizini gormedim dun 1000 tllik monitörü 840 tl ye ssd yi 209 tl ye sandis marka islemciyi felan herseyi yuzde 15 indirimle aldim. İsteyene ozel mesaj ss atayim faturayi yani sizin istediginiz üründe indirim yok diye adamlar indirim yapmamis mi oluyor ? El insaf ya
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manjimaru 1 yıl
Banka kampanyası var mıydı? Göremedim de.
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exponent 1 yıl manjimaru
Yok, parafın sanal alışveriş kampanyası var sadece.
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ufuk-34JD58 1 yıl
msı gtx 1050 aldım 540 liraya
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exponent 1 yıl ufuk-34JD58
ufuk-34JD58
msı gtx 1050 aldım 540 liraya

bende aldım aynısından reis
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tropik17 1 yıl
Buradan satıcılara bir uyarım olacak. Önce %18 bindirip sonra %18 indirmesinler. Daha ucuza satmış olurlar.
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haduuu 1 yıl
Maksatları ne anlamıyorum Karizma bu kadar çizdirilmez. Ekran kartı bakıyorum indirimli hali pek çok yerden pahalı.
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Erwin-Rommel 1 yıl
Gel artık Amazon kurtar bizi bunlardan..
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Mr. Jingles 1 yıl
Spectre yüzündendir almayın.
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