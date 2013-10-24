Heroes of Dragon Age, Kanada Appstore'unda

EA'ın ağustos ayında mobil platformlar için duyurusunu gerçekleştirdiği Dragon Age oyunu "Heroes of Dragon Age: Founders Edition" Kanada Appstore'undaki yerini aldı.





Yapım, Bioware imzalı RPG serisi Dragon Age ile aynı adı taşıyor olsa da, oynanış anlamında aralarında pek fazla benzerlik bulunmuyor. Dragon Age evreninden çeşitli kahramanların yer aldığı oyunda kendi takımımızı oluşturarak yapay zekaya ve arkadaşlarımıza karşı sıra tabanlı olarak mücadele veriyoruz.





Free to Play bir yapıda karşımıza çıkan Heroes of Dragon Age'in evrensel içerik olarak tam olarak ne zaman yayınlanacağı henüz belli değil. Ancak, oyunun yıl bitmeden tüm iOS kullanıcıları ve Android kullanıcılarıyla buluşacağı belirtiliyor.

Güncelleme: Heroes of Dragon Age, Google Play'deki yerini aldı. Ancak, henüz evrensel içerik olarak yayınlanmış değil.

https://itunes.apple.com/ca/app/heroes-dragon-age-founders/id638992331