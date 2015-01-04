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HiFi-Skyn, iPhone kullanıcılarının müzik deneyimini arttırmayı amaçlıyor

4 yıl
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iPhone
Oğuz Avcı
Editör
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HiFi-Skyn, iPhone kullanıcılarının müzik deneyimini arttırmayı amaçlıyor
Indiegogo sitesinde 2014'ün son günlerinde başlatılan bir proje olan HiFi-Skyn çok kısa sürede hedeflediği miktarı aşmayı başardı. iPhone kullanıcılarına yönelik projenin esas amacı müzik dinlemeyi seven kullanıcılara maksimum kalitede ses sunabilmek.

Projenin tamamlanması için 12 bin dolar hedeflenirken yaklaşık 4 gün içerisinde toplanan para 40 bin dolara yaklaşmış durumda. İçerisinde bulundurduğu amplifikatör ile ses kalitesini yükselttiğini iddia eden ürün ayrıca barındırdığı pil ile kullanıcılara 10 saatlik ekstra müzik keyfi yaşatabiliyor. Kılıf şeklinde telefonu çevreleyen ve koruyabilen ürün iPhone 5 modeline takıldığında uzunluğu 172 mm , kalınlığı da 20 mm seviyesine çıkarıyor. 

iPhone 5 ve üzeri telefonlar ile uyumlu çalışabilen HiFi-Skyn, iPod Touch 5G modeli ile de birlikte kullanılabiliyor. 5 Farklı renk seçeneği sunan ürünün fiyat etiketi şu an için 199 dolar.
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DH Misafiri 4 yıl
öh maşallah 17cm mi ? tamam müzik dinlemeye aşığım ama bu ne kumanda gibi uzattılar zaten 5 ve üstünü, tamam artık kumanda yaptınız yeter ! ayrıca 2 cm kalınlığı saymıyorum bile bu ne be bunu taşıyana helal olsun neremizde taşıycamız belli değil tövbe tövbe...
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version53 4 yıl
8800 a benzemiş
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xmasx 4 yıl
Yuzlerce çesit amfi varken?
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travers 4 yıl
Alırım bi z3+dac bakarım keyfime. Direk dac desteği veriyor z3 İphone ile uğraşmaya değmez. Ses kalitesi yerlerde zaten. O icatla bir tık daha yükselir o kadar. Ki bunun gibi nice ürün var. Fioo felan.
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NoWLoadinG 4 yıl
FiiO E6 alırım $30'a rahat rahat kullanırım neden bu kadar kütük ürüne $200 vereyim ki. Hatta çok coşarsam gider FiiO X1,X3,X5'den birini alırım 24Bit'lik ses dinleme imkanına sahip olurum. Ki X1'le DAP dinlemeye güzel bir başlangıcı $100'e yapabilir bir insan.
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giray94 4 yıl
Siz siz olun sakin boyle seylere kanmayin, zaten arastirirsaniz bu urunden kat kat daha iyi sonuc alacaginiz dac/amp karismi cihazlari bulabilirsiniz her butceye gore var.
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FightForBeer 4 yıl
Patates
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doctor_bey 4 yıl
iPhone 6 Plus'a da takılıyorsa telefon fırın küreğine döner
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M`Shinoda 4 yıl doctor_bey
doctor_bey
iPhone 6 Plus'a da takılıyorsa telefon fırın küreğine döner



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