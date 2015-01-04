HiFi-Skyn, iPhone kullanıcılarının müzik deneyimini arttırmayı amaçlıyor

Indiegogo sitesinde 2014'ün son günlerinde başlatılan bir proje olan HiFi-Skyn çok kısa sürede hedeflediği miktarı aşmayı başardı. iPhone kullanıcılarına yönelik projenin esas amacı müzik dinlemeyi seven kullanıcılara maksimum kalitede ses sunabilmek.

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Projenin tamamlanması için 12 bin dolar hedeflenirken yaklaşık 4 gün içerisinde toplanan para 40 bin dolara yaklaşmış durumda. İçerisinde bulundurduğu amplifikatör ile ses kalitesini yükselttiğini iddia eden ürün ayrıca barındırdığı pil ile kullanıcılara 10 saatlik ekstra müzik keyfi yaşatabiliyor. Kılıf şeklinde telefonu çevreleyen ve koruyabilen ürün iPhone 5 modeline takıldığında uzunluğu 172 mm , kalınlığı da 20 mm seviyesine çıkarıyor.iPhone 5 ve üzeri telefonlar ile uyumlu çalışabilen HiFi-Skyn, iPod Touch 5G modeli ile de birlikte kullanılabiliyor. 5 Farklı renk seçeneği sunan ürünün fiyat etiketi şu an için 199 dolar.