HiLO lens ile iPhone ve iPad modellerinde farklı fotoğraf açılarını keşfedin





Apple'ın iPhone ve iPad modelleriyle fotoğraf çekmeyi seven kişiler için yeni bir Kickstarer projesi başladı. HiLO isimli ürün ile farklı açılarda fotoğraf çekmek çok daha kolay hale gelecek.

Apple'ın iPhone ve iPad modelleri kameralarının bulundukları konum nedeniyle bazı durumlarda fotoğraf çekmeyi oldukça zorlamaktadır. Bunu farkına varan Mark Hampton ve ekibi, HiLO lens isimli aparatı geliştirdiler. Aparat iPhone ve iPad modellerindeki kameranın üzerine takılarak farklı açılarda fotoğraf çekilmesine olanak sağlıyor. Özel olarak geliştirilen optik dizilim sayesinde görüntü aktarılıyor ve HiLO lens uygulaması sayesinde bozulma olmadan fotoğraflar çekebiliyor. Özellikle yere yakın ya da aşırı yüksek objelerin fotoğraf çekimlerinde büyük kolaylık sağlayan HiLO lens, oldukça ufak yapısı ile dikkatleri üzerine çekiyor.

Mark Hampton tarafından başlatılan proje başlangıçta koyduğu $27.500 hedefini 554 bağış ile $38.252 seviyesine getirmiş ve projeyi başarı ile tamamlamış durumda. Satış fiyatı belli olmayan ürün, Nisan ayında satışa sunulacak. Ayrıca ürün hakkında hazırlanmış tanıtım videosuna aşağıdan ulaşabilirsiniz.

http://www.kickstarter.com/projects/marknzed/hilo-lens-for-iphone-and-ipad

http://www.kickstarter.com/projects/marknzed/hilo-lens-for-iphone-and-ipad