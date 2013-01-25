Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Mobil Aksesuarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

HiLO lens ile iPhone ve iPad modellerinde farklı fotoğraf açılarını keşfedin

6 yıl
513
1
6
Cep Tel Aksesuarları
Can Tunçer
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
HiLO lens ile iPhone ve iPad modellerinde farklı fotoğraf açılarını keşfedin

Apple'ın iPhone ve iPad modelleriyle fotoğraf çekmeyi seven kişiler için yeni bir Kickstarer projesi başladı. HiLO isimli ürün ile farklı açılarda fotoğraf çekmek çok daha kolay hale gelecek.
Apple'ın iPhone ve iPad modelleri kameralarının bulundukları konum nedeniyle bazı durumlarda fotoğraf çekmeyi oldukça zorlamaktadır. Bunu farkına varan Mark Hampton ve ekibi, HiLO lens isimli aparatı geliştirdiler. Aparat iPhone ve iPad modellerindeki kameranın üzerine takılarak farklı açılarda fotoğraf çekilmesine olanak sağlıyor. Özel olarak geliştirilen optik dizilim sayesinde görüntü aktarılıyor ve HiLO lens uygulaması sayesinde bozulma olmadan fotoğraflar çekebiliyor. Özellikle yere yakın ya da aşırı yüksek objelerin fotoğraf çekimlerinde büyük kolaylık sağlayan HiLO lens, oldukça ufak yapısı ile dikkatleri üzerine çekiyor.
 
HiLO lens ile iPhone ve iPad modellerinde farklı fotoğraf açılarını keşfedin
Mark Hampton tarafından başlatılan proje başlangıçta koyduğu $27.500 hedefini 554 bağış ile $38.252 seviyesine getirmiş ve projeyi başarı ile tamamlamış durumda. Satış fiyatı belli olmayan ürün, Nisan ayında satışa sunulacak. Ayrıca ürün hakkında hazırlanmış tanıtım videosuna aşağıdan ulaşabilirsiniz.
http://www.kickstarter.com/projects/marknzed/hilo-lens-for-iphone-and-ipad 

http://www.kickstarter.com/projects/marknzed/hilo-lens-for-iphone-and-ipad Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
osmanefeozkan 6 yıl
Periskop icat edilmişti
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Zenci Forvet 6 yıl
İlginç.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
fuckulteli 6 yıl
Takıp çıkarma bu kadar basit olacaksa güzel bir aksesuar, videosu izleyene kadar çokta gerekli bir şey mi bu acaba diyordum ki, videoda kullanım şekilllerini görünce ihtiyaç duyulabilecek bir şey olduğunu gördüm. Fiyatı çok önemli!
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ZodiaK123 6 yıl
Güzel bir şey bence
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
nickenegerekvar 6 yıl
Mekanik dizaynıdanıda bir türkün(Onur Aytekin) yapmış olması gayet sevindirici birşey ...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 yıl 2si1: "Yeni Nesil Teknoloji ve Oyun Programı" Yeni nesil Ekran kartları, konsollar ve fazlası video şov Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Yeni Passat 2.0 TDI 240bg 500Nm Test
DH Forum
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
RiME Epic Games Store'da Ücretsiz
Bölüm Sonu Canavarı
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim