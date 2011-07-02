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Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Hibrit araç çok hızlı olduğu gerekçesiyle Formula 1000'den diskalifiye edildi

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
23,8b
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19
Otomobil Teknolojileri
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Hibrit otomobillerin tüketicilerin zihninde yarattığı genel hava  yavaş, duygusuz ve sıkıcı bir sürüşe sahip oldukları yönünde. Ancak işin gerçeği pekte öyle değil. Sürüş mesafesini bir kenara bırakırsak eğer maksimum performans olarak hibrit otomobiller, konvensiyonel yakıt sistemine sahip pek çok yol otomobilinden daha performanslı sürüş özellikleri sunabiliyorlar.
Hibrit otomobillerin hızıyla ilgili önemli bir gelişme yaşandı ve Formula 1000 şampiyonasına katılan hibrit araç  çok hızlı olduğu gerekçesiyle diskalifiye edildi. Teknik özellikleri hakkında çok fazla detay açıklanmayan ancak ilk üç yarışı kazanan Oaktec takımının Honda Insight tabanlı hibrit aracı, şampiyonadaki rakiplerini alt etmeyi başardı.  Çok hızlı olduğu gerekçesiyle daha üst sınıf otomobillerin olduğu bir segmentte yarışması istenen araçla ilgili olarak Oaktec firması da bir açıklama yaptı.
Yarış takımının patronu Paul Andrews açıklamasında "Altı yıllık yorucu bir çalışmanın ardından kazanmaya yaklaşmışken aldığım telefon şok ediciydi. Ancak organizasyon yetkililerinin bakış açısını da anlamıyor değilim; diğer sürücülerin durumunu berbat etmek istemiyorlar. Formula 1000 harika bir şampiyona ve yeni hibrit teknolojisiyle yarışlara katılabilmemiz için gerçekten destekleyici oldular ve eğer açık bir avantaja sahip olursak  çekilmekten yana hemfikir olur ve bu konuda gereken neyse yaparız." dedi.

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nofearozi 8 yıl
güzel arabaymış
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arabaci_58 8 yıl
elektrikli motorlar daha kolay hızlanabilir çocukluğumuzda hepmizin sahip olduğu kumandalı arabaları düşünün ileri gitmek isteyip joistiği ileri çevirdiğinizde araç aynı saniyede tüm gücünü motora verebiliyordu bu durum fosil yakıtlı motorlarda söz konusu değil çünkü çalışma prensipi farklı. Aküler daha küçülüp hafiflediğinde daha hızlı araçlar göreceğiz.
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fuckulteli 8 yıl
0tt0m@n
Hibrit araç çok hızlı olduğu gerekçesiyle Formula 1000den diskalifiye edildiBaşlık sizi yanıltmasın. Formula 1000 dedikleri sınıf 1000cc motosiklet motoru olan formula tarzı araçların yarıştığı bir kategori.

Demek istediğiniz şöyle birşey sanırım :D
Hızlı olduğu gerekçesiyle 2 yaşındaki bebek emekleme yarışından diskalifiye edildi :D
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gorkemuse 8 yıl
Elektrikli araçların da yarışının startını Mitsubishi verecek fakat Leaf'ten başka rakip bulamıyor

Mitsu başkanı geçen açıkladı, yarışlara katılmak (WRC Dakar 'dan sonra) hele ki elektrikli araçlar için artık çocuk oyuncağı demişti
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ozican0148 8 yıl
.
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bocekgrafik 8 yıl
1000cc'lik hacim, motorsikletler için çok performanslı iken, otomobiller için çok zayıftır. Mesela Opel Corsa'lar 1300cc'dir. Ordan kıyaslayın. 1000cc'lik bir motorsikletle ancak Honda Civic Vtec tarzı bir araba kafa kafaya gidebilir.
tobepeople
iyide 1000 cc lik motorsikletler resmen uçuyor hatta köklemek için yer yok türkiyede doğru dürüst bence hala çok güçlüymüş :D

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Ar ge 8 yıl

bocekgrafik

1000cc'lik hacim, motorsikletler için çok performanslı iken, otomobiller için çok zayıftır. Mesela Opel Corsa'lar 1300cc'dir. Ordan kıyaslayın. 1000cc'lik bir motorsikletle ancak Honda Civic Vtec tarzı bir araba kafa kafaya gidebilir.


benim bildigim kadarıyla bu yarışa katılan araçlara çok yüksek devirler çevirebilen motorsiklet motorları takılıyor. İzmir pınarbaşı pistinde de Suzuki Hayabusa motoru takılmış bir Citroen Saxo VTS görmüştüm, hafif araçlar bu şekilde inanılmaz hız ve yeteneklere kavuşuyor, yine bildigim kadarıyla hemen her yarıştan sonra motor sökülerek rektefiye ediliyordu.
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benbarbaros 8 yıl
bencede sıkıcı motor sesi olmadan vites geçişleri olmadan yarışların ne anlamı kalır
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canvarol 8 yıl

benbarbaros

bencede sıkıcı motor sesi olmadan vites geçişleri olmadan yarışların ne anlamı kalır



hybrid demek tamamen elektrikli motor demek değil içten yanmalı motorların üzerine elektrtik motoru takılıyor.Motor sesi yine var.
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caucass 8 yıl
Hybrit alıyorum hemen..
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tobepeople 8 yıl
iyide 1000 cc lik motorsikletler resmen uçuyor hatta köklemek için yer yok türkiyede doğru dürüst bence hala çok güçlüymüş :D
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séquestre 8 yıl
O da güzelmiş..
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0tt0m@n 8 yıl
"Hibrit araç çok hızlı olduğu gerekçesiyle Formula 1000'den diskalifiye edildi"
Başlık sizi yanıltmasın. Formula 1000 dedikleri sınıf 1000cc motosiklet motoru olan formula tarzı araçların yarıştığı bir kategori.
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laax 8 yıl

0tt0m@n

"Hibrit araç çok hızlı olduğu gerekçesiyle Formula 1000'den diskalifiye edildi"
Başlık sizi yanıltmasın. Formula 1000 dedikleri sınıf 1000cc motosiklet motoru olan formula tarzı araçların yarıştığı bir kategori.



formula 1000 diyince bende 1000 BG sandım
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