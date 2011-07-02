"Hibrit araç çok hızlı olduğu gerekçesiyle Formula 1000'den diskalifiye edildi"

Hibrit otomobillerin tüketicilerin zihninde yarattığı genel hava yavaş, duygusuz ve sıkıcı bir sürüşe sahip oldukları yönünde. Ancak işin gerçeği pekte öyle değil. Sürüş mesafesini bir kenara bırakırsak eğer maksimum performans olarak hibrit otomobiller, konvensiyonel yakıt sistemine sahip pek çok yol otomobilinden daha performanslı sürüş özellikleri sunabiliyorlar.

Hibrit otomobillerin hızıyla ilgili önemli bir gelişme yaşandı ve Formula 1000 şampiyonasına katılan hibrit araç çok hızlı olduğu gerekçesiyle diskalifiye edildi. Teknik özellikleri hakkında çok fazla detay açıklanmayan ancak ilk üç yarışı kazanan Oaktec takımının Honda Insight tabanlı hibrit aracı, şampiyonadaki rakiplerini alt etmeyi başardı. Çok hızlı olduğu gerekçesiyle daha üst sınıf otomobillerin olduğu bir segmentte yarışması istenen araçla ilgili olarak Oaktec firması da bir açıklama yaptı.

Yarış takımının patronu Paul Andrews açıklamasında "Altı yıllık yorucu bir çalışmanın ardından kazanmaya yaklaşmışken aldığım telefon şok ediciydi. Ancak organizasyon yetkililerinin bakış açısını da anlamıyor değilim; diğer sürücülerin durumunu berbat etmek istemiyorlar. Formula 1000 harika bir şampiyona ve yeni hibrit teknolojisiyle yarışlara katılabilmemiz için gerçekten destekleyici oldular ve eğer açık bir avantaja sahip olursak çekilmekten yana hemfikir olur ve bu konuda gereken neyse yaparız." dedi.