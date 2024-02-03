Adrian Newey imzalı ilk hiper otomobil RB17 planlama aşamasında

Avusturyalı içecek markası Red Bull, ilk yasal hiper otomobil olan RB17'nin Formula 1 mühendisi Adrian Newey tarafından tasarlandığını resmen kamuoyuna açıkladı.
Mercedes-AMG One ve Aston Martin Valkyrie ile rekabet edecek olan RB17, 15.000 rpm'ye kadar devir yapabilen ve etkileyici bir 1.000 hp üretebilen doğal emişli, V10 motora sahip olacak.
Yakın tarihli bir podcast'te Red Bull'un Küresel Baş Teknik Sorumlusu, merakla beklenen bu makine hakkında heyecan verici ayrıntıları paylaştı.
RB17'nin güçlü yanmalı motoru, ekstra 200hp ekleyen bir elektrik motoru ile tamamlanacak. Hedeflenen durum, boş ağırlığı 900 kg'ın altında olan RB17, ND nesil Mazda MX - 5 Miata'dan daha hafif olmak.
Bu hiper araba, şimdiye kadar yaratılmış en aerodinamik araçlardan biri olacak ve Formula 1 arabalarına benzer tur süreleri elde edecek. Newey, RB17'NİN 241 km/s'de 1.700 kg'lık sınırlı bir tepe aşağı kuvveti ve 193 km/s'deki ağırlığına eşit bir aşağı kuvvet üreteceğini açıkladı.
İki koltuklu RB17, Valkyrie'den daha geniş bir kabin sunacak ve aktif süspansiyon ve özel Michelin lastikleriyle donatılacak.
Üretim sadece 50 adet ile sınırlı olacak ve biri Newey'nin kendisine ayrılacak.
Red Bull, 2024'te çeşitli bileşenleri test etmeyi, bu yaz tam boyutlu ölçekli bir model sergilemeyi ve 2025'te yolda teste başlamayı planlıyor. Şanslı 49 müşteri, Red Bull'un Formula 1 simülatörünü kullanmayı içeren özel eğitimin yanı sıra 2026'da arabalarını beklemek zorunda.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.