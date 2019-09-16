65W hızlı şarj özellikli OPPO Reno Ace'in tanıtılacağı tarih açıklandı

Oppo geçtiğimiz ay Çin'de Oppo Reno 2 akıllı telefonunu duyurmak için bir etkinlik düzenlemişti. Çinli şirket lansman sırasında Ekim ayında Reno Ace adlı bir amiral gemisi telefon çıkaracağını doğruladı. Bugün ise cihazın 10 Ekim'de tanıtılacağı resmen açıklandı.

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Reno Ace'in özellikleri hakkında çok fazla şey bilmiyoruz. Aşağıdaki poster, 65W hızlı şarj ile geleceğini gösteriyor. Yani telefon sektördeki en hızlı kablolu şarj özelliğine sahip olacak.

Snapdragon 855+ ile güçlendirilebilir

https://www.weibo.com/1710173801/I7awGnIgX

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Oppo Başkan Yardımcısı, geçtiğimiz günlerde 65W SuperVOOC hızlı şarj teknolojisininEkim ayında başlayacağını açıklamıştı. Akıllı telefonun ayrıcatazeleme oranı sunan bir ekranla gelmesi bekleniyor. Gücünü ise muhtemelenmobil platformundan alacak.