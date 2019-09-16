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Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

65W hızlı şarj özellikli OPPO Reno Ace'in tanıtılacağı tarih açıklandı

Çinli teknoloji devi Oppo, sektörün en hızlı kablolu şarj teknolojisine sahip olacak yeni telefonunu çok yakında piyasaya sürecek. Reno Ace adlı modelin lansman tarihi resmen açıklandı.
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Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Oppo geçtiğimiz ay Çin'de Oppo Reno 2 akıllı telefonunu duyurmak için bir etkinlik düzenlemişti. Çinli şirket lansman sırasında Ekim ayında Reno Ace adlı bir amiral gemisi telefon çıkaracağını doğruladı. Bugün ise cihazın 10 Ekim'de tanıtılacağı resmen açıklandı.
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Reno Ace'in özellikleri hakkında çok fazla şey bilmiyoruz. Aşağıdaki poster, 65W hızlı şarj ile geleceğini gösteriyor. Yani telefon sektördeki en hızlı kablolu şarj özelliğine sahip olacak.

Snapdragon 855+ ile güçlendirilebilir

Oppo Başkan Yardımcısı, geçtiğimiz günlerde 65W SuperVOOC hızlı şarj teknolojisinin seri üretiminin Ekim ayında başlayacağını açıklamıştı. Akıllı telefonun ayrıca 90 Hz tazeleme oranı sunan bir ekranla gelmesi bekleniyor. Gücünü ise muhtemelen Snapdragon 855+ mobil platformundan alacak.

https://www.weibo.com/1710173801/I7awGnIgX Yorum Yaz
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