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Operatörler - Kurumsal Haberler ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Hindistanlı mobil operatör "Reliance Jio" en fazla data kullandıran operatör

Henüz iki aydan kısa bir süre önce kullanıma açılan "Reliance Jio", Vodafone ve China Mobile gibi devlerini geride bırakarak günlük en fazla data kullanım trafiğine ulaşan mobil operatörü oldu.
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Cihan Pehlivan
Haber Editörü
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Yaklaşık iki ay önce, 5 Eylül tarihinde Hindistan’ın en büyük endüstriyel şirketlerinden RIL tarafından ticari lansmanı gerçekleştirilen mobil operatör Reliance Jio, çok kısa bir zaman diliminde dünyanın önde gelen telekomünikasyon operatörlerini geride bırakmayı başardı.
Finansal hizmetler alanındaki araştırmalarıyla bilinen Credit Suisse tarafından yayınlanan verilere göre 4G bağlantısıyla günde 16,000 TB mobil veri kullanım trafiğine ulaşan operatör, günlük data kullanım oranıyla rekor kırmayı başardı. Karşılaştırma yapmak gerekirse China Mobile paylaştığı son raporda günlük 12,000 TB, Vodafone Global ise günlük 6,000 TB mobil veri trafiğine ulaştıklarını açıklamışlardı.

Günlük sınırsız konuşma imkanı ve ücretsiz online servisler 

4G bağlantı hızında 4 GB data paketi ve günlük sınırsız sesli arama imkanı sunan Hindistanlı Reliance Jio'da ayrıca bazı online müzik, film ve televizyon servislerini de ücretsiz şekilde kullanabiliyorsunuz. Tüm bu hizmetlerin üzerine uygun fiyat politikası da eklendiğinde ücretler ve hizmetler konusunda temkinli davranan diğer mobil operatörlere karşı oldukça avantajlı bir konuma geliyor.
Şu an 16 milyondan fazla abonesi bulunan ve her gün yaklaşık 600 bin ila 1.1 milyon kişinin daha katıldığı operatör, kullanıma sunulmadan önce 2 milyon kişi ile 9 ay süren bir test gerçekleştirdi. Üye sayısının artmasıyla hız konusunda sorunlar yaşamaya başlayan şirketin indirme (download) ve yükleme (upload) hızlarında ise önemli oranda düşüş yaşandığı belirtiliyor.
Speedtest de geçtiğimiz ay ülkedeki hızın 11.31 Mbps’den 8.77 Mbps dolaylarına düştüğünü açıklayarak bağlantılardaki yavaşlık iddialarını doğruladı. Ülkemizdeki mobil operatörler ve sunulan tarifeler düşünüldüğünde Reliance Jio'nun başarısı daha sağlıklı şekilde irdelenebiliyor.

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blackcat67 2 yıl
Bizdekilerin hepsi ayni hiçbiri farkli değil sadece çekiyor çekmiyor sanki dağ başında yasiyorsunuz da çekmeyecek.
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merm 2 yıl
5 Eylül'de abone almaya başlamış, İlk ay 16 milyon abone ile rekor kırmış
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sis651 2 yıl merm
Birkaç ay sonra hızlar iyice yerin dibine girmeye başlayınca ücretsiz servisleri yavaş yavaş sonlandırıp ücretleri alalım beyler demeye başlayacak.
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interwap 2 yıl
Günde 1 milyon aboneyi kim kaybetmiş. Yıllıktır o.
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sniper23 2 yıl
Bir zahmet 1.25 milyar nufüsü olan ülkede olsun artık
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Lord Melkor 2 yıl
Nispet mi yapıyorsunuz
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CENS. 2 yıl
Abi çok boş haber yeaaa.
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Bukalemun 2 yıl
Toplu tecavüz olayı haberi değilse... herşekilde iyidir.
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