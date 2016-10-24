Hindistanlı mobil operatör "Reliance Jio" en fazla data kullandıran operatör

Yaklaşık iki ay önce, 5 Eylül tarihinde Hindistan’ın en büyük endüstriyel şirketlerinden RIL tarafından ticari lansmanı gerçekleştirilen mobil operatör Reliance Jio, çok kısa bir zaman diliminde dünyanın önde gelen telekomünikasyon operatörlerini geride bırakmayı başardı.

Finansal hizmetler alanındaki araştırmalarıyla bilinen Credit Suisse tarafından yayınlanan verilere göre 4G bağlantısıyla günde 16,000 TB mobil veri kullanım trafiğine ulaşan operatör, günlük data kullanım oranıyla rekor kırmayı başardı. Karşılaştırma yapmak gerekirse China Mobile paylaştığı son raporda günlük 12,000 TB, Vodafone Global ise günlük 6,000 TB mobil veri trafiğine ulaştıklarını açıklamışlardı.

Günlük sınırsız konuşma imkanı ve ücretsiz online servisler

4G bağlantı hızında 4 GB data paketi ve günlük sınırsız sesli arama imkanı sunan Hindistanlı Reliance Jio'da ayrıca bazı online müzik, film ve televizyon servislerini de ücretsiz şekilde kullanabiliyorsunuz. Tüm bu hizmetlerin üzerine uygun fiyat politikası da eklendiğinde ücretler ve hizmetler konusunda temkinli davranan diğer mobil operatörlere karşı oldukça avantajlı bir konuma geliyor.

Şu an 16 milyondan fazla abonesi bulunan ve her gün yaklaşık 600 bin ila 1.1 milyon kişinin daha katıldığı operatör, kullanıma sunulmadan önce 2 milyon kişi ile 9 ay süren bir test gerçekleştirdi. Üye sayısının artmasıyla hız konusunda sorunlar yaşamaya başlayan şirketin indirme (download) ve yükleme (upload) hızlarında ise önemli oranda düşüş yaşandığı belirtiliyor.

Speedtest de geçtiğimiz ay ülkedeki hızın 11.31 Mbps’den 8.77 Mbps dolaylarına düştüğünü açıklayarak bağlantılardaki yavaşlık iddialarını doğruladı. Ülkemizdeki mobil operatörler ve sunulan tarifeler düşünüldüğünde Reliance Jio'nun başarısı daha sağlıklı şekilde irdelenebiliyor.