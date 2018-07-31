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Hiper otomobil segmentine yeni katılımcı: Milan Red

Son dönemde özellikle elektrikli araçların hareketlendirdiği hiper otomobil segmentine Avusturya merkezli Milan Automotive de giriş yapıyor. Şirket, Milan Red ile segmentin devlerine rakip olacak.
9 ay
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Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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Hiper otomobil segmentine yeni katılımcı: Milan Red
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Bugatti ve Koenigsegg gibi birbirinden iddialı markaların boy gösterdiği hiper otomobil segmenti son dönemde oldukça hareketli. Dünyanın farklı bölgelerinde ortaya çıkan küçük şirketler, bu alanda rüştünü ispat etmiş otomobillerle boy ölçüşecek projelere imza atmaya başladı. Avusturya merkezli Milan Automotive’in Red adını verdiği otomobil de bunlardan bir tanesi olma yolunda.

Oldukça agresif bir tasarıma sahip olan Milan Red’in kaputunun altında dört turbo destekli 6.2 litrelik V8 ünite bulunuyor. 1,325 beygir güç ve 1,400 Nm tork üreten bu motor, gücünü çift kavramalı 7 ileri otomatik şanzıman ile arka tekerleklere aktarıyor.

Şirket tarafından açıklanan verilere göre Milan Red’in 0’dan 100 km/s hıza ulaşması 2.47 saniye sürüyor. 0-200 km/s ve 0-300 km/s hızlanma süreleri ise 5.46 saniye ve 9.98 saniye olarak ölçülüyor. Milan Red’in maksimum hızı ise 400 km/s.

Gövdesinde karbon fiberden bolca faydalanılan Milan Red’in 1,300 kg ağırlığa sahip olduğu belirtiliyor. 4741 mm uzunluğa, 1197 mm yüksekliğe ve 2156 mm genişliğe sahip olan hiper otomobilin aks mesafesi 2750 mm. Arkada yer alan kanadın hava freni görevi gördüğü araçta Brembo imzalı seramik frenler bulunuyor. Önde 390 mm ve arkada 380 mm olan bu frenlerde sırasıyla 6 ve 4 pistonlu kaliperler kullanılıyor.

Yerden yüksekliği 135 mm olan Milan Red’de karbon fiber takviyeli polimer malzemeden yapılmış çift salıncaklı süspansiyon sistemi bulunuyor. Ayarlanabilir denge demiri ve üç yaylı amortisörler de sisteme dahil olan özellikler arasında bulunuyor.

Milan Automotive, 2 milyon euro fiyat biçtiği hiper otomobilden yalnızca 99 adet üretecek. Bunlardan 18 tanesinin daha şimdiden sahibini bulduğu söyleniyor.


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DH Misafiri 9 ay
du sekreterime söyliyimde 1 tane sipariş versin, kalabalık yapmayın fakirler..
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OverClocK1ng 9 ay
0-300 km/s hızlanma süresi 9.98 saniye imiş.
Güzel araba ama bana göre en Hiper araba 16Vampir dir...


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veteriner69 9 ay
İşsiz güçsüzmüşüm gibi hesap yaptım bu araba yerine 1.500 (bin beş yüz) adet şahin 1.6e alabiliyorsun.
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BumberShoot 9 ay veteriner69
Bir sayıyı diğer bir sayıya hesap makinası ile bölmek çok da zor olmasa gerek
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JNG9O 9 ay veteriner69
Peki Doğan SLX ve Serçe 1.2 de durum ney hocam.
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Captain_Ivy 9 ay
Avusturya merkezli Milan asıllı Gaudheim köylü melez olmuş.
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BekirARSLAN 9 ay
Benim 0-100 süremle adamlar 0-300 yapıyor kafayı yememek elde değil
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IceRulez 9 ay
beyaz renk değilde, siyah yada mat siyah çok efso dururmuş
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Ve yine aras kargo rezaleti
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