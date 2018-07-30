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Kapısı önden açılan elektrikli mini otomobil Microlino Avrupa yollarına çıkıyor

2016 yılında tanıtılan fakat üretimi sürekli ertelenen mini otomobil Microlino sonunda gerekli yasal izinleri aldı. 50'li yılların BMW Isetta modelinden esinlenen araç 2019 yılında satışa çıkacak.
9 ay
9,6b
1
18
Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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Kapısı önden açılan elektrikli mini otomobil Microlino Avrupa yollarına çıkıyor
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Elektrikli mini otomobillerin kullanımı Avrupa’da oldukça popüler. İlk olarak 2016 yılındaki Cenevre Otomobil Fuarı’nda karşımıza çıkan Microlino da bunlardan yalnızca bir tanesi. Beklenmedik ertelemeler yüzünden bir türlü üretilemeyen bu küçük otomobil, sonunda Avrupa yollarına çıkmak için gerekli izinleri aldı. Microlino’nun ilk teslimatlarının 2019 yılının ilk çeyreğinde başlaması planlanıyor.

Tanıtıldığı günden bu yana binlerce sipariş alan Microlino, 50 ila 60’lı yıllar arasında dar Avrupa yollarını arşınlayan BMW Isetta modelinin günümüze uyarlanmış bir versiyonu olarak karşımıza çıkıyor. Wim Ouboter tarafından tasarlanan elektrikli mini otomobil 2.4 metre uzunluğa sahip. Ağırlığı ise batarya hariç 450 kg olarak ölçülüyor.

Maksimum 90 km/s sürat yapabilen Microlino’nun 0’dan 50 km/s hıza ulaşması 5 saniye sürüyor. Entegre edilen bataryanın kapasitesine bağlı olarak 120 veya 200 km menzile sahip olan Microlino, standart bağlantı ile dört saatte şarj edilebiliyor. Araçta 8 kWh ve 14,4 kWh’lık iki farklı batarya kullanılıyor.

Ön taraftan açılan kapısıyla oldukça dikkat çekici görünen Microlino iki kişilik bir araç. 2018 yılının ilk çeyreğinde yollarda olması planlanıyordu, fakat önden açılan kapının onay işlemleri uzadığı için sürekli ertelendi. Nihayet yasal izinleri alan Microlino ilk olarak İsviçre’de daha sonra Almanya’da ön siparişe açılacak. Fiyatının 12 bin euro civarında olması bekleniyor.


https://www.micro-mobility.com/en/news/microlino-timeline-update Yorum Yaz
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carloska 9 ay en beğenilen
önden bi araç çarparsa sürücü nerden inecek
1 Yanıt Yanıtla +28
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Whippoorwill 9 ay
Çok tatlı.
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rbcntechnic 5 ay
saçma sapan bi araç daha
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AirSupport 5 ay
Olum çok tatlı lan şuna bak severim ben bunu
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taharetmusluğu_ 5 ay
esinlenmeyi geç baya kopyası yani :D
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mavizaman 9 ay
tamirat tadilat programında işlemişlerdi bunu.
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DH Misafiri 9 ay
Araç büyük kaza yapınca arkadan ve önden birer metrelik kol çıkıyor direkt tabuta dönüşüyor.üstü açılır tavanın bezi de kefen kumaşından yapılacak müslüman ülkeler için...Geçen gün tamirat tadilatta restore etmişlerdi ,190 cm den uzun boyuyla ed çayna zor girmişti içine ,şu ana kadar en çok
güldükleri program olmuştu.
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Captain_Ivy 9 ay
Çalarlar la bunu..
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derememo 9 ay
evden işe-işten eve,
lisede çocuk okul-ev arası,
böyle araçlar çok kullanışlı olurdu.
park yeri derdi yok,
hava kirliliği yok.
ekonomiik....vs.
sadece satış fiyatları daha düşük olmalı, yaygınlaşmalı.
hatta belediyeler ve devlet tevik etmeli.
oldum olası severim böylesi küçük ve kullanışlı araçları.
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ahrimar 9 ay
Nasıl park edilecek bu. Mutlaka birisi önüne park edecek. Kapıyı nasıl acıcaksin? Saçma ötesi...…
Not: Japonyada bu tip araçların her tekerleği 90 derece dönüyor. araç yan yan çıkıyor. Bu araba da ise ancak Uzaktan kumanda sistemi ile araç yan yan çıkacak ki sonra ön kapıyı aç, bin git. Aklıma bu geldi ...
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Father Torque 9 ay
Bagajı da varmış
Şaka bir yana şehir içi ulaşım için çok kullanışlı görünüyor.
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Piêr Dé Sans 9 ay
BMW Isetta bu.
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