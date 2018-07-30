Kapısı önden açılan elektrikli mini otomobil Microlino Avrupa yollarına çıkıyor

Tanıtıldığı günden bu yana binlerce sipariş alan Microlino, 50 ila 60’lı yıllar arasında dar Avrupa yollarını arşınlayan BMW Isetta modelinin günümüze uyarlanmış bir versiyonu olarak karşımıza çıkıyor. Wim Ouboter tarafından tasarlanan elektrikli mini otomobil 2.4 metre uzunluğa sahip. Ağırlığı ise batarya hariç 450 kg olarak ölçülüyor.
Maksimum 90 km/s sürat yapabilen Microlino’nun 0’dan 50 km/s hıza ulaşması 5 saniye sürüyor. Entegre edilen bataryanın kapasitesine bağlı olarak 120 veya 200 km menzile sahip olan Microlino, standart bağlantı ile dört saatte şarj edilebiliyor. Araçta 8 kWh ve 14,4 kWh’lık iki farklı batarya kullanılıyor.
Ön taraftan açılan kapısıyla oldukça dikkat çekici görünen Microlino iki kişilik bir araç. 2018 yılının ilk çeyreğinde yollarda olması planlanıyordu, fakat önden açılan kapının onay işlemleri uzadığı için sürekli ertelendi. Nihayet yasal izinleri alan Microlino ilk olarak İsviçre’de daha sonra Almanya’da ön siparişe açılacak. Fiyatının 12 bin euro civarında olması bekleniyor.
https://www.micro-mobility.com/en/news/microlino-timeline-update Yorum Yaz Paylaş Tweetle
güldükleri program olmuştu.
lisede çocuk okul-ev arası,
böyle araçlar çok kullanışlı olurdu.
park yeri derdi yok,
hava kirliliği yok.
ekonomiik....vs.
sadece satış fiyatları daha düşük olmalı, yaygınlaşmalı.
hatta belediyeler ve devlet tevik etmeli.
oldum olası severim böylesi küçük ve kullanışlı araçları.
Not: Japonyada bu tip araçların her tekerleği 90 derece dönüyor. araç yan yan çıkıyor. Bu araba da ise ancak Uzaktan kumanda sistemi ile araç yan yan çıkacak ki sonra ön kapıyı aç, bin git. Aklıma bu geldi ...
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