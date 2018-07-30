Kapısı önden açılan elektrikli mini otomobil Microlino Avrupa yollarına çıkıyor

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Elektrikli mini otomobillerin kullanımı Avrupa’da oldukça popüler. İlk olarak 2016 yılındaki Cenevre Otomobil Fuarı’nda karşımıza çıkan Microlino da bunlardan yalnızca bir tanesi. Beklenmedik ertelemeler yüzünden bir türlü üretilemeyen bu küçük otomobil, sonunda Avrupa yollarına çıkmak için gerekli izinleri aldı. Microlino’nun ilk teslimatlarının 2019 yılının ilk çeyreğinde başlaması planlanıyor.

Tanıtıldığı günden bu yana binlerce sipariş alan Microlino, 50 ila 60’lı yıllar arasında dar Avrupa yollarını arşınlayan BMW Isetta modelinin günümüze uyarlanmış bir versiyonu olarak karşımıza çıkıyor. Wim Ouboter tarafından tasarlanan elektrikli mini otomobil 2.4 metre uzunluğa sahip. Ağırlığı ise batarya hariç 450 kg olarak ölçülüyor.

Maksimum 90 km/s sürat yapabilen Microlino’nun 0’dan 50 km/s hıza ulaşması 5 saniye sürüyor. Entegre edilen bataryanın kapasitesine bağlı olarak 120 veya 200 km menzile sahip olan Microlino, standart bağlantı ile dört saatte şarj edilebiliyor. Araçta 8 kWh ve 14,4 kWh’lık iki farklı batarya kullanılıyor.

Ön taraftan açılan kapısıyla oldukça dikkat çekici görünen Microlino iki kişilik bir araç. 2018 yılının ilk çeyreğinde yollarda olması planlanıyordu, fakat önden açılan kapının onay işlemleri uzadığı için sürekli ertelendi. Nihayet yasal izinleri alan Microlino ilk olarak İsviçre’de daha sonra Almanya’da ön siparişe açılacak. Fiyatının 12 bin euro civarında olması bekleniyor.

https://www.micro-mobility.com/en/news/microlino-timeline-update