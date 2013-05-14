Hipstamatic ve Oggly Windows Phone için geliyor

Halihazırda iOS platformu için indirilebilir içerik olarak sunulan fotoğraf uygulaması Hipstamatic, Windows Phone için de duyuruldu.





Instagram benzeri bir işlev gören uygulama, Instagram'ın Windows Phone'daki yokluğunda kendine has bir kullanıcı kitlesi oluşturacak gibi görünüyor. Ayrıca, Hipstamatic'in Instagram üzerinden paylaşıma imkan veren servisi Oggl'ninde Windows Phone platformu için geleceğini belirtelim.

http://www.phonearena.com/news/Hipstamatic-and-Oggl-coming-to-Windows-Phone_id42990