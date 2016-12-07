Hırsızlar botları kullanarak 6 saniyede visa kartlarınızı hackleyebilir

İnternet alışverişinde kredi kart bilgilerimizi girerken sistemin ve kart numaralarının ne kadar güvenli olduğu hemen herkes sorgulamıştır. Newcastle Üniversitesi’nin araştırmasına göre Visa kartlarının pek de güvenli olmadığı sonucuna varıldı. Ödeme sistemindeki açık yüzünden Visa kartlarındaki numaraları tahmin edebilmek için internet hırsızları, web botları kullanarak kart bilgilerinin çaldığı ortaya çıktı Hatta bu tekniğin son zamanlarda dolandırıcılar nedeni ile 2.5 milyar euro kayıp yaşadığı iddia edilen İngiltere’nin büyük süpermarket zinciri olan Tesco’da kullanılmış olabileceği belirtiliyor.

Sistem Nasıl İşliyor?

16 Haneli kredi kart numarasını öğrenmek için hırsızlar bir algoritma kullanarak örnek numaralar oluşturuyor. Sonrasında botlar kartın son kullanma tarihini ve CVVs kodunu bularak doğru numarayı öğrenene kadar tahminleri yüzlerce alışveriş sitelerinde deniyor. Üstelik tek bir kombinasyonun denenmesi için gereken süre ise 6 saniyeden daha uzun değil.

Sistemdeki bu açık ise Visa’da kartlardaki sistemin yanlış girilen numaraları yeteri kadar kontrol etmemesinden kaynaklanıyor. Mastercard ise 10 dan fazla yanlış kart girişini gördüğü anda ödemeyi her ne olursa olsun kapatıyor. Visa’nın henüz resmi bir çözüm sunmamasına karşın online internet siteleri kendi çözümlerini üretmiş durumda ve bu gibi durumlar için birden fazla hatalı girişte ödemeyi bloke etme gibi tampon engellemeler yapabiliyor. Resmi bir çözüm gelene kadar Visa kart sahiplerinin dikkatli olması önerilmekte.

https://www.engadget.com/2016/12/06/web-bots-guess-visa-card-info/