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Hırsızlar botları kullanarak 6 saniyede visa kartlarınızı hackleyebilir

Yeni yapılan araştırmalara göre sadece Visa sistemindeki bir açık yüzünden 6 saniyede kart bilgilerinizin çalınabileceği iddiası ortaya atıldı. Peki ama nasıl?
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Güvenlik
Furkan Babur
Yazar
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İnternet alışverişinde kredi kart bilgilerimizi girerken sistemin ve kart numaralarının ne kadar güvenli olduğu hemen herkes sorgulamıştır. Newcastle Üniversitesi’nin araştırmasına göre Visa kartlarının pek de güvenli olmadığı sonucuna varıldı. Ödeme sistemindeki açık yüzünden Visa kartlarındaki numaraları tahmin edebilmek için internet hırsızları, web botları kullanarak kart bilgilerinin çaldığı ortaya çıktı Hatta bu tekniğin son zamanlarda dolandırıcılar nedeni ile 2.5 milyar euro kayıp yaşadığı iddia edilen İngiltere’nin büyük süpermarket zinciri olan Tesco’da kullanılmış olabileceği belirtiliyor.

Sistem Nasıl İşliyor?

16 Haneli kredi kart numarasını öğrenmek için hırsızlar bir algoritma kullanarak örnek numaralar oluşturuyor. Sonrasında botlar kartın son kullanma tarihini ve CVVs kodunu bularak doğru numarayı öğrenene kadar tahminleri yüzlerce alışveriş sitelerinde deniyor. Üstelik tek bir kombinasyonun denenmesi için gereken süre ise 6 saniyeden daha uzun değil.
Sistemdeki bu açık ise Visa’da kartlardaki sistemin yanlış girilen numaraları yeteri kadar kontrol etmemesinden kaynaklanıyor. Mastercard ise 10 dan fazla yanlış kart girişini gördüğü anda ödemeyi her ne olursa olsun kapatıyor. Visa’nın henüz resmi bir çözüm sunmamasına karşın online internet siteleri kendi çözümlerini üretmiş durumda ve bu gibi durumlar için birden fazla hatalı girişte ödemeyi bloke etme gibi tampon engellemeler yapabiliyor. Resmi bir çözüm gelene kadar Visa kart sahiplerinin dikkatli olması önerilmekte.

https://www.engadget.com/2016/12/06/web-bots-guess-visa-card-info/ Yorum Yaz
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Guest-96C8A0517 2 yıl en beğenilen dragonborn95
dragonborn95
Ben hep mastercard kullandığım için beni etkilemeyen durum.

Ben zaten hep 50 liralık alıyorumdan farksız bir yorum
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Mianfei 2 yıl dragonborn95
dragonborn95

Ben hep mastercard kullandığım için beni etkilemeyen durum.

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Jankat 2 yıl
valide hanımın kartından 5000 lira çektiler, itiraz ettik geri yattı.
benim kartımdan gene denemek için çekim yapılmış. banka direkt kullanıma kapattı kartı, uğraşmadık itirazla. ikisi de turk telekom olarak gözüküyor
visalı olanlar dikkat etsin
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zgrp 2 yıl
Bu açık gerçekten varsa bile bu açığa gelene kadar ülkemizde başka sorunlar var. Bu sorun zaten Visa kart kullanan bankaların kendi sistemlerinde de durdurulabilir diye düşünüyorum dolayısıyla belkide tedbir çoktan alınmıştır.
Kart bilgilerinin açık mail order sistemi ile alınıp bilgilerin sistemde database veya tablolarda tutulması ve bu bilgilere hiçbir şifreleme tedbiri alınmaması en büyük sıkıntı.
Pci_dss kapsamında denetim eksikliği dışında bu denetim dışı kart bilgisi muhafaza eden şirketlerin kart bilgisi çıldırma durumda bunu kamuoyu ile paylaşma halkı bilgilendirme zorunluluğunun ülkemizde hala kanuni bir zorunluluk olmaması sebebiyle firmalar zaten kart bilgilerini çaldırmış olsa bile firma itibarlarını kaybetmemek için duyurmama sümen altı etme yolunu tercih ediyor heleki it güvenlik sistemleri yetersiz, web sitesini koruyamayan, dahası müşteri bilgisini tuttukları databaseleri kontrol altına tutmak için bir firewall sistemi kullanmayan bu şirketler sistemde iç networkdeki zararlı hareketleri konusunda da bilgi sahibi olabilecekleri iç networkü tarayacak zararlı bulduğunda bloklama yapacak sistemlerden bi haber yaşıyorlar dünyada bir atak sisteme bulaştıktan sonra kendini ifşa etmez (wikileaks belgeleri yada bir kişiye ait gizli bilgileri ifşa etmek maksatlı çalışmalar yapmaz) ise ortalama fark edilme süresi 229 gündür yani bir firma içerdeki kıymetli bilgilerini koruyacak tedbirleri kendisi almazsa, verilerini şifreli olarak tutmazsa 8, 9 ay boyunca bilgilerini çalmaya devam edebilirler.
Maalesef ülkemiz bilişim konusunda sadece tüketiciler tarafında değil işletmeler tarafında da çok başıboş işin sadece lisanslama boyutuyla ilgili çalışıp cezalar kesmek firmaları sadece lisans konusunda bilinçlendiriyor ama bu durum sanki mecburi bir harcama gibi bu eksikliği telafi ederlerken diğer kritik ihtiyaçları konusunda nasıl olsa kimse bakmıyor boşver şeklinde düşünmelerine sebep oluyor halbuki vatandaş olarak güvenliğimizi ancak kapsamlı bir denetim ve bilinç düzeyi ile sağlayabiliriz.
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MaDMaxiBo 2 yıl
Bu açık kapanır başka açık bulunur. Açığı olmayan sistem yok nette.
Kendimiz de bilinçlenip önlem almalıyız, sanal kart kullanıp alışverişten sonra limitini sıfırlamak, arada bir sanal kartı kapatıp açarak numara değiştirmek gibi...
İleride bankalar sorumluluk kabul etmeyiz siz kaptırmışsınız der ödeme de yapmazlar. Daha önce arkadaşımı bu şekilde suçlayan banka olmuştu, yıllar önce hem de...
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velvetrevolver 2 yıl
Abi hirsizlik internete tasindi artik desene
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aniceman 2 yıl
DH deki kk dolandırıcılığı konularının arttığından beri internet alışverişlerine kapattım kartları, işlem yapacağım zaman açıyorum. tek problem henüz alışamamış olmam dolayısıyla alışveriş sitesinden önce bir red yiyorum, sonra aklama alışverişe kapattığım geliyor ve açıp veriyorum siparişi; sonra yine kapatıyorum.
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aycibin 2 yıl
3D yokmu visa'da? onay SMS şifresini girmeden nasıl kart onayı alacak?
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exterminant 2 yıl
bu olasılıklar hep var hayatımızda merhaba modern dünya
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IceRulez 2 yıl
kartımı geçenlerde başkası kullanmış.
2 kere 72.5 tl lik ttnet faturası ödemişler, 3.denemelerinde banka otomatik olarak bloke etmiş.
neyse birşey olduğu yokta. form doldur faksla bekle kart gelsin haybeye işler.
dikkat edin sanal kart çıkartmakta fayda var
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arel.gr 2 yıl IceRulez
IceRulez
kartımı geçenlerde başkası kullanmış.
2 kere 72.5 tl lik ttnet faturası ödemişler, 3.denemelerinde banka otomatik olarak bloke etmiş.
neyse birşey olduğu yokta. form doldur faksla bekle kart gelsin haybeye işler.
dikkat edin sanal kart çıkartmakta fayda var

ödenen faturanın işminden bi yere varılamıyormu @osman hocam ?
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kadirirdem 2 yıl
önüne geçerler yakında...
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arel.gr 2 yıl kadirirdem
kadirirdem
önüne geçerler yakında...

diken telli set mi inşaa ederler timsahlı hendek mi kazarlar @kadirirdem hocam ?
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dragonborn95 2 yıl
Ben hep mastercard kullandığım için beni etkilemeyen durum.
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Guest-96C8A0517 2 yıl dragonborn95
dragonborn95
Ben hep mastercard kullandığım için beni etkilemeyen durum.

Ben zaten hep 50 liralık alıyorumdan farksız bir yorum
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Mianfei 2 yıl dragonborn95
dragonborn95

Ben hep mastercard kullandığım için beni etkilemeyen durum.

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