Hitachi yeni insansı robotu EMIEW3'ü tanıttı

Hitachi'nin ilk olarak 2005 yılında tanıttığı insansı robotu EMIEW yeni üyesiyle karşımıza çıktı. EMIEW3 adlı bu insansı robot otonom olarak müşterilere gerekli yardımı yapmak amacıyla tasarlandı. Bu robotun kamu tesislerinde ve mağazalarda gerekli hizmetlerle rehberliği sunması bekleniyor.

İlk olarak 2007 yılında tanıtılan EMIEW2 modeli insanın yürüme hızında hareket edebiliyor, insan sesini arkaplandaki sesten ayırabiliyor ve nesneleri tanımlamak için interneti kullanabiliyordu. Ayrıca nesnelerin yerini belirlemek için mekandaki kameraları gözleri olarak kullanma özelliğine de sahipti.

EMIEW3'ün en önemli özelliği ise insanlara otonom olarak yaklaşıp bulut tabanlı yapay zekası sayesinde sorunları çözebiliyor olması. Çevredeki kameralar ve insanların nereye yürüdüklerine bakarak ne tür bir hizmete ihtiyaç duyduklarını rahatça tanımlayan EMIEW3 görüntü, ses ve dil tanımlama konusunda üstün yeteneklere sahip.

Arkaplanda sokağın sesi gelse bile robot sesinizi ve konuştuğunuz dili tanımlayıp tercüme edebildiğinden turistleri gezdirme konusunda da önemli bir işleve sahip olacak gibi. Yani bir süre sonra bazı yerlerde turist rehberlerinin yerinde bu tür robotları görürsek pek şaşırmamak gerek.

EMIEW3 sadece 90 cm uzunluğunda ve 15kg ağırlında olduğundan taşınabilmesi de çok kolay. Saatte maksimum 6 km gidebilen robotun 15mm'den fazla yükseltilerin farkına varabildiğini de belirtelim.

http://www.hitachi.com/New/cnews/month/2016/04/160408.html