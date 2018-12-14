Hızlı şarj konusunda yeni rekor: 3 dakikalık şarjla 100 kilometre menzil

3 dakika şarj ile 100 kilometre
Porsche ve BMW öncülüğünde geliştirilen “FastCharge” hızlı şarj teknolojisi, şuanda Jettingen-Scheppach’da kurulan bir istasyonda test ediliyor. Almanya Federal Ulaştırma ve Dijital Altyapı Bakanlığı tarafından da 7.8 milyon euro hibe alan sistem, 450 kW’lık şarj kapasitesiyle dikkat çekiyor. Önümüzdeki yıllarda ilk elektrikli otomobili Porsche Taycan’ı piyasaya sürmeye hazırlanan Alman üretici, prototip araçlarından birinin bu istasyonda 400 kW şarj kapasitesine ulaşarak rekor kırdığını belirtti. Bu kapasite, aracın 3 dakikalık şarj ile 100 km yol gitmesine imkan tanıyacak.
Her ne kadar şarj istasyonu tarafından aktarılan enerji 450 kW’a kadar çıkabilse de, henüz piyasada bu denli yüksek güçle başa çıkabilecek elektrikli araç bulunmuyor. Örneğin; Ar-Ge için kullanılan BMW i3 modellerinden biri de FastCharge istasyonunda denendi ve şarj kapasitesi 50 kW ile sınırlı olan aracın %10’dan %80 doluluk oranına ulaşması 15 dakika sürdü. İstasyonun araçların maksimum şarj kapasitesini otomatik olarak algıladığı ve aktardığı gücü bu doğrultuda ayarlayabildiği açıklandı.
BMW ve Porsche tarafından geliştirilen hızlı şarj teknolojisi Bavyera’daki istasyonda halka açık bir şekilde test ediliyor. BMW kullanıcıları istasyondan ücretsiz faydalanabiliyor.
https://electrek.co/2018/12/13/porsche-electric-car-prototype-record-400-kw-charge-rate/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
orta doğu kan gölüne döner !
Elektrik kullanımı mutlaka şehir havasını olumlu yönde değiştirecek, küresel kirlilik ise kimsenin umrunda değil.
Küresel olarak bakarsak problemleri değiştiriyoruz. Eğer elektrik güneş ve rüzgardan elde edilirse avantajı büyük olur tabii. Kömürden elde edilirse karbon izi şimdiki durumdan da kötü olabilir. Lityum sanıyorum en çok Güney Amerika'da, Atacama çölünden çıkarılıyor. Bu sırada yeraltındaki bütün suyu kirletiyorlar. Çöl çevresinde tarım yapan köylerin suları kalmamış veya kirlenmiş, orada büyük bir sorun var. Atık polimer pillerin ne olacağı tahmin ettiğiniz gibi belli değil. Yine de, petrol çıkarmak da her zamankinden daha kirli. Yüzeye yakın kaynaklar kurudu, en derinlerden, deniz çukurlarından çıkarılıyor ve enerji avantajı giderek düşüyor. Kanada'da derin taşlık alanı öğütüp deterjanla yıkayarak petrol çıkarıyorlar. Çok geniş arazileri mahvediyorlar.
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