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Hızlı şarj konusunda yeni rekor: 3 dakikalık şarjla 100 kilometre menzil

Porsche'nin elektrikli araç prototipi, BMW ile ortak geliştirilen FastCharge istasyonunda 400 kW şarj oranına ulaşarak rekor kırdı. Bu oran, 3 dakikalık şarjla 100 km menzil anlamına geliyor.
5 ay
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Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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Hızlı şarj konusunda yeni rekor: 3 dakikalık şarjla 100 kilometre menzil
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Dünya genelinde elektrikli araç kullananların sayısı günden güne artıyor. Ancak bu araçların uzun şarj süreleri pek çok kişinin kafasında soru işareti olarak kalmaya devam ediyor. En bilinen hızlı şarj istasyonlarından Tesla Supercharger, 30 dakikada %80 doluluk oranı sunuyor. Porsche ve BMW’nin hızlı şarj teknolojisi ise bu süreyi fazlasıyla kısaltacak gibi görünüyor.

3 dakika şarj ile 100 kilometre

Porsche ve BMW öncülüğünde geliştirilen “FastCharge” hızlı şarj teknolojisi, şuanda Jettingen-Scheppach’da kurulan bir istasyonda test ediliyor. Almanya Federal Ulaştırma ve Dijital Altyapı Bakanlığı tarafından da 7.8 milyon euro hibe alan sistem, 450 kW’lık şarj kapasitesiyle dikkat çekiyor. Önümüzdeki yıllarda ilk elektrikli otomobili Porsche Taycan’ı piyasaya sürmeye hazırlanan Alman üretici, prototip araçlarından birinin bu istasyonda 400 kW şarj kapasitesine ulaşarak rekor kırdığını belirtti. Bu kapasite, aracın 3 dakikalık şarj ile 100 km yol gitmesine imkan tanıyacak.

Her ne kadar şarj istasyonu tarafından aktarılan enerji 450 kW’a kadar çıkabilse de, henüz piyasada bu denli yüksek güçle başa çıkabilecek elektrikli araç bulunmuyor. Örneğin; Ar-Ge için kullanılan BMW i3 modellerinden biri de FastCharge istasyonunda denendi ve şarj kapasitesi 50 kW ile sınırlı olan aracın %10’dan %80 doluluk oranına ulaşması 15 dakika sürdü. İstasyonun araçların maksimum şarj kapasitesini otomatik olarak algıladığı ve aktardığı gücü bu doğrultuda ayarlayabildiği açıklandı.

BMW ve Porsche tarafından geliştirilen hızlı şarj teknolojisi Bavyera’daki istasyonda halka açık bir şekilde test ediliyor. BMW kullanıcıları istasyondan ücretsiz faydalanabiliyor.


https://electrek.co/2018/12/13/porsche-electric-car-prototype-record-400-kw-charge-rate/ Yorum Yaz
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deoks 5 ay en beğenilen
Bu hızlı şarj edilen bataryaların ömrü ve güvenilirliği hakkında da bilgi almak isteriz.
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Yilsev 5 ay
Elektrik mühendisi olarak şunu söyleyebilirim ki telefonumu bile vaktim varsa USB ile bilgisayara bağlamak suretiyle yavaş şarj ederim. Yüksek güçte şarj etmenin iki yolu vardır, yüksek akım ya da yüksek gerilim. Telefonlarda quickcharge furyası öncesi çıkış akımı yüksek şarj aletleriyle nispeten daha hızlı şarj ederdik, sonra quickcharge ile gerilim seviyesini de arttırdık. Elektrikte şöyle birşey vardır "gerilim izolasyonu zorlar, akım ise ısı üretir". Elektrikli araçlarda her ikisinin de farklı riskleri var: Yüksek akım ile şarj edilen bataryalar çok ısınır ve ısındığı için kimyasal bileşenlerinin bozunması hızlanır. Yüksek gerilimde ise kabloların izolasyonu yani dış tarafındaki korumaların uygun seçilmiş olması gerekir. Eğer uygun seçilmemişse elektriksel arklar yani kıvılcımlar oluşur, bunlar da yangına yada patlamaya sebep olabilirler.
Elektrik mühendisi olarak şunu söyleyebilirim ki telefonumu bile vaktim varsa USB ile bilgisayara bağlamak suretiyle yavaş şarj ederim. Yüksek güçte şarj etmeni...
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4 Yanıt Yanıtla +13
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Emin KOÇ 5 ay
Elektrikli otomobillerin şarj konusu aşırı hızlı şekilde gelişiyor 5 sene sonra mükemmel bir hal alır 15 sene sonrada bizler anca o arabaları almaya başlarız.
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1 Avatar
edgar1899 5 ay
Hızlı şarjda mesele aracı şarj etmek veya batarya değil. Pahalı sistemler ama yapılabiliyor. Asıl problem şebeke altyapısı, tek bir aracı şarj etmek için bir tam fabrika kadar enerji çekiyorsunuz. Bunu mevcut altyapıların sağlaması mümkün değil. Hollanda sadece amsterdam şehri için 38 milyar euro yatırım kararı aldı şarj istasyonları için. Türkiye için gerekecek parayı tahayyül ettiğinizde bunun nasıl imkansız olduğunu anlayabilirsiniz.
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dencedenceo 5 ay
Gayet iyi ama keske daha cok yaygin olsa kullanimi
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SEO-Uzmanı 5 ay
arap petrol satamazsa,
orta doğu kan gölüne döner !
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haylaz__ 5 ay SEO-Uzmanı
Petrolun bir sürü kullanım alanı var dünyadaki her araç elektrikli olsa yine zarar ettirmez
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Ohol Oula 5 ay
Volvo da artık cereyanlı olmalı ya mazota para dayanmıyor.
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internetmagduru 5 ay
şuan en yüksek menzil dma toyota da diye biliyorum. bir vatandaş galeriden çıkan iki modelin 5 yıllık kullanımını hesaba dökmüş paylaşmıştı sıfır km dizel ve elektrikli corolla kıyaslama anlaşılır bir matematikle batarya değişim masrafları ve satış fiyatının çok yüksek olması avantajlı olmaktan çok uzaktı
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TurboBoosted 5 ay
Bizim yerli oto kaç km gidebiliyor acaba? :)
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symbolcu 5 ay TurboBoosted
Sen ne diyon bee.Bizimki hepsini döver.
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Tlg3 5 ay
Aman tanrım dedim
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cgdincer 5 ay
Hızlı şarj furyası pazarlama balonunu biraz da. Çünkü bataryanın ömrünü neredeyse yarıya düşürüyorsun. Hele de 0 dan 100 e kadar hızlı şarj ediliyorsa 500 şarj döngüsü sonrası pilde hissedilir verim kaybı olacaktır. Tüm bunların gözlemi ve deneysel testleri apaçık ortada. Şu anki pil bileşenleriyle gelinen nokta böyle.
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cihangir151 5 ay
Simdi aklima takilan bir konu var bu isin ehli bir arkadas varsa cevaplarsa sevinirim. Simdi bu elektrikli arac modasi cevre dostu olmalariyla on plana cikarildi. Peki bu araclar icin kullanilacak elektrigin uretilmesiyle ve omru dolan piller ile olusacak olan karbon izi cevresel zararlar petrol tuketiminin tahmini kacta kaci kadar dusuk olacak? Yani buna degiyormu?
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sis651 5 ay cihangir151
Piller arabalarda ölseler bile evlerde güç depolama ve şebekeye geri verme işlemleri için vs. kullanılabiliyor hala. Son çare de geri dönüşümleri yapılabiliyor sanırım artık. Petrol tüketiminde üretim ve nakliye esnasındaki harcamalar da var. Bir de elektriğin üretildiği kaynaklar da önemli. İngiltere mesela hava kirliliği emisyonlarını düşürmek için doğalgazdan ziyade elektrikli ısı pompası kullanımını teşvik etmeye hazırlanıyor. Kaynak kömür ve doğalgaz olursa kirlilik devam eder. Ama yenilenebilir enerji kaynakları ile üretim yaygınlaşırsa durum değişir.
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Karbon 12 5 ay cihangir151
Hava kirliliğinden dolayı Stuttgart'ta, Üsküp'te Avrupa'nın başka yerlerinde büyük gösteriler olmuştu. Almanya Euro 4 dizeli 2019'la beraber resmen şehir içinde yasaklıyor. Bu 8 milyon arabayı etkiliyormuş, yani neredeyse Türkiye'deki otomobil kadar otomobili şu anda değiştiriyorlar. Eğer emisyonlar istenilen seviyeye gelmezse ardından Euro 5 dizeller de yasaklanacakmış.
Elektrik kullanımı mutlaka şehir havasını olumlu yönde değiştirecek, küresel kirlilik ise kimsenin umrunda değil.
Küresel olarak bakarsak problemleri değiştiriyoruz. Eğer elektrik güneş ve rüzgardan elde edilirse avantajı büyük olur tabii. Kömürden elde edilirse karbon izi şimdiki durumdan da kötü olabilir. Lityum sanıyorum en çok Güney Amerika'da, Atacama çölünden çıkarılıyor. Bu sırada yeraltındaki bütün suyu kirletiyorlar. Çöl çevresinde tarım yapan köylerin suları kalmamış veya kirlenmiş, orada büyük bir sorun var. Atık polimer pillerin ne olacağı tahmin ettiğiniz gibi belli değil. Yine de, petrol çıkarmak da her zamankinden daha kirli. Yüzeye yakın kaynaklar kurudu, en derinlerden, deniz çukurlarından çıkarılıyor ve enerji avantajı giderek düşüyor. Kanada'da derin taşlık alanı öğütüp deterjanla yıkayarak petrol çıkarıyorlar. Çok geniş arazileri mahvediyorlar.
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akyurt 5 ay
30 dk şarjla 1000 km diyebilirmiyiz
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