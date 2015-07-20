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Hollanda, ses bariyerleri üzerinden elektrik üretimi için testlere başladı

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Can Tunçer
Haber Editörü
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Hollanda, ses bariyerleri üzerinden elektrik üretimi için testlere başladı
 
Daha önce dünyanın ilk parlayan yol çizgilerini hayata geçirme çalışmaları başlatan ve dünyanın en büyük ülke içi araç şarj istasyon ağını kurmayı planlayan Hollanda, şimdi de ses bariyerleri üzerinden elektrik üretimi için testlere başladı.
Büyük otoyollar üzerinde çevrede yaşayanları en az seviyede rahatsız etmek için ses bariyerleri bulunuyor. Bu bariyerler akustik olarak sesin dışarıya yayılmasını azaltıyor ve böylece özellikle yerleşim birimleri içerisinde hayat kalitesi arttırılabiliyor. Hollanda'nın yeni test süreci ise bu önemli birimlerden elektrik üretiminde de yararlanılmasına imkan tanıyor.
Eindhoven Üniversitesi'nden Michael Debije tarafından geliştirilen teknoloji, "The Luminescent solar concentrator" ya da kısaca LSC tekniği temelinde hazırlanan renkli ses bariyerlerine dayanıyor. Bu bariyerler ucuz fiyatlı şeffaf paneller ile güneş ışığını standart güneş panellerine yönlendiriyor ve böylece yüksek verimliliğe sahip enerji üretimi gerçekleştirilebiliyor. Farklı renk seçenekleriyle ortama olan uyumu kolaylaştıran ve birçok farklı uyarı amacıyla da kullanılabilen teknoloji, yönlendirme gücü sayesinde havanın bulutlu olması durumlarında dahi aktif olarak kullanılabiliyor.
Herbirinin 5 metre genişliğe ve 4.5 metre yükseliğe sahip olduğu belirtilen şeffaf panellerin, 1 km'lik bir kurulumla 50 evin ihtiyacını karşılayabilecek kadar elektrik üretebildiği belirtiliyor. Şuan Hollanda A2 otobanı üzerinde test edilen teknoloji, her ülkenin kurması gereken oldukça güzel bir altyapı ortaya koyuyor. 

https://www.tue.nl/en/university/news-and-press/news/18-06-2015-start-praktijktest-energieopwekkende-geluidsschermen/ Yorum Yaz
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DownClock01 4 yıl en beğenilen LGSalesB
HTCquietlyBrilliant

Ama Allâh bunları islama inanmadıkları için cehenneme atacak IŞİD i ise cennetin en kral yerine koyacak dimi :)

İslam ile ne alakası var bu teknolojik gelişimin? Allah-u Teale çalışana, isteyene veriyor işte. Konuyu saçma yerlere taşımayın.
HTCquietlyBrilliantAma Allâh bunları islama inanmadıkları için cehenneme atacak IŞİD i ise cennetin en kral yerine koyacak dimi :)...
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Elsa 4 yıl
Malum ırk ona bile kaçak çeker
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NoNickMan 4 yıl
Az yavaş gelişin daha yetişemiyoz size
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Mamarink 4 yıl
BUna benzer bir proje benimde aklımda vardı.Ama ben sokak lambaları için düşünüyordum.Kendi enerjilerini kendilerinin sağlayacağı bir proje idi.Buna benzer birşeylerin yapılması güzel.Büyük elektrik tasarrufu olur.
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tobepeople 4 yıl
Bize 20 yıl sonra kalıp kaldırım sistemini kakalarlar kendileri de plastik otoban yaparlar plsatik derken kaydırmaz malzemesi ile yapılandan bahsediyorum :)
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Muhafız. 4 yıl
Adamlar yapıyor
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ozzyhawk 4 yıl
Aslında ses bariyerine yoğunlaştırıcılı güneş paneli takmışlar ama yine de süper fikir. Haber sanki ses üzerinden elektrik elde ediliyormuş gibi yazsa da bu panellerde güneş pilleri mevcut mevzu bahis budur.
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DH Misafiri 4 yıl
Din kulturu ogretmeniyim. Bu peojeyi ogrencime verip yarismaya soktum turkiye de dereceye giremedi. Ayrica dinle bunun ne alakasi var. Musluman bilim adamlari olmasaydi. Sen bu klavyeden bu yazilari yazamazdin. Be cahil bir bak, algoritmayi kim icat etmis, 0 rakamini ilk kim kullanmis? Optik biliminin temelini kim atmis, Modern kimya ve fizigin temelini kim atmista bu adam hala avrupada dunyaya gelmis gecmis en buyuk bes dahiden biri olarak biliniyor? Bugun steril amacli kullanilan saf alkolu bile kim damitmis bir bak ondan sonra konus. İslama, dine laf at utabma duygun yoksa. Sorun islamda degil olsa olsa yavsak muslumanlarda olabilir. Bide burdan bak.
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Elsa 4 yıl
Malum ırk ona bile kaçak çeker
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savasserter 4 yıl
Bizim okulların bahçe, koridorlar ve sınıfıların duvarlarında kullansınlar bu teknolojiyi, kesinlikle okulun çevresindeki ev ve iş yerlerine yetecek kadar elektrik enerjisi üretir.
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Genç Düşünür 4 yıl
Takdire şayan, hayata geçirilirse tasarrufta oldukça ilerleme katedilir.
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kadirirdem 4 yıl
1 km kurulumla 50 ev çok iyi gerçekten....
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stagemasterone 4 yıl
Otoyolda geçen arabaların çevre yerleşimi rahatsız etmemesi... bu milletlerin insanlarına verdiği değerin saygının %1 ini bile almıyoruz. Daha ne diyeyim :(
Gavur denilen insanların yaptıklarıyla müslüman ülkeler keşke feyz alsalarda onlarda bir yerlere gelseler. Keşke işid, terör, suriye veya sahip oldukları bireysel zenginlikle vb sebeplerle haberlerde 1. sırada olmasalar da ürettikleriyle, çözümleriyle ilk sırada olsalar. Zamanında ilimde en önde olan müslüman milletler şimdi yerinde sayıp gavur denilen insanların üretimleriyle yine kendi insanlara ya zulüm yada artislik yapıyorlar. Müslümanlık bu değil ve olmamalı da.
Dinim İslam ve müslümanım, tabikide müslümanlar birer insandır, 5 parmağın 5 ide bir değil. İslamiyette çalışmak, üretmek, öğretmek vardır. Bazı müslümanlarda ise 5 vakit namaz kılıp çalma vardır, köşeyi nasıl çabuk dönerim vardır, müslüman olmayanı hor görme cehenneme yakıştırma vardır. Bu sebeple mükemmel olan müslümanlık değildir (içinde insan unsuru olduğu için), islamiyettir.
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Biyturs_OnSr 4 yıl stagemasterone
stagemasterone

Otoyolda geçen arabaların çevre yerleşimi rahatsız etmemesi... bu milletlerin insanlarına verdiği değerin saygının %1 ini bile almıyoruz. Daha ne diyeyim :(

Gavur denilen insanların yaptıklarıyla müslüman ülkeler keşke feyz alsalarda onlarda bir yerlere gelseler. Keşke işid, terör, suriye veya sahip oldukları bireysel zenginlikle vb sebeplerle haberlerde 1. sırada olmasalar da ürettikleriyle, çözümleriyle ilk sırada olsalar. Zamanında ilimde en önde olan müslüman milletler şimdi yerinde sayıp gavur denilen insanların üretimleriyle yine kendi insanlara ya zulüm yada artislik yapıyorlar. Müslümanlık bu değil ve olmamalı da.

Dinim İslam ve müslümanım, tabikide müslümanlar birer insandır, 5 parmağın 5 ide bir değil. İslamiyette çalışmak, üretmek, öğretmek vardır. Bazı müslümanlarda ise 5 vakit namaz kılıp çalma vardır, köşeyi nasıl çabuk dönerim vardır, müslüman olmayanı hor görme cehenneme yakıştırma vardır. Bu sebeple mükemmel olan müslümanlık değildir (içinde insan unsuru olduğu için), islamiyettir.

Arap Emirliklerinin çöldeki ottan elektrik, uçak yakıtı gibi enerji dönüştürme projeleri var, kim bilir bilmediğimiz neler üstünde çalışıyorlar. Bunlar hep basının sorumluluğu. Belki de duyurmak istemiyorlardır.
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ugurcankorkmaz 4 yıl
HTCquietlyBrilliant
Ama Allâh bunları islama inanmadıkları için cehenneme atacak IŞİD i ise cennetin en kral yerine koyacak dimi :)

Harbi kafan kıt senin İslam düşmanlığın saçma sapan konuşmana sebep oluyor.
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