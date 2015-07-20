Hollanda, ses bariyerleri üzerinden elektrik üretimi için testlere başladı

Daha önce dünyanın ilk parlayan yol çizgilerini hayata geçirme çalışmaları başlatan ve dünyanın en büyük ülke içi araç şarj istasyon ağını kurmayı planlayan Hollanda, şimdi de ses bariyerleri üzerinden elektrik üretimi için testlere başladı.

Büyük otoyollar üzerinde çevrede yaşayanları en az seviyede rahatsız etmek için ses bariyerleri bulunuyor. Bu bariyerler akustik olarak sesin dışarıya yayılmasını azaltıyor ve böylece özellikle yerleşim birimleri içerisinde hayat kalitesi arttırılabiliyor. Hollanda'nın yeni test süreci ise bu önemli birimlerden elektrik üretiminde de yararlanılmasına imkan tanıyor.

Eindhoven Üniversitesi'nden Michael Debije tarafından geliştirilen teknoloji, "The Luminescent solar concentrator" ya da kısaca LSC tekniği temelinde hazırlanan renkli ses bariyerlerine dayanıyor. Bu bariyerler ucuz fiyatlı şeffaf paneller ile güneş ışığını standart güneş panellerine yönlendiriyor ve böylece yüksek verimliliğe sahip enerji üretimi gerçekleştirilebiliyor. Farklı renk seçenekleriyle ortama olan uyumu kolaylaştıran ve birçok farklı uyarı amacıyla da kullanılabilen teknoloji, yönlendirme gücü sayesinde havanın bulutlu olması durumlarında dahi aktif olarak kullanılabiliyor.

Herbirinin 5 metre genişliğe ve 4.5 metre yükseliğe sahip olduğu belirtilen şeffaf panellerin, 1 km'lik bir kurulumla 50 evin ihtiyacını karşılayabilecek kadar elektrik üretebildiği belirtiliyor. Şuan Hollanda A2 otobanı üzerinde test edilen teknoloji, her ülkenin kurması gereken oldukça güzel bir altyapı ortaya koyuyor.

https://www.tue.nl/en/university/news-and-press/news/18-06-2015-start-praktijktest-energieopwekkende-geluidsschermen/