Google mobil cihazlar için arama sonuçlarını özelleştiriyor

İnternetin en büyük arama motoru Google, arama sonuçlarını mobil ve masaüstü olarak ayırmaya ve özelleştirmeye hazırlanıyor. Önümüzdeki aylarda görmeye başlayacağımız uygulama mobil sonuçlarla masaüstü sonuçları bir birinden farklılaştıracak özelliklere sahip.

Aynı sorgu, farklı sonuçlar

Google'ın yeni algoritması mobil sürümde yapılan aramaları daha güncel, daha dinamik hale getirecek.Bu ne demek? Bilgisayarınızdan ve telefonunuzdan aynı kelimeleri aynı sırayla aynı şekilde yazıp aradığınızda farklı sonuçlar göreceksiniz. Aslında bu yeni bir fikir değil. Google geçen sene mobil web sitelerini ayrı olarak endekslemeye başlamıştı. Mobil kullanıcı sayısındaki artışla birlikte arama devi böyle bir karar almışa benziyor.

Google'ın trend analisti Gary Illyes'ın dijital pazarlama konferansı Pubcon'da verdiği bilgilere göre Google, masaüstü arama endeksine devam edecek ancak mobil sürümü günün ihtiyaçlarına uygun hale getirmeye çalışmaya da devam edecek.

Hatırlatmakta fayda var, Google geçtiğimiz sene web sitelerin mobil uyumluluğu için büyük gelişmeler yapmıştı. Yine geçen sene mobil uyumluluğu olan siteleri arama sonuçlarında önceliklendirmişti. Bu sene içerisinde ise Hızlandırılmış Mobil Sayfaları(AMP) sonuçlarda işaretlemeye başlamıştı ve böylece insanların en hızlı siteye yönelmesini sağlıyordu.

https://www.engadget.com/2016/10/14/google-dedicated-mobile-search-results/?ncid=txtlnkusaolp00000595