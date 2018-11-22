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Honda'dan Çin pazarına özel elektrikli crossover: Everus VE-1

Honda ve Çinli partneri GAC Motor, Çin pazarında satışa sunulacak yeni elektrikli crossover'ı Everus VE-1'i tanıttı. HR-V modeli baz alınarak geliştirilen araç 340 kilometre menzil sunuyor.
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Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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Honda'dan Çin pazarına özel elektrikli crossover: Everus VE-1
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Elektrikli araçlar konusunda diğer üreticilerin gerisinde kalmayı tercih eden Honda, söz konusu Çin olunca bu tutumundan feragat etmek zorunda kalıyor. Zira elektrikli araç deyince ilk akla gelen ülkelerden biri olan Çin’deki katı kurallar ve teşvikler, bu pazarda mücadele etmek isteyen markaları değişmeye zorluyor. Bu doğrultuda hareket eden Honda, Çinli partneri GAC ile birlikte yeni elektrikli crossover modeli Everus VE-1’i tanıttı.

Honda’nın popüler crossover modeli HR-V ile benzer ölçülere ve tasarıma sahip olan Everus VE-1, teşviklerle birlikte yalnızca 170,800 yuan, yani yaklaşık 25 bin dolara satışa sunulacak. 53.6 kWh’lık batarya paketinin 120 kW elektrik motorunu besleyeceği araç, NEDC standardına göre 340 km menzil sunacak. Bu menzilin NEDC’ye göre belirlenmiş olması gerçek dünya koşullarında çok daha düşük değerlere inebileceğinin göstergesi aslında.

Şimdilik Honda Everus VE-1 ile ilgili markanın paylaştığı bilgiler bundan ibaret. Honda, elektrikli crossover’ın üretimine yıl sonu gibi başlamayı planlıyor. Şirketin Everus VE-1 modelini elektrikli araç paylaşım servisinde kullanmayı planladığı da gelen bilgiler arasında.

İlerleyen zamanlarda Japon üreticinin elektrikli araçlarından bir tanesi de Honda Jazz modelinin elektrikli versiyonu olacak. Diğer araçlara göre daha erişilebilir olması beklenen araç Çin’in yanı sıra global pazarda da satışa sunulacak.


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sevimlican1903 6 ay
Honda Hrv elektriklisi ic dizayn vb aynı
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SchmeireZZ 6 ay
Ön panel scirocco yu andırıyor
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etusch 6 ay
Honda Tayland ve Malezya gibi yerlerde elektrikli motorları için değiştirilebilir batarya konusunu test ediyordu. Şehir içerisinde şarjla uğraşmak yerine bataryayı değişmek gayet mantıklı. Motor için bu çok kolay ama otomobilde durum biraz zor.
instagram.com/...
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DH Misafiri 6 ay
85 KW ve altı elektrikli araçlar için ÖTV %3 görünüyor. Normal şartlarda ötv farkı dikkate alınırsa sınıfındaki benzin/dizel yakıtlı araçlarla aynı fiyat bandında olması lazım.
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Max_Kolesne 6 ay DH Misafiri
Batarya kapasitesi 55 kw, ancak aracin gucu 125 kw diyor. Dolayisiyla daha yuksek OTV dilimine girer.
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arfcmr 6 ay
bize gelmez.
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burkibey 6 ay
Geçenlerde de buna benzer haber vardı orada yazdım burada da yazayım. Bu ülkede bu fiyata Clio satılıyor bu aracı acaba bize kaça giydirmeye çalışacaklar. Buradan 3 araç parasına ancak alinabiliyor. Ülke gerçekleri malesef.
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tugares 6 ay
Jazz modeli fiyatı uygun gelirse piyasayı sallar gibi geliyor bana. Tasarım/konfor harika. Daha iyi anlayan arkadaşlar belki güvenlik noktasında da araç hakkında daha fazla bilgi verirler.
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ilkercom 6 ay tugares
Güvenlik olarak honda son 20 yılda ivmelenerek lider oldu. Honda accord kendi sınıfında volvo ile yarışabilen tek araç olmuştu. Smalloverlap testlerinde iyi puan alan 3 araçtan biriydi. Jazz da yine kendi sınıfının iyilerindendir.
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