Honda'dan Çin pazarına özel elektrikli crossover: Everus VE-1

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Elektrikli araçlar konusunda diğer üreticilerin gerisinde kalmayı tercih eden Honda, söz konusu Çin olunca bu tutumundan feragat etmek zorunda kalıyor. Zira elektrikli araç deyince ilk akla gelen ülkelerden biri olan Çin’deki katı kurallar ve teşvikler, bu pazarda mücadele etmek isteyen markaları değişmeye zorluyor. Bu doğrultuda hareket eden Honda, Çinli partneri GAC ile birlikte yeni elektrikli crossover modeli Everus VE-1’i tanıttı.

Honda’nın popüler crossover modeli HR-V ile benzer ölçülere ve tasarıma sahip olan Everus VE-1, teşviklerle birlikte yalnızca 170,800 yuan, yani yaklaşık 25 bin dolara satışa sunulacak. 53.6 kWh’lık batarya paketinin 120 kW elektrik motorunu besleyeceği araç, NEDC standardına göre 340 km menzil sunacak. Bu menzilin NEDC’ye göre belirlenmiş olması gerçek dünya koşullarında çok daha düşük değerlere inebileceğinin göstergesi aslında.

Şimdilik Honda Everus VE-1 ile ilgili markanın paylaştığı bilgiler bundan ibaret. Honda, elektrikli crossover’ın üretimine yıl sonu gibi başlamayı planlıyor. Şirketin Everus VE-1 modelini elektrikli araç paylaşım servisinde kullanmayı planladığı da gelen bilgiler arasında.



İlerleyen zamanlarda Japon üreticinin elektrikli araçlarından bir tanesi de Honda Jazz modelinin elektrikli versiyonu olacak. Diğer araçlara göre daha erişilebilir olması beklenen araç Çin’in yanı sıra global pazarda da satışa sunulacak.