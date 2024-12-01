Huawei ve Çinli otomotiv devinden yeni premium elektrikli araç markası geliyor

GAC ve Huawei’den yeni NEV markası
GAC Group, halihazırda Trumpchi, Aion ve Hyptec markalarına sahipken, yeni premium markasıyla NEV pazarında yenilikçi çözümler sunmayı hedefliyor. 27 yıllık araç üretim tecrübesine sahip GAC, Huawei’nin bilgi ve iletişim teknolojisindeki liderliği ile güçlerini birleştirerek, yeni markasını hem ürün geliştirme hem de pazarlama ve ekosistem hizmetleri alanlarında ortaklaşa büyütecek. Şimdilik yeni markanın ismi açıklanmadı.
Huawei, otomotiv sektörüyle iş birliğinde üç farklı model benimsemekte. Huawei, en temel düzeyde yalnızca HarmonyOS ve diğer bileşenleri sağlarken bir üst basamakta tam yığın akıllı otomobil çözümleri sunarak otomobil üreticileriyle daha derin bir iş birliği yapıyor. Bu model “Huawei Inside” olarak da biliniyor. Huawei, en derin ortaklıklarında ise bir otomobil üreticisiyle tamamen yeni bir marka inşa ediyor.
GAC ile yapılan bu anlaşma, Huawei’nin “Harmony Intelligent Mobility Alliance” (HIMA) iş modeli kapsamında yeni bir marka yaratma stratejisine dayanıyor. Huawei, HIMA iş modeli ile Seres, Chery, BAIC Group ve JAC gibi markalarla da benzer iş birliklerine imza atmış durumda.
Öte yandan GAC ile olan yakın ilişki birkaç yıl öncesine dayanıyor. Mayıs 2021’de GAC, Huawei ile L4 seviyesinde otonom sürüş teknolojisine sahip araçlar geliştirme planını duyurmuştu. Aynı yıl Aion, Huawei ile lüks bir SUV modeli üzerinde çalışmaya başlamıştı. Ancak 2023’te GAC, bu modelin Aion'un kendisi tarafından bağımsız olarak geliştirilmesine karar verdi. Buna rağmen Huawei, GAC markalı modellerin geliştirilmesine önemli bir tedarikçi olarak destek vermeye devam etti.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Düz dünyacılar, şu öğrencilerin yaşı kadar anasınıfı dahil baştan okuyun, 20 yıl sonra kendi imkanlarınızla roketinizi yollayıp bu komployu belgeleyin, kurtarın insanlığı.