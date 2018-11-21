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Kış lastiği fiyatlarındaki artış cep yakıyor

Kış lastiklerinin 1 Aralık'tan itibaren ticari araçlar için zorunlu hale gelmesi lastik fiyatlarını da gündeme getirdi. Kış lastiği fiyatları geçen yıla göre yüzde 50 civarında artış gösterdi.
6 ay
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Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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Kış lastiği fiyatlarındaki artış cep yakıyor
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Soğuk havaların tüm yurtta etkisini arttırması, her yıl olduğu gibi bu yıl da araç sahipleri için yeni masrafların kapısını araladı. Zorlu kış şartlarına hazırlık için yapılan bakım ve kontrollerden sonra sıra kış lastiklerinin takılmasına geldi. Peki 1 Aralık’tan itibaren ticari araçlar için zorunlu olacak kış lastiği fiyatları ne durumda?

Kışın yapılan yolculukları daha güvenli bir hale getirmek için tercih edilen kış lastikleri bu yıl da cep yakıyor. Yapısındaki farklılık nedeniyle zaten yaz lastiklerinden yüzde 10 civarında daha pahalı olan bu lastikler, yerli üretim olsa bile hammaddelerinin ithal ediliyor olması sebebiyle kurdaki dalgalanmadan hayli etkilendi. Kısa bir karşılaştırma yapıldığında kış lastiği fiyatlarının geçen yıla oranla yüzde 30 ila 50 arasında artış gösterdiği ortaya çıkıyor. 

Kış lastiği fiyatları

Örneğin; ülkemizde en çok tercih edilen lastik ölçülerinden biri olan 205/55R16 kış lastiği geçtiğimiz yıl 280 TL civarında seyrederken bu yıl 400 TL’ye yükselmiş durumda. Geçtiğimiz yıl 400 liradan satılan 215/45R17 boyutlu kış lastiği bu yıl 530 liradan alıcı buluyor.

Ayrıca Bkz. "2019 Seat Leon kamuflajlı görüntülendi"

SUV modeller ve ticari araçlarda da durum pek farklı değil. 255/60R18 boyutlu SUV lastiği 644 liradan 773 liraya, 245/65R16 boyutlu lastik de 544 liradan 716 liraya kadar çıkmış durumda. Ticari araç lastiklerinde ise 2017-2018 yılları arasındaki fark 100 – 200 lira arasında değişiklik gösteriyor.

Otomobil lastik fiyatlarındaki kampanyaları sıcak fırsatlar bölümündeki Otomobil Lastiği konusundan da takip edebilirsiniz

Neden kış lastiği?

  • Kış lastiklerinin diş derinliği yaz lastiklerine göre genellikle daha fazladır.
  • Kış lastiklerinde desen doluluk oranı, standart lastiklere göre daha azdır. Bu da yol yüzeyindeki su, kar, buz ve çamur gibi maddelerin oluklardan dışarı atılmasını kolaylaştırır.
  • Kış lastiklerinin sırt deseninde kılcal damar ve dişli omuz blokları vardır. Bu yapı, karlı, erimiş karlı ve çamurlu yüzeylerde ilave çekiş sağlar
  • Kış lastikleri, özel karışımında yer alan silika sayesinde +7 derecenin altındaki sıcaklıklarda sertleşmez ve tutunma özelliklerini korur.
  • Kış koşullarında daha yüksek yol tutuşu ve daha kısa fren mesafesi sunar.

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Ironeagle 6 ay en beğenilen
Bu kadar kış lastiği taktıran var ya işte bu refahın göstergesi. Millet bu kadar çok kış lastiği taktırmasa fiyatı bu kadar artmazdı.
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12 Angry Men 6 ay
İstikrar bunu gerektirir.
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fhrstw 6 ay
Lastik lobisi millete operasyon çekiyor. -A haber
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fotifoti 6 ay
sanki 4 mevsim,yazlık lastik artmamış da kışlık lastik artmış. 18" almayı deneyin bakalım . Ne gaza basabiliyorum, ne frene. Hasta olmasam arabaya da binmeyeceğim . Ne hale geldik, daha ne hale geleceğiz bakalım
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senersongur 6 ay
En iyisi geçen sene kullanılan kış lastiklerini bu sezon da kullanmak. Boş yere sıfır almak gereksiz.
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robomatt 6 ay
Aracımın lastikleri 225/45 r18. Michelin'in tanesi neredeyse 1200TL. 4 lastik fiyatı 4800TL. Ankaradayım, kar yağarsa taksi çağırırım olur biter. Yağmadığı zamanda 60km yi geçmem.
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gurkanse 6 ay
ülkede cep yakmayan ne var Allah aşkına ? bir tane örnek versenize.bilgisayardan domatese kadar herşey olabilir.sadece bir şey ya
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SEO-Uzmanı 6 ay
migros'ta ; 7 kiloluk ALO
20 küsürden, 40 küsüre çıkmış !
ama abartılı fiyata ceza kesenler nerede !?
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BekirTemel 6 ay
keşke kış lastiği sadece cep yaksa, araba ile ilgili çoğu şey uçuk değil mi*
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mrhusnu 6 ay
N11 den 205/55/16 Nokian WR D3 ü 11.11 kampanyasından 265 TL aldım. Tabi şu an 360 TL.
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erkanberk 6 ay
İlkbahar ve sonbahar lastikleride yolda. Almak zorunlu takmak değil;)
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fhrstw 6 ay
Lastik lobisi millete operasyon çekiyor. -A haber
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Ironeagle 6 ay en beğenilen
Bu kadar kış lastiği taktıran var ya işte bu refahın göstergesi. Millet bu kadar çok kış lastiği taktırmasa fiyatı bu kadar artmazdı.
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