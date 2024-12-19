Çinli otomotiv devi GAC, elektrikli uçan aracı Govy AirJet’i tanıttı

Govy AirJet’in maksimum uçuş hızı 250 km/saate ulaşıyor. 8 eksenli dağıtılmış itiş sistemi, 100 kW elektrikli motoru ve üçlü yedekli heterojen kontrol sistemiyle donatılmış. Aracın menzili 200 km olarak belirtilirken, hızlı şarj süresi ise sadece 30 dakika. GAC, gelecekte AirJet’i katı hal bataryalarla donatarak menzilini 400 km’ye çıkarmayı hedefliyor.
Govy AirJet’in kabini ise 3 ila 4 yolcu kapasitesine sahip. İlk sıra açık alan olarak tasarlanırken, üçüncü sıra esnek bir alan sunuyor. Kabinin ön kısmında uzun bir navigasyon ekranı yer alıyor. Yan tarafta ise “uyarlanabilir konfor merkezi” adı verilen bir sistem bulunuyor. Bu merkez, kol dayama yerleri, hoparlörler, bardak tutucular, ortam ışıkları ve kablosuz telefon şarjı gibi özellikleri içeriyor.
Güzel olmuş...