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    Çinli otomotiv devi GAC, elektrikli uçan aracı Govy AirJet’i tanıttı

    Çin’in en büyük otomotiv üreticilerinden GAC Group, Çin'deki alçak irtifa hava taksisi pazarını hedefleyen Govy adlı yeni eVTOl markasını ve aracı Govy AirJet’i tanıttı.
    Çinli otomotiv devi GAC, uçan aracı Govy AirJet’i tanıttı Tam Boyutta Gör
    Çinli otomotiv devi GAC, elektrikli dikey kalkış ve iniş aracı (eVTOL) segmentinde önemli bir adım daha atıyor. 18 Aralık'ta yeni uçan araç markası Govy’yi tanıtan şirket, düşük irtifada hava taksi pazarına odaklandığını açıkladı. Govy markasının ilk ürünü olan Govy AirJet, GAC’nin daha önce piyasaya sunduğu GOVE modelinden sonra geliştirdiği ikinci uçan araç olarak dikkat çekiyor.

    Üretim 2025’te başlıyor

    Çinli otomotiv devi GAC, uçan aracı Govy AirJet’i tanıttı Tam Boyutta Gör
    Govy AirJet’in, 2025 yılında uçuş yeterliliği sertifikasyonu sürecine başlaması ve üretim hatlarının kurulması planlanıyor. Aynı yıl içerisinde ön siparişlerin de açılacağı bildirildi. GAC, 2027 yılına kadar iki veya üç şehirde uçan araçlarıyla ilk operasyonlarını hayata geçirmeyi hedefliyor. Bu operasyonlarda kısa mesafeli (20 km’ye kadar) yolculuklar için çok rotorlu Govy AirCar, 200 km’ye kadar olan uzun mesafeler için ise Govy AirJet kullanılacak.
    Çinli otomotiv devi GAC, uçan aracı Govy AirJet’i tanıttı Tam Boyutta Gör
    Govy AirJet, önceki GOVE modelinde olduğu gibi “halo tasarım konseptini” benimsiyor. Araç, çeşitli renk kombinasyonuyla modern ve futuristik bir görünüm sunuyor. Karbon fiber kompozit malzemelerden üretilen yapı, hafifliğiyle öne çıkarken, araç toplamda 2,3 metre yüksekliğe sahip.

    Govy AirJet’in maksimum uçuş hızı 250 km/saate ulaşıyor. 8 eksenli dağıtılmış itiş sistemi, 100 kW elektrikli motoru ve üçlü yedekli heterojen kontrol sistemiyle donatılmış. Aracın menzili 200 km olarak belirtilirken, hızlı şarj süresi ise sadece 30 dakika. GAC, gelecekte AirJet’i katı hal bataryalarla donatarak menzilini 400 km’ye çıkarmayı hedefliyor.

    Govy AirJet’in kabini ise 3 ila 4 yolcu kapasitesine sahip. İlk sıra açık alan olarak tasarlanırken, üçüncü sıra esnek bir alan sunuyor. Kabinin ön kısmında uzun bir navigasyon ekranı yer alıyor. Yan tarafta ise “uyarlanabilir konfor merkezi” adı verilen bir sistem bulunuyor. Bu merkez, kol dayama yerleri, hoparlörler, bardak tutucular, ortam ışıkları ve kablosuz telefon şarjı gibi özellikleri içeriyor.

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    Çinli Chery'den 13.700 dolarlık elektrikli SUV

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    Kayrabey 1 gün önce

    Güzel olmuş...

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    zeytinyağı ısınınca balık gibi kokuyor rölantide motordan ıslık sesi gelmesi önceki bir satın alma işleminin faturalandırılması sorunu kekemelik askerliğe engel mi hiçbir işim rast gitmiyor ne yapmalıyım

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