Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Çinli GAC, insansı robotu GoMate'i tanıttı

    Çinli otomotiv devi GAC, 38 hareket noktasına sahip, insan benzeri robotu GoMate’i tanıttı. İki veya dört tekerlekli forma sahip olan robot güvenlikten üretime birçok alanda fark yaratmayı hedefliyor.
    Çinli GAC, insansı robotu GoMate'i tanıttı Tam Boyutta Gör
    Otomotiv şirketlerinin insansı robotlara yönelik ilgisi gittikçe artıyor. Kısa süre önce BYD, insansı robot geliştirmek için laboratuvar kuracağını duyurdu. Şimdi ise bir başka Çinli üretici GAC Grubu, GoMate adını verdiği insansı robotunu tanıttı.

    Şanghay'da düzenlenen özel bir etkinlikte tanıtılan GoMate, şirketin kendi bünyesinde geliştirdiği fiziksel forma sahip yapay zekalı robotun üçüncü nesli olarak karşımızda. Bir insan ile neredeyse aynı büyüklüğe sahip olan insansı robotun iki veya dört tekerlekli formu bulunuyor. Buna göre de boyu 1.4 metre ile 1.75 metre olarak değişiklik gösteriyor.

    GoMate, tekerleklere ve eklem olarak adlandırabileceğimiz 38 hareket noktasına sahip. GAC, bu tasarımın robotun karmaşık ortamlara uyumunu ve dengesini artırırken benzer ürünlere kıyasla enerji tüketimini %80'den fazla azalttığını belirtiyor.

    Çinli GAC, insansı robotu GoMate'i tanıttı Tam Boyutta Gör
    Teknik detaylar çok belli değil ancak GoMate'in şirketin katı hal bataryaları ile donatıldığını ve tek şarjla 6 saat kullanım süresine sahip olduğunu biliyoruz.

    Şirket, bu tür ürünlerin güvenlik, sağlık hizmetleri, otomotiv yan sanayi gibi alanlarda insan verimliliğini ve yeteneklerini artırmak için geniş bir potansiyele sahip olduğunu ve ayrıca lojistik ve eğitim gibi diğer alanlarda da faydalı olacağını belirtiyor

    GoMate, bir eğitim sürecinin ardından ilk olarak GAC'in otomotiv üretim hatlarında denetim gibi görevlerde kullanılacak. GAC, 2025'te robotu birkaç sektörde pilot olarak kullanmayı, 2026'da küçük çaplı üretime başlamayı ve ardından seri üretime geçmeyi planlıyor.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    İnsansı robotlarda insan eli devrimi gerçekleşti

    Profil resmi
    4S14N_HUNT3R 12 dakika önce

    Su tabancası gitti şimdi 5-6 sene bu haberle idare edecez artık :D

    L
    LastStand 5 saat önce

    su tabancası haberi nerde ya

    Profil resmi
    Mantarın Başı 1 gün önce

    Biraz daha akıcılık ve avuç içinin de kasılmasını yaparlarsa tamamdır.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    ısı pompası klima farkı ¦?? ? ? ? - en güzel süslü nick - ? ? ? ? ¦? frene basınca araba kayıyor sanki her yerime iğneler batıyor peteğin yarısı sıcak yarısı soğuk

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Telefonlar
    Samsung Galaxy S24 Ultra
    Samsung Galaxy S24 Ultra
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Laptoplar
    Lenovo IdeaPad 3
    Lenovo IdeaPad 3
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız