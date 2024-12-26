Çinli GAC, insansı robotu GoMate'i tanıttı

Şanghay'da düzenlenen özel bir etkinlikte tanıtılan GoMate, şirketin kendi bünyesinde geliştirdiği fiziksel forma sahip yapay zekalı robotun üçüncü nesli olarak karşımızda. Bir insan ile neredeyse aynı büyüklüğe sahip olan insansı robotun iki veya dört tekerlekli formu bulunuyor. Buna göre de boyu 1.4 metre ile 1.75 metre olarak değişiklik gösteriyor.
GoMate, tekerleklere ve eklem olarak adlandırabileceğimiz 38 hareket noktasına sahip. GAC, bu tasarımın robotun karmaşık ortamlara uyumunu ve dengesini artırırken benzer ürünlere kıyasla enerji tüketimini %80'den fazla azalttığını belirtiyor.
Şirket, bu tür ürünlerin güvenlik, sağlık hizmetleri, otomotiv yan sanayi gibi alanlarda insan verimliliğini ve yeteneklerini artırmak için geniş bir potansiyele sahip olduğunu ve ayrıca lojistik ve eğitim gibi diğer alanlarda da faydalı olacağını belirtiyor
GoMate, bir eğitim sürecinin ardından ilk olarak GAC'in otomotiv üretim hatlarında denetim gibi görevlerde kullanılacak. GAC, 2025'te robotu birkaç sektörde pilot olarak kullanmayı, 2026'da küçük çaplı üretime başlamayı ve ardından seri üretime geçmeyi planlıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Su tabancası gitti şimdi 5-6 sene bu haberle idare edecez artık :D
su tabancası haberi nerde ya
Biraz daha akıcılık ve avuç içinin de kasılmasını yaparlarsa tamamdır.