Çinli GAC, insansı robotu GoMate'i tanıttı

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Tam Boyutta Gör Otomotiv şirketlerinin insansı robotlara yönelik ilgisi gittikçe artıyor. Kısa süre önce BYD, insansı robot geliştirmek için laboratuvar kuracağını duyurdu. Şimdi ise bir başka Çinli üretici GAC Grubu, GoMate adını verdiği insansı robotunu tanıttı.

Şanghay'da düzenlenen özel bir etkinlikte tanıtılan GoMate, şirketin kendi bünyesinde geliştirdiği fiziksel forma sahip yapay zekalı robotun üçüncü nesli olarak karşımızda. Bir insan ile neredeyse aynı büyüklüğe sahip olan insansı robotun iki veya dört tekerlekli formu bulunuyor. Buna göre de boyu 1.4 metre ile 1.75 metre olarak değişiklik gösteriyor.

GoMate, tekerleklere ve eklem olarak adlandırabileceğimiz 38 hareket noktasına sahip. GAC, bu tasarımın robotun karmaşık ortamlara uyumunu ve dengesini artırırken benzer ürünlere kıyasla enerji tüketimini %80'den fazla azalttığını belirtiyor.

Tam Boyutta Gör Teknik detaylar çok belli değil ancak GoMate'in şirketin katı hal bataryaları ile donatıldığını ve tek şarjla 6 saat kullanım süresine sahip olduğunu biliyoruz.

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Şirket, bu tür ürünlerin güvenlik, sağlık hizmetleri, otomotiv yan sanayi gibi alanlarda insan verimliliğini ve yeteneklerini artırmak için geniş bir potansiyele sahip olduğunu ve ayrıca lojistik ve eğitim gibi diğer alanlarda da faydalı olacağını belirtiyor

GoMate, bir eğitim sürecinin ardından ilk olarak GAC'in otomotiv üretim hatlarında denetim gibi görevlerde kullanılacak. GAC, 2025'te robotu birkaç sektörde pilot olarak kullanmayı, 2026'da küçük çaplı üretime başlamayı ve ardından seri üretime geçmeyi planlıyor.

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