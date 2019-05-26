Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Yeni nesil Audi A8 tamamen elektrikli olabilir

Alman otomobil devi Audi geçtiğimiz günlerde ikonik TT modelinin üretimini sonaldıracağını açıklamıştı. Şirket şimdi de yeni nesil Audi A8'in tamamen elektrikli olacağının sinyalini verdi.
1 hf. (Son Güncelleme: 1 hf.)
3,3b
1
9
Otomobil Teknolojileri
Onur Seven
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Alman otomobil devi Audi kısa süre önce bir açıklama yaparak tüm dikkatini SUV ve elektrikli araçlara odaklayacağını duyurdu. Şirket ayrıca ikonik TT modelinin üretimini de sonlandırma kararı aldı. Audi yıllık genel toplantısında, yakın gelecekte tamamen elektrikli bir A8 gelebileceğinin sinyalini verdi.
Ayrıca Bkz. "Yeni nesil Opel Corsa'nın elektrikli versiyonu tanıtıldı: Karşınızda Corsa-e"
Audi AG Yönetim Kurulu Başkanı Bram Schot, konuyla ilgili açıklamasında "Audi A8'in yeni nesli tamamen elektrikli olabilir. Buna henüz karar verilmedi, ancak bunu hayal edebiliyorum" dedi. Deneyimli yönetici sözlerini daha iddialı açıklamalarla sürdürdü "A8 için tamamen yeni bir konsept ile üst sınıfta devrim yapmayı düşünüyoruz."

Audi R8'in yerine elektrikli süper otomobil geliyor

Audi, yeni nesil A8 ile ilgili konuşmaya başlasa da otomobille tanışmak için bir süre daha beklememiz gerekecek. Zira mevcut A8, 2018'de piyasaya sürüldü. Alman marka sadece elektrikli A8 ile sınırlı kalmayacak gibi görünüyor.
Audi R8'in yerine elektrikli bir süper otomobil gelebilir. Ayrıca şirket üretimi sonlandırılan TT'nin yerini yeni bir elektrikli araçla dolduracak.

Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
RX 480 1 hf. en beğenilen
Allah rahmet eylesin otomobil endüstrisine.
V10 motorun canlı canlı sesini duymak bila nasip olamadan tarihten silinecek
Yanıtla +11
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mokinto 1 hf. koyunsayar
koyunsayar
Bu elektrikli araba işini abarttılar iğrenç abi ya fişi tak bekle ki dolsun

Telefonu takmıyor musun? Şaka bir yana,adaptasyon biraz zaman alabilir ama asla iğrenç değil. Ben bir yıldır 25000 km yol yaptım hergun şarj ederek. Zor değil.
koyunsayarBu elektrikli araba işini abarttılar iğrenç abi ya fişi tak bekle ki dolsunTelefonu takmıyor musun? Şaka bir yana,a...
Devamını Gör
Yanıtla +7
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
koyunsayar 1 hf.
Bu elektrikli araba işini abarttılar iğrenç abi ya fişi tak bekle ki dolsun
1 Yanıt Yanıtla +6
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Dj_Gençkan 1 hf.
Birde L serisini elektirikli yaptılar mı deymeyin bizim siyasilerin keyfine, hem bakın elektirikli araca binip tasarruf ediyoruzda derler. Keşke samsun valisi azcık bekleseydi.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
arekamint 1 hf.
umarım olmaz yazık edersiniz
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 1 hf.
Asıl benzin istasyonuna girip litresi 7,07/6,44 tl den full depo (50 lt) 353.5 veya 322 tl ye yakıt alıp üstüne Yakıt istasyonundaki iğrenç petrol kokusunu ciğere çekmek iğrenç BMW i3 aracımı (uzun menzil) ücretsiz hızlı şarj etmek ve yanıcı iğrenç yakıt kokusu almamakta cabası ;)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
khaos 1 hf.
Ön ızgarayı büyütmekten başka bir gelişme gösteremeyen vizyonsuz bmw ders alır diyeceğim de hiç sanmıyorum
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
balcis 1 hf.
Daha iyi olacak daha lüks olacak (ses vites geçişi vs) daha otonom ve güvenli olacak (zamanla).
Devrim geldi herkes bunun farkında.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
BlackGhost12 1 hf.
Ben ne anladım şimdi bu işten? Bir biz satın alamadık şöyle güzel şeyleri. Herkes uçtu gitti.
Daha kendi makam otomobilini yapamamak nedir ya.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
RX 480 1 hf. en beğenilen
Allah rahmet eylesin otomobil endüstrisine.
V10 motorun canlı canlı sesini duymak bila nasip olamadan tarihten silinecek
Yanıtla +11
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
koyunsayar 1 hf.
Bu elektrikli araba işini abarttılar iğrenç abi ya fişi tak bekle ki dolsun
1 Yanıt Yanıtla +6
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mokinto 1 hf. koyunsayar
koyunsayar
Bu elektrikli araba işini abarttılar iğrenç abi ya fişi tak bekle ki dolsun

Telefonu takmıyor musun? Şaka bir yana,adaptasyon biraz zaman alabilir ama asla iğrenç değil. Ben bir yıldır 25000 km yol yaptım hergun şarj ederek. Zor değil.
Yanıtla +7
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 1 hf. İlk dahili fanlı oyuncu telefonu Nubia Red Magic 3 tanıtıldı 1 hf. Otomotiv sektöründe dev ortaklık! Fiat Chrysler, Renault'a teklif götürdü 1 hf. 2019 BMW 1 Serisi tanıtıldı: Önden çekişe merhaba 1 hf. ARM Cortex-A77 çekirdeği duyuruldu 1 hf. AMD Radeon Navi RX 5700 serisi duyuruldu 1 hf. MSI’dan içerik üretici odaklı 5K monitör, Prestige PS341WU 1 hf. Huawei bir yıllık işlemci stoğu yaptı 1 hf. Intel Core i9-9900KS tüm çekirdekleri 5GHz seviyesinde çalıştırıyor 1 hf. Black Mirror mini dizisi de geliyor 1 hf. Aladdin, gişedeki ilk haftasında rakip tanımadı 1 hf. Walklake adlı robot, kreşe giden çocukların hasta olup olmadıklarını tespit edebiliyor 1 hf. ABD'nin Çin’e uyguladığı gümrük vergilerindeki artış, konsol fiyatlarını tetikleyebilir 1 hf. "İsminizi Mars'a gönderin" projesine Türkiye damga vurdu 1 hf. Gümrük kapılarına dijital takip sistemi geliyor: Tır kuyruğu azalacak 1 hf. OnePlus 7 Pro gerçekten 3x optik yakınlaştırma mı yapıyor? 1 hf. Microsoft'un bulut tabanlı oyun servisi Project xCloud, 3.500 oyun yayınlayabilecek 1 hf. Honda e rezervasyonları dört ülkede başladı 1 hf. LG 2019 ThinQ TV modellerine Alexa desteği geliyor 1 hf. Samsung Galaxy Note 10 delikli ekran ve dikey kamera sistemi ile gelecek 1 hf. Microsoft, Hollanda ile rüzgar enerjisi anlaşması yaptı 1 hf. GÖRÜNTÜLENEN Yeni nesil Audi A8 tamamen elektrikli olabilir Sonraki Bu kulaklık sizi dünyadan koparacak "Razer Hammerhead ANC incelemesi" 1 hf. OPPO Reno Z tanıtıldı! 1 hf. Kızamık: Semptomları, Tedavisi ve Aşılama 1 hf. İngiliz Hava Kuvvetleri BriteCloud füze aldatma sistemini Typhoon jetleriyle test etti 1 hf. Çinliler Huawei'ye sahip çıkıyor: Satışlar %130 arttı 1 hf. Okyanuslar yavaşça dünyanın derinliklerine sızıyor 1 hf. Mac güvenlik açığı, saldırganların uygulama korumasını kaldırmasına imkan sağlıyor 1 hf. Huawei’nin mobil işletim sistemi ‘Hongmeng’ tescillendi 1 hf. Google'ın "Mesajlar" uygulaması Play Store'da 500 milyon indirmeye ulaştı 1 hf. Huawei, telefon satışlarında en kötü senaryoya hazırlanıyor 1 hf. GM 9 Go satışa çıktı 2 hf. Snapchat çalışanı kullanıcıları gizlice takip etti 2 hf. OLED ekranlı MacBook Pro iddiaları 2 hf. Hem elektrikli hem de akıllı diş fırçası | Oral B Genius 10000N kutu açılışı 2 hf. Redmi K20 afişi, açılır kapanır mekanizmayı ve mavi renkli modeli ortaya çıkardı 2 hf. Samsung Galaxy Xcover serisi geri dönüyor 2 hf. Elon Musk'ın tünel projesi trafik sorununu çözebilecek mi? İşte videolu kanıtı 2 hf. Asus Zenfone Max Pro (M1)'in global Android Pie güncellemesi dağıtılıyor 2 hf. Çin'in uzaya gönderdiği roket paramparça oldu: İşte o anlar 2 hf. The Boring Company, inşa edeceği Las Vegas tüneli detaylarını paylaştı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim