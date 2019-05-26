Yeni nesil Audi A8 tamamen elektrikli olabilir

Alman otomobil devi Audi kısa süre önce bir açıklama yaparak tüm dikkatini SUV ve elektrikli araçlara odaklayacağını duyurdu. Şirket ayrıca ikonik TT modelinin üretimini de sonlandırma kararı aldı. Audi yıllık genel toplantısında, yakın gelecekte tamamen elektrikli bir A8 gelebileceğinin sinyalini verdi.

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Audi AG Yönetim Kurulu Başkanı Bram Schot, konuyla ilgili açıklamasında "Audi A8'in yeni nesli tamamen elektrikli olabilir. Buna henüz karar verilmedi, ancak bunu hayal edebiliyorum" dedi. Deneyimli yönetici sözlerini daha iddialı açıklamalarla sürdürdü "A8 için tamamen yeni bir konsept ile üst sınıfta devrim yapmayı düşünüyoruz."

Audi R8'in yerine elektrikli süper otomobil geliyor

Audi, yeni nesil A8 ile ilgili konuşmaya başlasa da otomobille tanışmak için bir süre daha beklememiz gerekecek. Zira mevcut A8, 2018'de piyasaya sürüldü. Alman marka sadece elektrikli A8 ile sınırlı kalmayacak gibi görünüyor.

Audi R8'in yerine elektrikli bir süper otomobil gelebilir. Ayrıca şirket üretimi sonlandırılan TT'nin yerini yeni bir elektrikli araçla dolduracak.