Nokia 8'in ön siparişleri akıllı saat hediyesiyle geliyor!

Nokia 8; çoğu Avrupa ülkesinde satışa çıkmak üzere, ancak henüz ön sipariş vermediyseniz İngiltere'de müşterilere ilginç bir teklif var.

Carphone Warehouse, Nokia 8'i 499.99 sterlinden satışa sunacak; bu rakam amiral gemisi bir akıllı telefon için uygun bir fiyat. İngiltere'deki parekende satıcılarına göre ise Nokia 8, 13 Eylül'de satışa çıkacak.

Telefonun gümüş ya da mavi renkli versiyonunu ön sipariş eden müşteriler 119.99 sterlin değerindeki Nokia akıllı saate ücretsiz sahip olacak. Nokia'nın bu akıllı saati, sağlıkla ilgili birçok özellik içeriyor. Akıllı saatin 50 metreye kadar dayanıklı olduğunu da hatırlatalım.

Nokia 8, İngiltere'de tavsiye edilen satış fiyatından daha ucuz olarak ön sipariş seçeneğiyle satılacak ayrıca müşteriler 119.99 sterlin değerindeki Nokia Akıllı Saat'e hiçbir para ödemeden sahip olacak.

Benzer bir kampanyanın ülkemizde de olması halinde sizlere duyuracağız.

https://www.phonearena.com/news/Nokia-8-pre-orders-in-the-UK-come-with-free-smartwatch_id97709