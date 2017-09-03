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Nokia 8'in ön siparişleri akıllı saat hediyesiyle geliyor!

Nokia 8, İngiltere'de müşterilere ilginç bir teklifle sunuluyor. Müşteriler cihazın gümüş ya da mavi renkli versiyonlarını ön siparişle satın alırsa Nokia'nın akıllı saatine ücretsiz sahip olacak.
1 yıl
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Cep Telefonları
Anıl Burak Karadede
Teknoloji Editörü
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Nokia 8; çoğu Avrupa ülkesinde satışa çıkmak üzere, ancak henüz ön sipariş vermediyseniz İngiltere'de müşterilere ilginç bir teklif var.
Carphone Warehouse, Nokia 8'i 499.99 sterlinden satışa sunacak; bu rakam amiral gemisi bir akıllı telefon için uygun bir fiyat. İngiltere'deki parekende satıcılarına göre ise Nokia 8, 13 Eylül'de satışa çıkacak.
Telefonun gümüş ya da mavi renkli versiyonunu ön sipariş eden müşteriler 119.99 sterlin değerindeki Nokia akıllı saate ücretsiz sahip olacak. Nokia'nın bu akıllı saati, sağlıkla ilgili birçok özellik içeriyor. Akıllı saatin 50 metreye kadar dayanıklı olduğunu da hatırlatalım.
Nokia 8, İngiltere'de tavsiye edilen satış fiyatından daha ucuz olarak ön sipariş seçeneğiyle satılacak ayrıca müşteriler 119.99 sterlin değerindeki Nokia Akıllı Saat'e hiçbir para ödemeden sahip olacak.
Benzer bir kampanyanın ülkemizde de olması halinde sizlere duyuracağız. 

https://www.phonearena.com/news/Nokia-8-pre-orders-in-the-UK-come-with-free-smartwatch_id97709 Yorum Yaz
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Lene 1 yıl en beğenilen
Türkiye'ye Kol saati gibi kazık girecek anlaşıldı.
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alper_cengel 1 yıl
herşey burada pahalı verginin vegisini ödüyoruz adamları suçlamamak lazım
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TearsForFears 1 yıl
Türkiye'de kim 4500'e nokia alır az mantıklı rakamlar atın yahu. S8 fiyatından daha düşük çıkması lazım 2500 TL'den gelse 3000'e s8 yerine alınır, ama büyük ihtimalle 2999 TL'den çıkar.
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Mr. Jingles 1 yıl
WP'li çakma Nokia'ları bile milyonlar aldı bunu hayli hayli alırlar. Şimdi laf edenler yakında Android'li Nokia kullanacaklar.
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e-Militarist 1 yıl
Nokia 3'ü inceledim. Samsungdan, sonyden falan daha sağlam kasa hissiyatı veriyor. Yazılımı da samsungdakinden falan daha stabil.

3 kişi ya alır almaz bu nokia 8'i bu forumdan. Fiyatından dolayı yokuşa sürmeler de hemen başlamış. İkinci eli de para etmez bunun. İlerde satmak isteyen iyi düşünsün öyle alsın.
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Whippoorwill 1 yıl
Ülkemizde 3999 ya da 3699 TL'den satılacak bence.
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alemburda34 1 yıl
Aha buraya yaziyorum bizde telefon + saatin parasini icine eklerler saat bedava diye yazarlar. Bi kendileri akilli ya
Adam akilli fiyatla versinler millet alsin saat fiyati etkileyecekse hic o goz boyamalara girmesinler yoksa telefonda saatlerde ellerinde patlar.
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Lene 1 yıl en beğenilen
Türkiye'ye Kol saati gibi kazık girecek anlaşıldı.
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Kerim5100 1 yıl
Belli oldu buraya 4000-4500 e falan gelecek sonra da saat hediyeli diyip iteleyecekler...
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kadirirdem 1 yıl Kerim5100
Aynen öyle.
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