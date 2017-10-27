Şeffaf güneş paneli ile enerji devrimi yaşanabilir

Yenilenebilir enerjiye geçişte insanoğlunun en güçlü kaynağı olan güneş, güneş panelleri vasıtasıyla pek çok noktada insanlığa güç sağlasa da uzmanlar güneş enerjisinin daha verimli ve yaygın olarak kullanılabilmesi için çalışmaları sürdürüyor. Halihazırda güneş paneline sahip çatı kiremitleri ile evlerdeki enerji ihtiyacına yönelik pek çok enerji çözümü mümkün ancak bunu bir adım daha ileri taşımak isteyen Michigan Eyalet Üniversitesi'ndeki mühendisler; arabalardaki ve evlerdeki camları birer enerji ağına dönüştürebilecek şeffaf güneş paneli geliştirdi.
Cep Telefonlarına da Uygulanabilir
İnce, plastiğe benzer bir malzemeye organik moleküller yerleştirilerek elde edilen şeffaf güneş paneli normal bir cama yerleştirildiğinde görünüme herhangi bir olumsuz etki oluşturmuyor. Binaların ve arabaların camlarına uygulanmak için tasarlanan şeffaf güneş panellerinin, teorik olarak, cep telefonları ve diğer elektronik eşyalara da uygulanabileceği ve bu eşyalara güç verebileceği belirtiliyor. Hatta ekip, ABD'de 5-7 milyarkare cam yüzeyin bu panelle kaplanması halinde ülkedeki enerji ihtiyacının yüzde 40'ının güneş enerjisiyle sağlanabileceğini ileri sürüyor. Günümüzde ABD'deki enerji ihtiyacının yalnızca yüzde 1.5'inin güneş enerjisinden sağlandığını düşünürsek söz konusu hedeflerin umut verici olduğunu söyleyebiliriz.
Bununla birlikte şeffaf güneş panelleri görünüm itibariyle kullanıcıları rahatsız etmiyor olsa da verimlilik konusunda klasik güneş panellerin gerisinde kalıyor. Yüzde 15 oranında verimlilik sunan güneş panellerinin üçte biri(yüzde 5) kadar verimliliğe sahip olan şeffaf güneş panellerinin yakın gelecekte çok daha verimli hale gelmesi beklenmiyor. Çalışmanın liderlerinden Richard Lunt ise 5 yıllık çalışma sonucunda ortaya çıkan şeffaf güneş panellerinin verimlilik konusunda zayıf olsa da güneş ışığı alan her türlü yüzeyde kullanım imkanına sahip olmasının son derece önemli olduğunu vurguluyor.
Başarılı bir şeffaf güneş paneli prototipi geliştiren ekip şimdi bu ürünün, güneş ışığını enerjiye dönüştürme noktasında nasıl daha başarılı bir hale gelebileceğini araştırıyor.
https://www.pv-magazine.com/2017/10/26/new-transparent-solar-glass-developed-by-scientists-at-michigan-state-university/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Ama bölgede kömür bol. Afşin - Elbistan B termik santrali çalışmaya devam ediyor. A'da yenilenirse eğer elektrik üretmeye tekrar başlar.
Gelecek güneş ile elekrik üretecek o kesin.
büyük kısmı güneşten sağlanacak.
Grafikte mavi olan kurulan gücü, turuncu olan watt başına panel maliyeti gösteriyor. Önemli olan kurulumun logaritmik artması ve maliyetin sürekli düşmesi. Öyle bir noktaya gelecek ki güneş enerjisinin maliyeti diğerlerinin iletim maliyetinden daha düşük olacak.
Bir de bence binaların duvarlarında kullanılacak optikli paneller şeffaf olan kadar önemli. Yani yukarı çaprazdan gelen ışıktan verimli biçimde elektrik üretebilecek.
hocam onlar 50 liralik alio, watt başına maliyet falan sorunlari yok...
çok katmanlı olması maliyeti arttıracaktır tabiki verimlilik araştırmalarının iyi yapılması gerekiyor fakat güneş enerjisi sistemlerinde verimlilik kadar alan sıkıntısıda var.teb bir apartmanın çatısına koyulabilecek güneş paneli belli dolayısıyla örn.3 katlı binanın belkide 3 te 1 nin ihtiyacını karşılayabilecek,bu çok katmanlıda ise 3 katında karşılayamasada 3 te 2 lik kısmı karşılayabilir.
Aslında haksız değil, verimlilik durumuna dair bir çözüm getirmiş ama 3 kat enerji etmek yine zor. %5 1. katmandan elde edilenden sonra geçen giden kalan ışıktan yine bi %5 elde edersin ama kaybedilen enerji nedeniyle ilk %5 ile aynı değerde olmaz haliyle. Bence makul bir nokta. Eğer bu durum geçerliyse normal güneş panellerinin bile (evde, işte, okulda hatta araba kaputunda :) ) üzerine bir katman da bundan döşemek iyi olur ama maliyeti de önem kazanacaktır böyle bir fantezide. Pencereleri de böyle yaparsan özellikle sıcak iklimlerde soğutma sistemine de katkı sağlarsın.
Haklısın ama ben o yorumu yazarken hemen şimdi değil de, biraz ileriyi görüp yazdım.
Yani şimdi %5 evet. Normalde %15 yerine 3 kat az. Ama yakın gelecekte o rakam %15 olduğu zaman
yine 3 kat kullanılarak iyi kötü %30 yakalanabilir. Bu da normalde şu anki panellerdeki %15 den 2 kat iyi bir oran.
Teknoloji gelişiyor. Umarım kısa sürede verim artar.