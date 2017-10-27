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Şeffaf güneş paneli ile enerji devrimi yaşanabilir

Michigan Eyalet Üniversitesi'ndeki araştırmacılar evlerin ve arabaların camlarında kullanılabilecek şeffaf güneş panelleri geliştirerek yeni bir enerji dönüşümünü gerçekleştirebilir.
1 yıl
4,3b
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Alternatif Enerji
Furkan Babur
Yazar
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Yenilenebilir enerjiye geçişte insanoğlunun en güçlü kaynağı olan güneş, güneş panelleri vasıtasıyla pek çok noktada insanlığa güç sağlasa da uzmanlar güneş enerjisinin daha verimli ve yaygın olarak kullanılabilmesi için çalışmaları sürdürüyor. Halihazırda güneş paneline sahip çatı kiremitleri ile evlerdeki enerji ihtiyacına yönelik pek çok enerji çözümü mümkün ancak bunu bir adım daha ileri taşımak isteyen Michigan Eyalet Üniversitesi'ndeki mühendisler; arabalardaki ve evlerdeki camları birer enerji ağına dönüştürebilecek şeffaf güneş paneli geliştirdi.

Cep Telefonlarına da Uygulanabilir 

İnce, plastiğe benzer bir malzemeye organik moleküller yerleştirilerek elde edilen şeffaf güneş paneli normal bir cama yerleştirildiğinde görünüme herhangi bir olumsuz etki oluşturmuyor. Binaların ve arabaların camlarına uygulanmak için tasarlanan şeffaf güneş panellerinin, teorik olarak, cep telefonları ve diğer elektronik eşyalara da uygulanabileceği ve bu eşyalara güç verebileceği belirtiliyor. Hatta ekip, ABD'de 5-7 milyarkare cam yüzeyin bu panelle kaplanması halinde ülkedeki enerji ihtiyacının yüzde 40'ının güneş enerjisiyle sağlanabileceğini ileri sürüyor. Günümüzde ABD'deki enerji ihtiyacının yalnızca yüzde 1.5'inin güneş enerjisinden sağlandığını düşünürsek söz konusu hedeflerin umut verici olduğunu söyleyebiliriz.
Bununla birlikte şeffaf güneş panelleri görünüm itibariyle kullanıcıları rahatsız etmiyor olsa da verimlilik konusunda klasik güneş panellerin gerisinde kalıyor. Yüzde 15 oranında verimlilik sunan güneş panellerinin üçte biri(yüzde 5) kadar verimliliğe sahip olan şeffaf güneş panellerinin yakın gelecekte çok daha verimli hale gelmesi beklenmiyor. Çalışmanın liderlerinden Richard Lunt ise 5 yıllık çalışma sonucunda ortaya çıkan şeffaf güneş panellerinin verimlilik konusunda zayıf olsa da güneş ışığı alan her türlü yüzeyde kullanım imkanına sahip olmasının son derece önemli olduğunu vurguluyor.
Başarılı bir şeffaf güneş paneli prototipi geliştiren ekip şimdi bu ürünün, güneş ışığını enerjiye dönüştürme noktasında nasıl daha başarılı bir hale gelebileceğini araştırıyor. 


https://www.pv-magazine.com/2017/10/26/new-transparent-solar-glass-developed-by-scientists-at-michigan-state-university/ Yorum Yaz
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DH Misafiri 1 yıl
Dostum şeffaf güneş panelleri olamaz. Çünkü güneş paneli ışık parçacıklarını yakalayarak elektrik enerjisine çevirir. Şeşfaflıksa ışığı geçirmek ile olur. Panel ışığın geçmesine izin veriyorsa neyi elektiriğe çeviriyor?
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muratkaya 1 yıl DH Misafiri
Görülebilen ışığı geçirip diğer dalga boylarındaki ışığı enerjiye çeviriyordur.
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cceviz 1 yıl
Sırf cam olan gökdelenlere uygulanırsa çok faydalı olur.
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kadirirdem 1 yıl
İşte bu geleceğin teknolojisi.
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ObjektifPoint.Net 1 yıl
Afşin-Elbistan A termek santrali mart ayında kapatıldı 5 yıl elektrik üretmeyecek. Tabi bu arada bölge de küçük çaplı güneş santralli kurulmakta 6Mwatt'lık bi güneş santrali devrede.
Ama bölgede kömür bol. Afşin - Elbistan B termik santrali çalışmaya devam ediyor. A'da yenilenirse eğer elektrik üretmeye tekrar başlar.
Gelecek güneş ile elekrik üretecek o kesin.
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HesapsızKitapsız 1 yıl
Enerji devrimi zaten yaşanıyor. En geç 15 yıl sonra elektrik enerjisinin
büyük kısmı güneşten sağlanacak.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Grafikte mavi olan kurulan gücü, turuncu olan watt başına panel maliyeti gösteriyor. Önemli olan kurulumun logaritmik artması ve maliyetin sürekli düşmesi. Öyle bir noktaya gelecek ki güneş enerjisinin maliyeti diğerlerinin iletim maliyetinden daha düşük olacak.
Bir de bence binaların duvarlarında kullanılacak optikli paneller şeffaf olan kadar önemli. Yani yukarı çaprazdan gelen ışıktan verimli biçimde elektrik üretebilecek.
1 Yanıt Yanıtla +2
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BuBBa123 1 yıl HesapsızKitapsız
HesapsızKitapsız

Enerji devrimi zaten yaşanıyor. En geç 15 yıl sonra elektrik enerjisinin
büyük kısmı güneşten sağlanacak.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Grafikte mavi olan kurulan gücü, turuncu olan watt başına panel maliyeti gösteriyor. Önemli olan kurulumun logaritmik artması ve maliyetin sürekli düşmesi. Öyle bir noktaya gelecek ki güneş enerjisinin maliyeti diğerlerinin iletim maliyetinden daha düşük olacak.
Bir de bence binaların duvarlarında kullanılacak optikli paneller şeffaf olan kadar önemli. Yani yukarı çaprazdan gelen ışıktan verimli biçimde elektrik üretebilecek.

hocam onlar 50 liralik alio, watt başına maliyet falan sorunlari yok...
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Lazeran 1 yıl
Üreteceği enerjiden ne kadar pahalı tüm mesele o.
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darkexecuter 1 yıl
Demek yalanmış enerjinin korunumu kanunu. Üstad, öyle 1, 2, 3 oluyor mu. Bu söylediğin mümkün değil. Işık enerjisini kaybederek katmanlar arasında ilerleyecek ve her katmanda daha az enerji elde edilecek. Çok katmanlı yapının kullanılması ekonomik anlamda mantıklı olurmu onu söylemek güç.
2 Yanıt Yanıtla +2
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Fx_57,5 1 yıl darkexecuter
darkexecuter

Demek yalanmış enerjinin korunumu kanunu. Üstad, öyle 1, 2, 3 oluyor mu. Bu söylediğin mümkün değil. Işık enerjisini kaybederek katmanlar arasında ilerleyecek ve her katmanda daha az enerji elde edilecek. Çok katmanlı yapının kullanılması ekonomik anlamda mantıklı olurmu onu söylemek güç.

çok katmanlı olması maliyeti arttıracaktır tabiki verimlilik araştırmalarının iyi yapılması gerekiyor fakat güneş enerjisi sistemlerinde verimlilik kadar alan sıkıntısıda var.teb bir apartmanın çatısına koyulabilecek güneş paneli belli dolayısıyla örn.3 katlı binanın belkide 3 te 1 nin ihtiyacını karşılayabilecek,bu çok katmanlıda ise 3 katında karşılayamasada 3 te 2 lik kısmı karşılayabilir.
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St Batuhan 1 yıl darkexecuter
darkexecuter

Demek yalanmış enerjinin korunumu kanunu. Üstad, öyle 1, 2, 3 oluyor mu. Bu söylediğin mümkün değil. Işık enerjisini kaybederek katmanlar arasında ilerleyecek ve her katmanda daha az enerji elde edilecek. Çok katmanlı yapının kullanılması ekonomik anlamda mantıklı olurmu onu söylemek güç.

Aslında haksız değil, verimlilik durumuna dair bir çözüm getirmiş ama 3 kat enerji etmek yine zor. %5 1. katmandan elde edilenden sonra geçen giden kalan ışıktan yine bi %5 elde edersin ama kaybedilen enerji nedeniyle ilk %5 ile aynı değerde olmaz haliyle. Bence makul bir nokta. Eğer bu durum geçerliyse normal güneş panellerinin bile (evde, işte, okulda hatta araba kaputunda :) ) üzerine bir katman da bundan döşemek iyi olur ama maliyeti de önem kazanacaktır böyle bir fantezide. Pencereleri de böyle yaparsan özellikle sıcak iklimlerde soğutma sistemine de katkı sağlarsın.
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OverClocK1ng 1 yıl
darkexecuter

Demek yalanmış enerjinin korunumu kanunu. Üstad, öyle 1, 2, 3 oluyor mu. Bu söylediğin mümkün değil. Işık enerjisini kaybederek katmanlar arasında ilerleyecek ve her katmanda daha az enerji elde edilecek. Çok katmanlı yapının kullanılması ekonomik anlamda mantıklı olurmu onu söylemek güç.

Haklısın ama ben o yorumu yazarken hemen şimdi değil de, biraz ileriyi görüp yazdım.
Yani şimdi %5 evet. Normalde %15 yerine 3 kat az. Ama yakın gelecekte o rakam %15 olduğu zaman
yine 3 kat kullanılarak iyi kötü %30 yakalanabilir. Bu da normalde şu anki panellerdeki %15 den 2 kat iyi bir oran.
Teknoloji gelişiyor. Umarım kısa sürede verim artar.
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OverClocK1ng 1 yıl
Eee işte elektrikli araba enerji sorununa çözüm bulundu. Sonsuz şarjlı elektrikli araba yapılabilir. Şeffaf olduğuna göre ışığı da geçiriyor demektir. Arabaların ön kaputuna, arka bagaj kapağına ve tepesine bunlardan üst üste yığılı 3 tane koyacaksın. Zaten ışık geçirdiği için ışık sırasıyla 1. den geçip 2. ye ve ondan da geçip 3. ye varmış olacak. Böylece 1 birim enerji elde edilebilen alandan tam 3 kat enerji elde edilebilecek. Bir arabanın kaputuna, bagaj kapağına ve tavanına takılan 3 ayrı kat şeffaf güneş panelinden 3 arabaya takılmış gibi enerji elde edilirse o zaman o araba güneş enerjisi ile hiç pili bitmeden hattâ şarj olarak sınırsız yol yapabilir..
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