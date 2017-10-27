Şeffaf güneş paneli ile enerji devrimi yaşanabilir

Yenilenebilir enerjiye geçişte insanoğlunun en güçlü kaynağı olan güneş, güneş panelleri vasıtasıyla pek çok noktada insanlığa güç sağlasa da uzmanlar güneş enerjisinin daha verimli ve yaygın olarak kullanılabilmesi için çalışmaları sürdürüyor. Halihazırda güneş paneline sahip çatı kiremitleri ile evlerdeki enerji ihtiyacına yönelik pek çok enerji çözümü mümkün ancak bunu bir adım daha ileri taşımak isteyen Michigan Eyalet Üniversitesi'ndeki mühendisler; arabalardaki ve evlerdeki camları birer enerji ağına dönüştürebilecek şeffaf güneş paneli geliştirdi.

Cep Telefonlarına da Uygulanabilir

İnce, plastiğe benzer bir malzemeye organik moleküller yerleştirilerek elde edilen şeffaf güneş paneli normal bir cama yerleştirildiğinde görünüme herhangi bir olumsuz etki oluşturmuyor. Binaların ve arabaların camlarına uygulanmak için tasarlanan şeffaf güneş panellerinin, teorik olarak, cep telefonları ve diğer elektronik eşyalara da uygulanabileceği ve bu eşyalara güç verebileceği belirtiliyor. Hatta ekip, ABD'de 5-7 milyarkare cam yüzeyin bu panelle kaplanması halinde ülkedeki enerji ihtiyacının yüzde 40'ının güneş enerjisiyle sağlanabileceğini ileri sürüyor. Günümüzde ABD'deki enerji ihtiyacının yalnızca yüzde 1.5'inin güneş enerjisinden sağlandığını düşünürsek söz konusu hedeflerin umut verici olduğunu söyleyebiliriz.

Bununla birlikte şeffaf güneş panelleri görünüm itibariyle kullanıcıları rahatsız etmiyor olsa da verimlilik konusunda klasik güneş panellerin gerisinde kalıyor. Yüzde 15 oranında verimlilik sunan güneş panellerinin üçte biri(yüzde 5) kadar verimliliğe sahip olan şeffaf güneş panellerinin yakın gelecekte çok daha verimli hale gelmesi beklenmiyor. Çalışmanın liderlerinden Richard Lunt ise 5 yıllık çalışma sonucunda ortaya çıkan şeffaf güneş panellerinin verimlilik konusunda zayıf olsa da güneş ışığı alan her türlü yüzeyde kullanım imkanına sahip olmasının son derece önemli olduğunu vurguluyor.

Başarılı bir şeffaf güneş paneli prototipi geliştiren ekip şimdi bu ürünün, güneş ışığını enerjiye dönüştürme noktasında nasıl daha başarılı bir hale gelebileceğini araştırıyor.





https://www.pv-magazine.com/2017/10/26/new-transparent-solar-glass-developed-by-scientists-at-michigan-state-university/