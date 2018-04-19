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Üst seviye donanım özelliklerine sahip Honor 10 tanıtıldı!

Üst seviye donanım bileşenleriyle donatılan Honor 10 resmi olarak duyuruldu. Görüş açısına göre renk değiştirme özelliğiyle dikkat çeken telefonun teknik detayları, fiyatı ve çıkış tarihi haberimizde.
1 yıl
5b
1
22
Cep Telefonları
Anıl Burak Karadede
Teknoloji Editörü
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Üst seviye donanım özelliklerine sahip Honor 10 tanıtıldı!
Huawei'in alt markası Honor, yeni amiral gemisi Honor 10'u suya indirdi. Işık koşullarına ve tutuş pozisyonunuza göre adeta bir bukalemun gibi renk değiştirebilen Honor 10, gerek tasarımıyla gerekse de teknik özellikleriyle Huawei'in P20 modeline bir hayli benziyor. İşte tüm detaylarıyla Honor 10:

Honor 10 özellikleri

  • Ekran: 5.84 boyutunda 2280×1080 (Full HD+) çözünürlüklü LTPS LCD ekran
  • Boyut ve ağırlık: 149.6 x 71.2 x 7.7 mm ~ 153 g
  • İşlemci: Kirin 970 (4x 2.36 GHz Cortex -A73 + 4x 1.8 GHz Cortex -A53)
  • RAM: 6 GB
  • Depolama kapasitesi: 64/128 GB
  • Arka kamera: 12 + 24 MP (f/1.8) 
  • Ön kamera: 24 MP (f/2.0)
  • Batarya: 3400 mAh
  • İşletim sistemi: Android 8.1 Oreo ~ EMUI 8.1
  • Diğer: Ultrasonik parmak izi sensörü, yüz tanıma, 3.5 mm kulaklık girişi, USB Type-C

Ekran ve tasarım

Huawei P20'den ilham alınan tasarımıyla karşımıza çıkan Honor 10, alüminyum ve camın harmanlanarak bir araya getirildiği yekpare bir kasaya sahip. Honor 10'u diğer telefonlardan ayrıştıran en önemli nokta ise ışık koşullarına ve görüş açısına göre farklı renkler yansıtabilen iki eksenli kavisli bir cam tasarıma sahip olması. Honor 10'un Phantom Purple ve Phantom Blue renkli modelleri farklı renkleri yansıtabilme özelliğine sahipken alışılagelmiş siyah ve gri renk seçenekleri de sunulmuş durumda.  
19: 9 formatlı ve 2280x1080 piksel çözünürlüğündeki 5,8 inç LTPS LCD çentikli ekran paneliyle geliyor ancak dilerseniz bu çentiği gizleyebilmeniz mümkün. 
Üst seviye donanım özelliklerine sahip Honor 10 tanıtıldı!
 
Telefonun alt çerçevesine yerleştirilen home butonu, ultrasonik özellikli parmak izi tarayıcısıyla entegre edilmiş. Sıradan parmak izi tarayıcılara göre daha güvenli olan bu sensör, ıslak parmak izini dahi algılayabiliyor.  

Donanım

Gücünü Huawei'in kendi üretimi olan Kirin 970 yonga setinden alan Honor 10'a aynı zamanda 6 GB'lık sistem belleği eşlik etmekte. Depolama kapasitesine göre RAM miktarında herhangi bir farklılık bulunmayan telefonun 64 ve 128 GB olmak üzere iki çeşit versiyonu bulunuyor. Buraya kadar her şey güzel olsa da ne yazık ki depolama kısmında microSD kart desteğine yer verilmemiş. 3400 mAh kapasiteli pil sayesinde ayakta duran telefonda Huawei'in SuperCharge adını verdiği 5V / 4.5A hızlı şarj teknolojisi de unutulmamış. Tanıtım esnasında telefonun yalnızca 25 dakikada yüzde 50 şarj olabildiğine özellikle dikkat çekildi.  

Kamera

Üst seviye donanım özelliklerine sahip Honor 10 tanıtıldı!
Amiral gemisi telefonlar için standart haline gelen çift arka kamera kombinasyonunun kendine yer bulduğu Honor 10'un kamera detaylarına yakından bakacak olursak, 16 MP çözünürlüğünde f/1.8 diyafram değerine sahip olan ana kamera sensörüne yine f/1.8 diyafram aralığında 24 MP çözünürlüğünde monochrome özellikli ikinci bir kamera eşlik ediyor. İkincil sensörün en önemli işlevi ise arka panelde aran derinliği yaratarak Bokeh efekti verebiliyor olması. Honor her ne kadar Huawei'in alt markası olsa da Huawei P20'de gördüğümüz Leica veya SUMMILUX lensler Honor 10'da kullanılmamış.
Selfie tarafında f/2.0 diyafram değerine sahip Sony imzalı IMX578 24 megapiksel çözünürlüklü kameraya yer verilen Honor 10'un ön kamerası AR etiket desteğine de sahip. Arka kamerada olduğu gibi ön tarafta da portre moduna yer verilen telefon, yüz tanıma desteğini de bünyesinde bulunduruyor. Ön ve arka kameranın yapay zeka algoritmalarıyla (AI 2.0) güçlendirildiğini söyleyerek kamera kategorisini burada noktalayalım.  

Diğer özellikler

Üst seviye donanım özelliklerine sahip Honor 10 tanıtıldı!
 
NFC, Bluetooth 4.2, Wi-Fi 802.11ac, 4G VoLTE bağlantı seçeneklerine sahip telefonda 3.5 mm kulaklık girişi de unutulmamış. Son olarak gelişmiş ses deneyimi sunabilmek adına 7.1 çok kanallı sürükleyici ses çıkışı için destek sağlayan bir AK4376A Hi-Fi çipinin yer aldığını belirtelim.  

Honor 10 fiyatı ve çıkış tarihi

Honor 10'un depolama kapasitesine göre fiyatlandırması şu şekilde:
  • 64 GB depolama kapasiteli model: 335 euro
  • 128 GB depolama kapasiteli model: 386 euro
15 Mayıs günü Londra'da global lansmanı yapılacak olan Honor 10'un ülkemize ne zaman geleceği ise bilinmiyor. 

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En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
V4LKyR 1 yıl en beğenilen
Bir şu telefona bak, nasıl da efsanevi özelliklere & tasarıma sahip, bir de iPhone X'e bak.
Fakat üzerinde "ısırılmış elma" olduğu için iPhone X daha fazla satıyor...
İbretlik.
Bir şu telefona bak, nasıl da efsanevi özelliklere & tasarıma sahip, bir de iPhone X'e bak.Fakat üzerinde "ısırılmış elma" olduğu için iPhone X daha fazla s...
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sistemli adam 1 yıl
pavyon telefonu gibi duruyor.
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EzioAuditore_ 1 yıl
Sizi bilmem ama benim bu dönemde aradığım tüm telefon özelliklerine sahip.
3.5 mm kulaklık girişi
Yüz tanıma
"Ön yüzde" parmak izi okuyucusu
Son derece iyi bir fiyat
Daha ne olsun?

Sizi bilmem ama benim bu dönemde aradığım tüm telefon özelliklerine sahip.3.5 mm kulaklık girişiYüz tanıma"Ön yüzde" parmak izi okuyucusuSon ...
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1 Avatar
DH Misafiri 1 yıl
evet yanlış duymadınız 3 gündür kullanıyorum cihazı kısaca yazayım (ÖLÜM MAKİNASI ) süper bişey :)
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pro-üye 1 yıl
Şimdiden mi 7 ye rakip olabilir.
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pro-üye 1 yıl
İthalatçılar var
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Bloodin 1 yıl
Boşa ümitleniyoruz, V8 ve V9 gelmedi Türkiye'ye ve bunda da Band 20 desteği olmadığına göre bu da selefleri gibi uzakdoğu pazarı dışına çıkmayacak malesef...
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alp0007 1 yıl
Altda da hörgüç olsaydı, çift hörgüçlü deve olurdu.
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Whippoorwill 1 yıl
Huawei tarafında A75 ve A55 ikilisini görmek dileğiyle.
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ozmenakif 1 yıl
Fosforlu apaçiler bunu beğendi
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10ff 1 yıl ozmenakif
asgari ücret ile 48 ay borca girip birde bankaya kendini ipotek ettiren iphone x kullanicisi bunu beğenmedi.
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Kefelon 1 yıl
Yurt dışı fiyatı P20 lite'den uygun. p20 Lite 2300 TL'den girdi ülkemize. En kötü ihtimalle Honor 10'unda 2300 TL olması lazım.
Güzel cihaz olmuş bu arada.
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huseyincarnege 1 yıl
335 EURO -1688TL
TÜRKİYEDE
1.18 KDV
1.10 TRT
1,24 ÖTV
+OLARAK GETİREN KARI
SONUÇ 3250TL
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technoB 1 yıl huseyincarnege
335 euro 5 tl den hesaplarsan ki su an 4.97 = 1675 tl.
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idemo 1 yıl
v10 geldi mi ki bu gelecek.
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