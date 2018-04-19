Üst seviye donanım özelliklerine sahip Honor 10 tanıtıldı!

Huawei'in alt markası Honor, yeni amiral gemisi Honor 10'u suya indirdi. Işık koşullarına ve tutuş pozisyonunuza göre adeta bir bukalemun gibi renk değiştirebilen Honor 10, gerek tasarımıyla gerekse de teknik özellikleriyle Huawei'in P20 modeline bir hayli benziyor. İşte tüm detaylarıyla Honor 10:

Ekran: 5.84 boyutunda 2280×1080 (Full HD+) çözünürlüklü LTPS LCD ekran

5.84 boyutunda 2280×1080 (Full HD+) çözünürlüklü LTPS LCD ekran Boyut ve ağırlık: 149.6 x 71.2 x 7.7 mm ~ 153 g

149.6 x 71.2 x 7.7 mm ~ 153 g İşlemci: Kirin 970 (4x 2.36 GHz Cortex -A73 + 4x 1.8 GHz Cortex -A53)

Kirin 970 (4x 2.36 GHz Cortex -A73 + 4x 1.8 GHz Cortex -A53) RAM: 6 GB

6 GB Depolama kapasitesi: 64/128 GB

64/128 GB Arka kamera: 12 + 24 MP (f/1.8)

12 + 24 MP (f/1.8) Ön kamera: 24 MP (f/2.0)

24 MP (f/2.0) Batarya: 3400 mAh

3400 mAh İşletim sistemi: Android 8.1 Oreo ~ EMUI 8.1

Android 8.1 Oreo ~ EMUI 8.1 Diğer: Ultrasonik parmak izi sensörü, yüz tanıma, 3.5 mm kulaklık girişi, USB Type-C

Ekran ve tasarım

Huawei P20'den ilham alınan tasarımıyla karşımıza çıkan Honor 10, alüminyum ve camın harmanlanarak bir araya getirildiği yekpare bir kasaya sahip. Honor 10'u diğer telefonlardan ayrıştıran en önemli nokta ise ışık koşullarına ve görüş açısına göre farklı renkler yansıtabilen iki eksenli kavisli bir cam tasarıma sahip olması. Honor 10'un Phantom Purple ve Phantom Blue renkli modelleri farklı renkleri yansıtabilme özelliğine sahipken alışılagelmiş siyah ve gri renk seçenekleri de sunulmuş durumda.

19: 9 formatlı ve 2280x1080 piksel çözünürlüğündeki 5,8 inç LTPS LCD çentikli ekran paneliyle geliyor ancak dilerseniz bu çentiği gizleyebilmeniz mümkün.

Telefonun alt çerçevesine yerleştirilen home butonu, ultrasonik özellikli parmak izi tarayıcısıyla entegre edilmiş. Sıradan parmak izi tarayıcılara göre daha güvenli olan bu sensör, ıslak parmak izini dahi algılayabiliyor.

Donanım

Gücünü Huawei'in kendi üretimi olan Kirin 970 yonga setinden alan Honor 10'a aynı zamanda 6 GB'lık sistem belleği eşlik etmekte. Depolama kapasitesine göre RAM miktarında herhangi bir farklılık bulunmayan telefonun 64 ve 128 GB olmak üzere iki çeşit versiyonu bulunuyor. Buraya kadar her şey güzel olsa da ne yazık ki depolama kısmında microSD kart desteğine yer verilmemiş. 3400 mAh kapasiteli pil sayesinde ayakta duran telefonda Huawei'in SuperCharge adını verdiği 5V / 4.5A hızlı şarj teknolojisi de unutulmamış. Tanıtım esnasında telefonun yalnızca 25 dakikada yüzde 50 şarj olabildiğine özellikle dikkat çekildi.

Kamera

Amiral gemisi telefonlar için standart haline gelen çift arka kamera kombinasyonunun kendine yer bulduğu Honor 10'un kamera detaylarına yakından bakacak olursak, 16 MP çözünürlüğünde f/1.8 diyafram değerine sahip olan ana kamera sensörüne yine f/1.8 diyafram aralığında 24 MP çözünürlüğünde monochrome özellikli ikinci bir kamera eşlik ediyor. İkincil sensörün en önemli işlevi ise arka panelde aran derinliği yaratarak Bokeh efekti verebiliyor olması. Honor her ne kadar Huawei'in alt markası olsa da Huawei P20'de gördüğümüz Leica veya SUMMILUX lensler Honor 10'da kullanılmamış.

Selfie tarafında f/2.0 diyafram değerine sahip Sony imzalı IMX578 24 megapiksel çözünürlüklü kameraya yer verilen Honor 10'un ön kamerası AR etiket desteğine de sahip. Arka kamerada olduğu gibi ön tarafta da portre moduna yer verilen telefon, yüz tanıma desteğini de bünyesinde bulunduruyor. Ön ve arka kameranın yapay zeka algoritmalarıyla (AI 2.0) güçlendirildiğini söyleyerek kamera kategorisini burada noktalayalım.

Diğer özellikler

NFC, Bluetooth 4.2, Wi-Fi 802.11ac, 4G VoLTE bağlantı seçeneklerine sahip telefonda 3.5 mm kulaklık girişi de unutulmamış. Son olarak gelişmiş ses deneyimi sunabilmek adına 7.1 çok kanallı sürükleyici ses çıkışı için destek sağlayan bir AK4376A Hi-Fi çipinin yer aldığını belirtelim.

Honor 10 fiyatı ve çıkış tarihi

Honor 10'un depolama kapasitesine göre fiyatlandırması şu şekilde: