Oppo Find N2, şimdiye kadarki en hafif katlanabilir telefon olabilir

Tam Boyutta Gör Akıllı telefon pazarında katlanabilir modellerin yükselişi sürüyor. Bu alanda Samsung’un ayak izini takip eden birçok marka, dikkat çeken yeni telefonlara imza atıyor diyebiliriz. Bu isimler arasından Çin merkezli akıllı telefon üreticisi Oppo, Find N'nin halefi olması beklenen Oppo Find N2 modelini piyasaya sürecek. Bugün yeni katlanabilir telefonun, dikkat çeken yeni bir detayı ortaya çıktı.

Sınıfının en hafifi olabilir

Ice Universe tarafından hazırlanan rapora göre Oppo Find N2, selefine kıyasla yüzde 15 daha hafif 240 gramın altında bir ağırlığa sahip olacak. Böylece yeni telefon, Samsung Galaxy Z Fold 4, Huawei Mate X2, Xiaomi Mix Fold 2 ve Vivo X Fold+ gibi rakiplerinden ayrılacak. Ayrıca kaynaklar, yeni katlanabilir cihazın klasik tasarıma sahip iPhone 13 Pro Max, iPhone 14 Pro Max ve Asus Rog Phone 6D’den bile hafif olacağını belirtiyor.

Katlanabilir Oppo Find N2 temel özellikleri belli oldu 5 gün önce eklendi

Günümüzde ağırlık söz konusu olduğunda katlanabilir telefonların yapısı gereği büyük bir handikap oluşturduğunu söyleyebiliriz. Ancak Oppo’nun yeni malzemeler kullanarak bu sorunun üstesinden geldiği bildiriliyor. Yakın zamanlı sızıntılara göre Oppo Find N2’nin Snapdragon 8 Plus Gen 1, 7,1 inç boyutlarında LTPO AMOLED ekran, 50MP ana, 48MP ultra geniş ve 32MP 2x telefoto kamera kurulumuna sahip olması bekleniyor.

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Katlanabilir telefon Oppo Find N2, sınıfının en hafifi olabilir