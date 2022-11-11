Oppo Find N2, şimdiye kadarki en hafif katlanabilir telefon olabilir

Sınıfının en hafifi olabilir
Ice Universe tarafından hazırlanan rapora göre Oppo Find N2, selefine kıyasla yüzde 15 daha hafif 240 gramın altında bir ağırlığa sahip olacak. Böylece yeni telefon, Samsung Galaxy Z Fold 4, Huawei Mate X2, Xiaomi Mix Fold 2 ve Vivo X Fold+ gibi rakiplerinden ayrılacak. Ayrıca kaynaklar, yeni katlanabilir cihazın klasik tasarıma sahip iPhone 13 Pro Max, iPhone 14 Pro Max ve Asus Rog Phone 6D’den bile hafif olacağını belirtiyor.
Günümüzde ağırlık söz konusu olduğunda katlanabilir telefonların yapısı gereği büyük bir handikap oluşturduğunu söyleyebiliriz. Ancak Oppo’nun yeni malzemeler kullanarak bu sorunun üstesinden geldiği bildiriliyor. Yakın zamanlı sızıntılara göre Oppo Find N2’nin Snapdragon 8 Plus Gen 1, 7,1 inç boyutlarında LTPO AMOLED ekran, 50MP ana, 48MP ultra geniş ve 32MP 2x telefoto kamera kurulumuna sahip olması bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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