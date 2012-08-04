''Horn'' için yeni bir tanıtım videosu yayınlandı

Dark Meadow'un geliştiricisi Phosphor Games ve Zynga'nın iş birliği ile geliştirilen ''Horn'' adlı aksiyon/macera oyunu için yeni bir tanıtım videosu yayınlandı.

İlk olarak San Francisco'da gerçekleştirilen Zynga Unleashed etkinliğinde kendini gösteren Horn, Zynga'nın Phosphor Games, Konami ve Atari gibi oyun firmalarını kapsayan ortaklık platformunun ilk ürünü. Oyunda, köylüleri ve hayvanları yaratıklara dönüştürülerek tahrip edilen bir köyün, ''Horn'' adlı genç demirci çırağını yönetiyoruz. Çeşitli yaratıklara karşı mücadele verdiğimiz oyun, sahip olduğu aksiyon dolu sahneleri ve fantastik dünyası ile dikkatleri üzerine çekerken, kaliteli grafikleriyle de göz doldurmayı başarıyor. Horn, oynanış dinamikleri ile Infinity Blade'i anımsatıyor, ancak daha geniş bir oyun alanı sunuyor. Ayrıca oyunda herhangi bir D-pad kontrolcüsü bulunmuyor.

Dev yaratıkları, fantastik dünyası ve etkileyici atmosferi ile oldukça etkileyici görünen Horn'un mobil platformda kaliteli bir oyun deneyimi yaşatmasını bekliyoruz. Bu ay içerisinde çıkış yapacağı belirtilen oyun için henüz kesin bir çıkış tarihi ve fiyatlandırma bilgisi bulunmuyor. Ancak, oyunun Android ve iOS platformu için çıkış yapacağı belirtiliyor.







http://www.slidetoplay.com/story/new-horn-trailer-released