Hoverboard az kalsın 3 çocuğun ölümüne neden oluyordu

Hızlıca popülerleşen ve yüksek satış rakamlarına ulaşan hoverboard’lar sebep oldukları yangınlar ile kötü bir üne kavuştular. Yapılan birçok uyarılara rağmen evlerinde ve garajların da bu cihazları tutan ve şarj eden kullanıcılar mevcut. En sonra Avustralya’da bir evin tamamen yanmasına sebep olan hoverboard ile ilgili bir başka yangın haberi de İngiltere’den geldi.

Olayın kahramanı 13 yaşındaki Jibril Muhammed Faris o sırada arkadaşlarının evinde ve bir şeyler atıştırdıktan sonra şarjda olan overboard’u çıkararak binmek istiyor. Cihazı açık konuma getirir getirmez ise önce dumanların çıktığını hemen sonrasında ise alevler içinde patlamaya başladığını anlatıyor. Müdahale etmeye çalışmadan evde ki diğer iki arkadaşını da odadan uzaklaştıran Jibril Muhammed Faris, o sırada evde bulunan arkadaşının annesini de uyararak evi terk ediyor.

Olaya ilişkin yangın raporunda alev alan hoverboard’un yakında bulunan kanepeyi tutuşturduğu ve daha sonrasında alevlerin oturma odasına hızlıca yayıldığı belirtiliyor. Evin kısa bir süre sonrasında dumanlar altında kaldığı göz önüne alındığında Jibril Muhammed Faris’in arkadaşlarına liderlik ederek hızlı bir şekilde evin terk edilmesini sağlaması kahramanlık olarak ifade ediliyor.

Olayda ölen veya yaralananların olmaması büyük şans iken, tüm cihaz sahiplerine bu konuda daha dikkatli olmaları konusunda uyarılar yapılmaya devam ediyor. Yangın olayları ile adı özdeşleşen Swagway ise en son CES2016’da güvenlik önlemleri arttırılmış yeni modeli Swagtron 'u tanıtarak kendi ürünü için böyle bir riskin ortadan kalktığını anlatmaya çalışmıştı.

http://mashable.com/2016/01/19/hoverboard-house-fire-uk/#xCKbsb3knsqD