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Hoverboard az kalsın 3 çocuğun ölümüne neden oluyordu

Hoverboard'ların sebep olduğu yangın haberlerine bir yenisi İngiltere'den eklendi. Oturma odasında başlayan yangından 3 çocuğun zarar görmeden kurtulması ise büyük şans olarak nitelendiriliyor.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Zamazingo
Serhat Çevik
Haber Editörü
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Hoverboard az kalsın 3 çocuğun ölümüne neden oluyordu
 
Hızlıca popülerleşen ve yüksek satış rakamlarına ulaşan hoverboard’lar sebep oldukları yangınlar ile kötü bir üne kavuştular. Yapılan birçok uyarılara rağmen evlerinde ve garajların da bu cihazları tutan ve şarj eden kullanıcılar mevcut. En sonra Avustralya’da bir evin tamamen yanmasına sebep olan hoverboard ile ilgili bir başka yangın haberi de İngiltere’den geldi. 
Hoverboard az kalsın 3 çocuğun ölümüne neden oluyordu
 
Olayın kahramanı 13 yaşındaki Jibril Muhammed Faris o sırada arkadaşlarının evinde ve bir şeyler atıştırdıktan sonra şarjda olan overboard’u çıkararak binmek istiyor. Cihazı açık konuma getirir getirmez ise önce dumanların çıktığını hemen sonrasında ise alevler içinde patlamaya başladığını anlatıyor. Müdahale etmeye çalışmadan evde ki diğer iki arkadaşını da odadan uzaklaştıran Jibril Muhammed Faris, o sırada evde bulunan arkadaşının annesini de uyararak evi terk ediyor.
Hoverboard az kalsın 3 çocuğun ölümüne neden oluyordu
 
Olaya ilişkin yangın raporunda alev alan hoverboard’un yakında bulunan kanepeyi tutuşturduğu ve daha sonrasında alevlerin oturma odasına hızlıca yayıldığı belirtiliyor. Evin kısa bir süre sonrasında dumanlar altında kaldığı göz önüne alındığında Jibril Muhammed Faris’in arkadaşlarına liderlik ederek hızlı bir şekilde evin terk edilmesini sağlaması kahramanlık olarak ifade ediliyor. 
Olayda ölen veya yaralananların olmaması büyük şans iken, tüm cihaz sahiplerine bu konuda daha dikkatli olmaları konusunda uyarılar yapılmaya devam ediyor. Yangın olayları ile adı özdeşleşen Swagway ise en son CES2016’da güvenlik önlemleri arttırılmış yeni modeli Swagtron'u  tanıtarak kendi ürünü için böyle bir riskin ortadan kalktığını anlatmaya çalışmıştı. 

http://mashable.com/2016/01/19/hoverboard-house-fire-uk/#xCKbsb3knsqD Yorum Yaz
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yambiri 3 yıl

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kadirirdem 3 yıl
hoverboard geçende yanmış evi yakmıştı hoverboard pişmanlıktır....
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Patren 3 yıl
uçakda patlasa düşürür uçağı
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Patren 3 yıl
uçakda patlasa düşürür uçağı
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alemburda34 3 yıl
Bizde 2000 TL ye alacak adam olmadigi icin yangin haberleride cikmiyor. Bir oyuncaga o kadar para vermek mantikli gelmiyor. Hem pahali hem tehlikeli cok cazip :D
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Fenomenon 3 yıl
Bunlar hep petrol baronlarının oyunu. Hoverboard'ların yaygınlaşmasını istemiyorlar. Bu oyunlara gelmeyin sakın.
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UML 3 yıl Fenomenon
Fenomenon

Bunlar hep petrol baronlarının oyunu. Hoverboard'ların yaygınlaşmasını istemiyorlar. Bu oyunlara gelmeyin sakın.

Sanmam, çünki bu alet ulaşım aracı olarak kullanılabilecek bişey değil, hobi aracı denebilir ancak. Elektrikli motosiklet söz konusu olsa o zaman petrol baronlarının oyunu belki denebilir.
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alito 3 yıl
Ne Hoverboardmuş arkadaş bu ya, Azrail orak yerine artık hoverboard mu kullanmaya başladı nedir.
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huseyinadukeeee 3 yıl
Hoverboard pismanliktir
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dr20mouse 3 yıl
O kadar haberlerde çıktı zararlı bir alet olduğu hala alıp kullanan varsa müstahaktır. Tıpkı ülkemizdeki dolandırıcılık haberleri gibi.
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yambiri 3 yıl
Patlamasa bile kol bacak ve bel kırmak için ideal bir alet.


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senersongur 3 yıl
Saçmasapan boşbeles bir oyuncak. Buna para verip alanlar olması ilginç.
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Hoverboard, ingiltere ve
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