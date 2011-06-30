Hoya firması, Pentax'ın kamera bölümünü Ricoh'a sattı

2007 yılında Hoya tarafından satın alınan Pentax, görünüşe göre yine el değiştiriyor. Hoya, SLR kamera üretiminde yılların deneyimine sahip Pentax firmasının kamera bölümünü, Ricoh'a sattı. Ancak Pentax'ın medikal cihazlar üreten bölümü Hoya'da kalmaya devam edecek. Nikkei Business Daily'nin yaptığı açıklamaya göre Pentax'ın kamera bölümü, Ricoh'a 10 milyar Yen yani yaklaşık 124.2 milyon dolara satıldı.

Ricoh bu satın alma işlemiyle Pentax'ın D-SLR kamera ve objektif teknolojisini, satış kanallarını eline geçirmiş oldu. Bakalım bu satın alma kararı Pentax ve Ricoh açısından kısa ve uzun vadede nasıl sonuçlanacak? Her iki firmaya da şimdiden hayırlı olsun diyelim.

