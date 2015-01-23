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Huawei : 2K ekranlar sorgulanmalı

4 yıl
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73
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Huawei : 2K ekranlar sorgulanmalı
Zaman zaman akıllı telefon üreticilerinin veya mobil yongaseti geliştiricilerinin rakip firmaların ortaya koyduğu teknolojilere eleştiriler yönelttiğine şahit oluyoruz. Huawei de son dönemin yükselen trendi 2K ekranları eleştirmekle meşgul.

Huawei insan gözü için Full HD çözünürlüklerin yeterli olduğunu ve 2K ekranlardaki farkı görebilmenin imkansız olduğunu belirtiyor. Bu bakımdan akıllı telefonlarda 2K ekran kullanımının sorgulanması gerektiğini belirtiyor ve batarya tüketimine de ciddi bir etkisinin olduğunu ifade ediyor.

Huawei adını açıklamadığı bazı testlerle Meizu MX4 Pro ve Xiaomi Note Pro modelini karşılaştırmış. Testlerde bataryanın çözünürlüğü kaldırmakta zorlandığı görülürken, özellikle Xiaomi Mi Note Pro modelinin 5.7 inçlik 2K ekranını 3000mAh gücündeki batarya ile dengeleyemediği anlaşılmış. 

Huawei örneğin Ascend Mate 7 modelinde Full HD ekran ve 4000mAh batarya ile kullanıcılara uzun süreli bir kullanım deneyimi sunmayı amaçlıyor. Modellerinde de bu tarz bir stratejiyi benimsiyor. Meizu ve Xiaomi'nin ekran çözünürlüğü tercihlerini ise anlamakta zorlanıyor. 

Daha önce de bazı teknolojileri eleştiren firmaların sonrasında bizzat kendilerinin bunu kullandığına şahit olmuştuk. Huawei'nin de bu yıl ki yol haritasında 2K ekranlı modellerin olduğu iddia ediliyor. Bu bakımdan firma eleştirilerinde ne kadar samimi yıl içerisinde göreceğiz.  

http://www.gizmochina.com/2015/01/22/huaweis-execute-trolls-meizu-xiaomi-using-2k-screens/ Yorum Yaz
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aycibin 3 yıl
Horrrrrttt
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tosh34 3 yıl
Salla
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Tübba 4 yıl
Tvlerde yok daha 2k
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DH Misafiri 4 yıl
ben full hd den sonraki çözünüklüklerinin abartılı olduğuna inanıyorum ,gerçeği yansıtmıyor ,örnek bi resim çekecem resmi gerçek gözümle gördüm bide ,2k çözünürlükteki telefon ile resim çektim,o resim değil çok abartılmış bizim masayı çektim alllah alllah dedim ,bizim masa pırıl pırıl olmuş ta haberimiz yok ,o yüzden fulll hd adı üstünde tam çözünürlük ötesi aldatmaca göz boyama ,satış polikası ve milleti kandırmak
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thestell 4 yıl
Sen bi turkiyeye telefon getir de sonra milleti eleştirirsin
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TEKİN 1881 4 yıl
2k gerçekten de anlamsız.
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DARBE 4 yıl
Adamlar haklı beyler....
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aycibin 4 yıl
2K ekranla çıkan her telefon şarj konusunda selefinin gerisinde kalır dedik öyle de oldu.7" ve üzeri ekran olmadıkça o çözünürlüğe çıkmak resmen salaklık.huawei mantıklı konuçmuş.

huawei'in tutmamasının 3 sebebi var:
-kısıtlı piyasada az yerde satılması
-sıfır pazarlama
-zayıf kamera ve müzik kalitesi
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IznickX 3 yıl
2K anlamsız ve saçma..
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CVenturas 4 yıl
Ben hala 720p ekranın gayet yeterli olacağı görüşündeyim, FHD koyulursa kabul ederim ama 2K'dan nefret ediyorum. Çünkü gözle görülemeyecek, fark edilemeyecek bir şey için hayatımızı tam merkezinden etkileyecek olan şeyden(pil ömründen) feragat etmemiz zorlanıyor. Note 4 2K olmasına rağmen Note 3den daha uzun pil süresi sunuyorsa Full HD olsaydı çok daha fazla sunacaktı. Bu 2Knın pil süresini kısaltmadığı anlamına gelmiyor arkadaşlar. Huawei geçen sene de FHD gereksiz diyordu diyen arkadaşlar olmuş. Ben de öyle bir şeyi anımsar gibiyim. Fakat yine haklılar. FHD de gereksiz ama yine insan bir nebze kabul edebiliyor. En uygunu gerçekten 720p. Ama 2K ekranın ciddi ciddi gerek kullanıcı kitlesi tarafından gerek de firmalar tarafından sorgulanması lazım. Overclocking hocamın sıraladığı maddeler üzerine çalışılmalı.
Mesela Windows Phonelarda olan Glance Screen sürekli aktif ekran saatini destekleyen AMOLED veya local dimming özellikli siyahlarda enerji tüketmeyen ekranlar üzerine çalışsınlar. Nokia bunu LCD ekranlarda bile kullanabiliyor bugün. Kaç sene öncesinin Symbian^3 telefonlarında bile olan bir özellikti. Telefona uzaktan baktığın zaman bile hiç eline almadan ne olmuş ne bitmiş görebiliyordun. Akıllı telefon sürekli insana bilgi vermeli. Kilitlendiği zaman ölü gibi beklememeli. Böyle şeylere ve batarya süresine yoğunlaşılacağına yapılan şeyler gerçekten çok mantıksız. Yine çip performansı geliştirilsin ve oyunların grafik kalitesi artsın. Her sene aynı oyunu artan çözünürlükte oynatabilen çip hangisi muhabbeti dönüyor. Yahu arkadaşlar oyunlar aynı oyun değişen hiçbir şey yok. Biraz sorgulayın piyasayı. Şu anda pcde olup da bunu okuyan arkadaşlarım ne olursunuz monitörünüzün çözünürlüğü sizi rahatsız ediyor mu? FHDden yukarı belkide 2 3 kişi çıkar. Yayla gibi ekranda.
Sevgiler, saygılar
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xmasx 4 yıl
1080p yeterde artar bile. Bataryayı dusunmek zorundasınız.
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teonamel 4 yıl
Sektörde markalar farklılık yaratmak için bu tarz yapabilecekleri gösterişi yapıyorlar.
Lg g3 ile ilk 2k ekranı kullandı , belki sana bana bir artısı olmayabilir ama elindeki teknolojiyi farklı olabilmek ve marka değerini tırmandırmak için kullandı. Tabi trend olan bir teknolojiyi pazarlaması var işin içinde. Çıta 2k olunca Lg display rakip firmalara ekran satıcak bunun başka bir izahı olamaz.
Kaçımız bahsedilen tüm özellikleri tam anlamıyla kullanıyoruz? Insanlar alo için iphone 6plus alıyor.
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Master_Evil 4 yıl
2k ekranlar bence de gereksiz, telefonum 1080p, ama 720p olmasını isterdim
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volkan_kolay 4 yıl
abi beceremiyorsan beceremiyorum de bari de yapabilene b*k atma.. samsung note 4 ile bunu yapıyorsa demekki sorgulanmamalıymış.. ayrıca biz çok gördük en ideal ekran 4" diyenleri bile..
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