Huawei : 2K ekranlar sorgulanmalı

Zaman zaman akıllı telefon üreticilerinin veya mobil yongaseti geliştiricilerinin rakip firmaların ortaya koyduğu teknolojilere eleştiriler yönelttiğine şahit oluyoruz. Huawei de son dönemin yükselen trendi 2K ekranları eleştirmekle meşgul.





Huawei insan gözü için Full HD çözünürlüklerin yeterli olduğunu ve 2K ekranlardaki farkı görebilmenin imkansız olduğunu belirtiyor. Bu bakımdan akıllı telefonlarda 2K ekran kullanımının sorgulanması gerektiğini belirtiyor ve batarya tüketimine de ciddi bir etkisinin olduğunu ifade ediyor.





Huawei adını açıklamadığı bazı testlerle Meizu MX4 Pro ve Xiaomi Note Pro modelini karşılaştırmış. Testlerde bataryanın çözünürlüğü kaldırmakta zorlandığı görülürken, özellikle Xiaomi Mi Note Pro modelinin 5.7 inçlik 2K ekranını 3000mAh gücündeki batarya ile dengeleyemediği anlaşılmış.





Huawei örneğin Ascend Mate 7 modelinde Full HD ekran ve 4000mAh batarya ile kullanıcılara uzun süreli bir kullanım deneyimi sunmayı amaçlıyor. Modellerinde de bu tarz bir stratejiyi benimsiyor. Meizu ve Xiaomi'nin ekran çözünürlüğü tercihlerini ise anlamakta zorlanıyor.





Daha önce de bazı teknolojileri eleştiren firmaların sonrasında bizzat kendilerinin bunu kullandığına şahit olmuştuk. Huawei'nin de bu yıl ki yol haritasında 2K ekranlı modellerin olduğu iddia ediliyor. Bu bakımdan firma eleştirilerinde ne kadar samimi yıl içerisinde göreceğiz.

http://www.gizmochina.com/2015/01/22/huaweis-execute-trolls-meizu-xiaomi-using-2k-screens/