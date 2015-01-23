Huawei : 2K ekranlar sorgulanmalı

Haber Editörü
Zaman zaman akıllı telefon üreticilerinin veya mobil yongaseti geliştiricilerinin rakip firmaların ortaya koyduğu teknolojilere eleştiriler yönelttiğine şahit oluyoruz. Huawei de son dönemin yükselen trendi 2K ekranları eleştirmekle meşgul.
Huawei insan gözü için Full HD çözünürlüklerin yeterli olduğunu ve 2K ekranlardaki farkı görebilmenin imkansız olduğunu belirtiyor. Bu bakımdan akıllı telefonlarda 2K ekran kullanımının sorgulanması gerektiğini belirtiyor ve batarya tüketimine de ciddi bir etkisinin olduğunu ifade ediyor.
Huawei adını açıklamadığı bazı testlerle Meizu MX4 Pro ve Xiaomi Note Pro modelini karşılaştırmış. Testlerde bataryanın çözünürlüğü kaldırmakta zorlandığı görülürken, özellikle Xiaomi Mi Note Pro modelinin 5.7 inçlik 2K ekranını 3000mAh gücündeki batarya ile dengeleyemediği anlaşılmış.
Huawei örneğin Ascend Mate 7 modelinde Full HD ekran ve 4000mAh batarya ile kullanıcılara uzun süreli bir kullanım deneyimi sunmayı amaçlıyor. Modellerinde de bu tarz bir stratejiyi benimsiyor. Meizu ve Xiaomi'nin ekran çözünürlüğü tercihlerini ise anlamakta zorlanıyor.
Daha önce de bazı teknolojileri eleştiren firmaların sonrasında bizzat kendilerinin bunu kullandığına şahit olmuştuk. Huawei'nin de bu yıl ki yol haritasında 2K ekranlı modellerin olduğu iddia ediliyor. Bu bakımdan firma eleştirilerinde ne kadar samimi yıl içerisinde göreceğiz.
http://www.gizmochina.com/2015/01/22/huaweis-execute-trolls-meizu-xiaomi-using-2k-screens/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
huawei'in tutmamasının 3 sebebi var:
-kısıtlı piyasada az yerde satılması
-sıfır pazarlama
-zayıf kamera ve müzik kalitesi
Mesela Windows Phonelarda olan Glance Screen sürekli aktif ekran saatini destekleyen AMOLED veya local dimming özellikli siyahlarda enerji tüketmeyen ekranlar üzerine çalışsınlar. Nokia bunu LCD ekranlarda bile kullanabiliyor bugün. Kaç sene öncesinin Symbian^3 telefonlarında bile olan bir özellikti. Telefona uzaktan baktığın zaman bile hiç eline almadan ne olmuş ne bitmiş görebiliyordun. Akıllı telefon sürekli insana bilgi vermeli. Kilitlendiği zaman ölü gibi beklememeli. Böyle şeylere ve batarya süresine yoğunlaşılacağına yapılan şeyler gerçekten çok mantıksız. Yine çip performansı geliştirilsin ve oyunların grafik kalitesi artsın. Her sene aynı oyunu artan çözünürlükte oynatabilen çip hangisi muhabbeti dönüyor. Yahu arkadaşlar oyunlar aynı oyun değişen hiçbir şey yok. Biraz sorgulayın piyasayı. Şu anda pcde olup da bunu okuyan arkadaşlarım ne olursunuz monitörünüzün çözünürlüğü sizi rahatsız ediyor mu? FHDden yukarı belkide 2 3 kişi çıkar. Yayla gibi ekranda.
Sevgiler, saygılar
Lg g3 ile ilk 2k ekranı kullandı , belki sana bana bir artısı olmayabilir ama elindeki teknolojiyi farklı olabilmek ve marka değerini tırmandırmak için kullandı. Tabi trend olan bir teknolojiyi pazarlaması var işin içinde. Çıta 2k olunca Lg display rakip firmalara ekran satıcak bunun başka bir izahı olamaz.
Kaçımız bahsedilen tüm özellikleri tam anlamıyla kullanıyoruz? Insanlar alo için iphone 6plus alıyor.