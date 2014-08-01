Huawei Ascend Mate 3 olduğu sanılan bir cihaz benchmark skorlarında göründü





Huawei'nin başarılı satışlar yapan Ascend Mate phablet serisine üçüncü üyesini eklemesi bekleniyor ve 3 Eylül için davetiyeler gönderilmeye başlandı. Model de yavaş yavaş benchmark skorlarında görünmeye başlıyor.





AnTuTu üzerinde ortaya çıkan MT7-TL00 model numaralı cihaz 6.1 inçlik ekranı ile Ascend Mate 3 modeli olduğu ihtimalini kuvvetlendiriyor. Diğer bilgiler de şimdiye kadar sızan özelliklere uyuyor.





Önceki modelde yer verilen 720p çözünürlükteki ekran Full HD ile yer değiştiriyor ve Ascend Mate 3 artık üst seviye modeller arasındaki yerini alıyor. Zira Huawei'nin üst seviye Ascend D ve orta seviye Ascend Mate serilerini birleştireceği gündeme gelmişti. Ascend Mate 3 de bu birleşimin ilk ürünü olacak.





Modele Huawei-Hisilicon ortak tasarımı Kirin 920 yongaseti gücünü veriyor. 4 adet Cortex-A7 ve 4 adet Cortex-A15 çekirdek dizilimini iş yüküne göre devreye sokan Kirin 920 gerektiğinde 8 çekirdeği de çalıştırıyor. Orta üst seviye 4 çekirdekli Mali-T624 grafik birimi ile yongaseti benchmark skorlarında Snapdragon 805 ile kapışıyor. Ancak gerçek dünyada neler sunacağını Huawei Honor 6 ve Ascend Mate 3 ile görebileceğiz.





Modelde bunun haricinde Android 4.4.2 işletim sistemi, 13MP çözünürlükte arka kamera, 5MP çözünürlükte ön kamera şeklinde özellikler olduğu görülüyor. Ayrıca modelde 2GB ve 3GB RAM taşıyan iki versiyon olacağı da anlaşılıyor. Modelin tüm detayları 3 Eylül tarihinde açıklanacak.

http://www.talkandroid.com/214753-huawei-ascend-mate-3-spotted-in-benchmarks-packing-powerful-specs