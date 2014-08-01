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Huawei Ascend Mate 3 olduğu sanılan bir cihaz benchmark skorlarında göründü

4 yıl
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Huawei Ascend Mate 3 olduğu sanılan bir cihaz benchmark skorlarında göründü

Huawei'nin başarılı satışlar yapan Ascend Mate phablet serisine üçüncü üyesini eklemesi bekleniyor ve 3 Eylül için davetiyeler gönderilmeye başlandı. Model de yavaş yavaş benchmark skorlarında görünmeye başlıyor. 

AnTuTu üzerinde ortaya çıkan MT7-TL00 model numaralı cihaz 6.1 inçlik ekranı ile Ascend Mate 3 modeli olduğu ihtimalini kuvvetlendiriyor. Diğer bilgiler de şimdiye kadar sızan özelliklere uyuyor. 

Önceki modelde yer verilen 720p çözünürlükteki ekran Full HD ile yer değiştiriyor ve Ascend Mate 3 artık üst seviye modeller arasındaki yerini alıyor. Zira Huawei'nin üst seviye Ascend D ve orta seviye Ascend Mate serilerini birleştireceği gündeme gelmişti. Ascend Mate 3 de bu birleşimin ilk ürünü olacak.

Modele Huawei-Hisilicon ortak tasarımı Kirin 920 yongaseti gücünü veriyor. 4 adet Cortex-A7 ve 4 adet Cortex-A15 çekirdek dizilimini iş yüküne göre devreye sokan Kirin 920 gerektiğinde 8 çekirdeği de çalıştırıyor. Orta üst seviye 4 çekirdekli Mali-T624 grafik birimi ile yongaseti benchmark skorlarında Snapdragon 805 ile kapışıyor. Ancak gerçek dünyada neler sunacağını Huawei Honor 6 ve Ascend Mate 3 ile görebileceğiz. 

Modelde bunun haricinde Android 4.4.2 işletim sistemi, 13MP çözünürlükte arka kamera, 5MP çözünürlükte ön kamera şeklinde özellikler olduğu görülüyor. Ayrıca modelde 2GB ve 3GB RAM taşıyan iki versiyon olacağı da anlaşılıyor. Modelin tüm detayları 3 Eylül tarihinde açıklanacak. 

http://www.talkandroid.com/214753-huawei-ascend-mate-3-spotted-in-benchmarks-packing-powerful-specs Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
interwap 4 yıl
Aynı batarya performansına sahip 5" bir cihaz yapsan ya.
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cmengn 4 yıl
Telefonun kasasi muthis. Metal yapida ve 5.5 inc cihazlar kadar. Cerceverler yok denecek kadar az. Basarili bi cihaz olacak.
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mbald 4 yıl
Donanımhaber kadar şu sızıntı haberlerine yer veren yok.
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mr.babacan 4 yıl
Malzeme kalitesi, tasarımları bu kadar iyi olan cihazlar üreten bir firmanın yazılım desteğinin hali ve Türkiye ayağının pazarlama stratejisinin durumunun bu halde olmasını garipsiyorum.
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catborise 4 yıl
6.1 yetmez 7.1 isterük seneye o da yetmez 8.1 isterük
te allam ya
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Apple Specialist 4 yıl
Güzel bir telefon olacak gibime geliyor android stabilleşti çok fazla ram koymaya ihtiyaç kalmayıcak ileride.
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Elsa 4 yıl
Huawei fiyatın ucunu kaçırmaya başladı honor ile
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