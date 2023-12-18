Galaxy S23 FE Snapdragon global yolunda: Neler sunacak?

Galaxy S23 FE Snapdragon global yolunda
Geçtiğimiz saatlerde e-ticaret devi Flipkart, ''yaklaşmakta olan lansmanlar'' bölümüne yeni bir görsel yükledi. Aşağıda da görebileceğiniz gibi "The New Epic" ve "Coming soon" yazılarının yer aldığı bu görsel, yeni Samsung telefonun yolda olduğunu gösteriyor. Ancak şaşırtıcı olan nokta aynı tasarımın Ekim ayında Galaxy S23 FE zaten kullanılmış olması.
Bu noktada S23 FE'nin Exynos versiyonu Hindistan'da halihazırda mevcut olduğundan, bu tanıtım kuvvetle muhtemel Galaxy S23 FE'nin Snapdragon sürümüne işaret ediyor.
Gelen bilgilere göre Galaxy S23 FE Snapdragon, yonga seti dışında Exynos sürümü ile benzer özelliklere sahip olacak; 6,4 inç 120Hz FullHD + Dinamik AMOLED ekran, 25W şarjlı 4.500 mAh pil ve IP68. Ayrıca her iki modelde de 50MP birincil, 12MP ultra geniş, 8MP telefoto ve 10MP selfie olmak üzere dört kamera bulunuyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.