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    Galaxy S23 FE Snapdragon global yolunda: Neler sunacak?

    Galaxy S23 FE'nin Snadpragon 8 Gen 1 sürümü çok yakında globla gelebilir. Galaxy S23 serisinin bütçe modeli Hindistan'ın e-ticaret devi Flipkart tarafından doğrulandı. 
    Galaxy S23 FE Snapdragon global yolunda: Neler sunacak? Tam Boyutta Gör
    Bildiğiniz gibi Samsung, ''FE'' serisi modeller özelinde fiyat ve performansa odaklanıyor. Geçtiğimiz Ekim ayında lanse edilen Galaxy S23 FE ise, ABD pazarına özel Snapdragon 8 Gen 1, globalde ise Exynos 2200 yonga setleri ile kullanıcılara sunuldu. Ancak bu durum yakında değişebilir. Galaxy S23 FE'nin Snapdragon sürümü bir bölge de daha göründü..

    Galaxy S23 FE Snapdragon global yolunda

    Geçtiğimiz saatlerde e-ticaret devi Flipkart, ''yaklaşmakta olan lansmanlar'' bölümüne yeni bir görsel yükledi. Aşağıda da görebileceğiniz gibi "The New Epic" ve "Coming soon" yazılarının yer aldığı bu görsel, yeni Samsung telefonun yolda olduğunu gösteriyor. Ancak şaşırtıcı olan nokta aynı tasarımın Ekim ayında Galaxy S23 FE zaten kullanılmış olması. 

    Bu noktada S23 FE'nin Exynos versiyonu Hindistan'da halihazırda mevcut olduğundan, bu tanıtım kuvvetle muhtemel Galaxy S23 FE'nin Snapdragon sürümüne işaret ediyor.

    Galaxy S23 FE Snapdragon global yolunda: Neler sunacak? Tam Boyutta Gör
    Bu noktada S23 FE'nin Exynos versiyonu Hindistan'da halihazırda mevcut olduğundan, bu tanıtım kuvvetle muhtemel Galaxy S23 FE'nin Snapdragon sürümüne işaret ediyor.

    Gelen bilgilere göre Galaxy S23 FE Snapdragon, yonga seti dışında Exynos sürümü ile benzer özelliklere sahip olacak; 6,4 inç 120Hz FullHD + Dinamik AMOLED ekran, 25W şarjlı 4.500 mAh pil ve IP68. Ayrıca her iki modelde de 50MP birincil, 12MP ultra geniş, 8MP telefoto ve 10MP selfie olmak üzere dört kamera bulunuyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    D
    DH Misafiri 1 hafta önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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