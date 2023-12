Galaxy S23 FE Snapdragon global yolunda: Neler sunacak?

Tam Boyutta Gör Bildiğiniz gibi Samsung, ''FE'' serisi modeller özelinde fiyat ve performansa odaklanıyor. Geçtiğimiz Ekim ayında lanse edilen Galaxy S23 FE ise, ABD pazarına özel Snapdragon 8 Gen 1, globalde ise Exynos 2200 yonga setleri ile kullanıcılara sunuldu. Ancak bu durum yakında değişebilir. Galaxy S23 FE'nin Snapdragon sürümü bir bölge de daha göründü..

Galaxy S23 FE Snapdragon global yolunda

Geçtiğimiz saatlerde e-ticaret devi Flipkart, ''yaklaşmakta olan lansmanlar'' bölümüne yeni bir görsel yükledi. Aşağıda da görebileceğiniz gibi "The New Epic" ve "Coming soon" yazılarının yer aldığı bu görsel, yeni Samsung telefonun yolda olduğunu gösteriyor. Ancak şaşırtıcı olan nokta aynı tasarımın Ekim ayında Galaxy S23 FE zaten kullanılmış olması.

Bu noktada S23 FE'nin Exynos versiyonu Hindistan'da halihazırda mevcut olduğundan, bu tanıtım kuvvetle muhtemel Galaxy S23 FE'nin Snapdragon sürümüne işaret ediyor.

Tam Boyutta Gör Bu noktada S23 FE'nin Exynos versiyonu Hindistan'da halihazırda mevcut olduğundan, bu tanıtım kuvvetle muhtemel Galaxy S23 FE'nin Snapdragon sürümüne işaret ediyor.

Samsung Galaxy Glass için tarih verildi: Üç dev bir araya geliyor 1 gün önce eklendi

Gelen bilgilere göre Galaxy S23 FE Snapdragon, yonga seti dışında Exynos sürümü ile benzer özelliklere sahip olacak; 6,4 inç 120Hz FullHD + Dinamik AMOLED ekran, 25W şarjlı 4.500 mAh pil ve IP68. Ayrıca her iki modelde de 50MP birincil, 12MP ultra geniş, 8MP telefoto ve 10MP selfie olmak üzere dört kamera bulunuyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.