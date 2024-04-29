Huawei, Pura 70 serisiyle %90 yerlilik oranına ulaştı: Hedef tamamen yerli üretim

Japon araştırma firması Fomalhaut Techno Solutions tarafından yapılan analize göre telefonda, OFilm, Lens Technology, Goertek, Csun, Sunny Optical, BOE ve Crystal-Optech gibi Çinli tedarikçiler tarafından tedarik edilen ekran, kasa, pil ve çipler gibi temel bileşenler yer alıyor.
Huawei tamamen yerli üretimi hedefliyor
Yalnızca işlemci (Kirin 9010) ve en üst düzey Pura 70 Ultra'daki ana kamerada plaka imalatındaki sınırlamalar nedeniyle yabancı teknolojiye bağımlılık söz konusu. Çip üretimi ve kamera teknolojisindeki ilerlemelerle bu alanlarda da yerlileşme gerçekleşmesi muhtemel görünüyor.
IDC'nin 2024 ilk çeyrek raporuna göre Çin akıllı telefon pazarında Honor ve Huawei, iki sırada yer aldı. Büyük ilgi gören Huawei Pura 70 serisi tedarik sorunlarından dolayı talebe yetişmekte zorlanıyor. Sektör analistleri, Huawei'nin bu sene 50 milyon telefon sevkiyatıyla güçlü bir performans göstereceğini tahmin ediyor.
Pura 70 serisi, Huawei için tamamen yerli üretime yönelik önemli bir adımı temsil ediyor. Aynı zamanda Çin'in teknoloji sektörünün geldiği aşamayı göstermesi açısından da önemli.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.