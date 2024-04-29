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    Huawei, Pura 70 serisiyle %90 yerlilik oranına ulaştı: Hedef tamamen yerli üretim

    Huawei'nin yeni amiral gemisi Pura 70 serisi özellikle Çin'de oldukça ilgi gördü. Bunun yanında telefon %90 gibi yüksek yerlilik oranıyla dikkat çekiyor.       
    Huawei, Pura 70 serisiyle %90 yerlilik oranına ulaştı Tam Boyutta Gör
    Huawei'nin yeni amiral gemisi Pura 70 serisi özellikle Çin'de oldukça ilgi gördü. Huawei'nin yeni serisi aynı zamanda yüksek yerlilik oranıyla dikkat çekiyor. Telefonun ana kamerası dışındaki bileşenlerinin %90'ından fazlasının Çinli şirketler tarafından temin edildiği bildiriliyor.  ABD yaptırımlarıyla uğraşan şirket, tamamen yerlileşme yolunda büyük yol katetmiş görünüyor.

    Japon araştırma firması Fomalhaut Techno Solutions tarafından yapılan analize göre telefonda, OFilm, Lens Technology, Goertek, Csun, Sunny Optical, BOE ve Crystal-Optech gibi Çinli tedarikçiler tarafından tedarik edilen ekran, kasa, pil ve çipler gibi temel bileşenler yer alıyor.

    Huawei tamamen yerli üretimi hedefliyor

    Yalnızca işlemci (Kirin 9010) ve en üst düzey Pura 70 Ultra'daki ana kamerada plaka imalatındaki sınırlamalar nedeniyle yabancı teknolojiye bağımlılık söz konusu. Çip üretimi ve kamera teknolojisindeki ilerlemelerle bu alanlarda da yerlileşme gerçekleşmesi muhtemel görünüyor.

    IDC'nin 2024 ilk çeyrek raporuna göre Çin akıllı telefon pazarında Honor ve Huawei, iki sırada yer aldı. Büyük ilgi gören Huawei Pura 70 serisi tedarik sorunlarından dolayı talebe yetişmekte zorlanıyor. Sektör analistleri, Huawei'nin bu sene 50 milyon telefon sevkiyatıyla güçlü bir performans göstereceğini tahmin ediyor. 

    Pura 70 serisi, Huawei için tamamen yerli üretime yönelik önemli bir adımı temsil ediyor. Aynı zamanda Çin'in teknoloji sektörünün geldiği aşamayı göstermesi açısından da önemli.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 1 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 2 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 3 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 4 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 4 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 6 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 6 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 6 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 7 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 7 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 7 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 8 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 8 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 8 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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